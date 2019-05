غرباء في «كان».. 8 دول غير متوقعة تنافس في المهرجان

هذا العام، نافست بعض الدول التي لم نلاحظها من قبل في المهرجان، وكان لإفريقيا حضور واضح، ومنها بعض الدول العربية، مثل المغرب والجزائر، وإن غابت مصر عن المنافسة هذا العام

عوّدنا مهرجان كان السينمائي على اهتمامه بتمثيل كل الدول سينمائيا، سواء كانت من العالم الأول أو الثالث، فلا يوجد أي اعتبار لمدى غنى أو فقر الدولة، المهم هنا هو المحتوى السينمائي الذي تقدمه، ولنفس السبب لم نعد نفاجأ عندما يفوز فيلم غير متوقع، فالعام الماضي فازت اليابان بالسعفة الذهبية عن فيلم Shoplifters. وهذا العام سارت لجنة تحكيم كان على نفس النهج، إذ سمحت بمشاركة دول كثيرة قد لا يعرف الجمهور أنها تمتلك سينما قوية، من بينها دول في إفريقيا وأخرى في أوروبا، فهل تصبح إحداها الحصان الأسود الذي يفوز بالسعفة الذهبية؟

نستعرض هنا بعض المشاركات النادرة للدول في كان 2019.

نستعرض هنا بعض المشاركات النادرة للدول في كان 2019.تشارك نيجيريا هذا العام بفيلم 2 Weeks in Lagos الذي يدور في إطار رومانسي، ويتطرق لعادات وتقاليد نيجيريا اليومية، وتشارك فيه مجموعة من أكبر نجوم نيجيريا، منهم جوك سيلفا، وشافي بيلو. بنرشحلك (انطلاق فعاليات مهرجان كان.. الأفلام الموسيقية تسيطر) دخلت المخرجة السنغالية الفرنسية ماتي ديوب، التاريخ من أوسع أبوابه بمنافستها على السعفة الذهبية في مهرجان كان هذا العام بفيلم Atlantics، وتدور أحداث الفيلم حول مهاجرين من السنغال هجرة غير شرعية على متن مركب، ما أسفر عن مقتل وضياع الكثير من المسافرين، وعلى إحداهن أن تجد حبيبها الذي افترقت عنه في محاولاتها النجاة.تدور أحداث فيلم Papicha الذي تشارك به الجزائر في فترة التسعينيات، حول فتاة جامعية تدعم حقوق المرأة وتهتم بالموضة وعروض الأزياء، وهو من إخراج المخرجة مونيا ميدور.تلقى الفيلم مديحًا من لجنة تحكيم كان بسبب تركيزه على جوانب غير معروفة في إفريقيا، نسيها الناس. قد يهمك أيضًا قراءة (نجمة هوليوود يغمى عليها في مهرجان كان لهذا السبب) وتشارك الجزائر بفيلم آخر وهو Abou Leila، الذي تدور أحداثه عام 1994، خلال الهجمات التي كانت تجتاح الجزائر.

تدور أحداث فيلم The Whistlers حول رجل شرطة يحاول تهريب رجل أعمال محتال من سجن في لاجوميرا بإسبانيا، لكن عليه أولا أن يتعلم لغة المنطقة ويدرس خطة تهريبه.

تشارك كوريا الجنوبية بفيلم Parasite أو طفيلي، الذي تدور أحداثه حول عائلة من العاطلين عن العمل، يحبون الحدائق ولديهم جميعًا ولع غريب بها، إلا أنهم يفاجؤون في أحد الأيام بحادثة تغير حياتهم. ولمزيد من التفاصيل عن إطلالات النجمات اقرأ (الجرأة عنوان أزياء مهرجان «كان» السينمائي) من جديد تعلن المخرجات الإفريقيات عن قدرتهن على المنافسة، وهذه المرة من خلال فيلم Adam الذي تخرجه مريم توزاني، وتدور أحداثه حول أم عزباء وفتاة حامل تجمعهما الصدف وتدور بينهما مغامرة خيالية.يتطرق الفيلم للوصمة الاجتماعية التي تلاحق الفتيات اللاتي يحملن خارج إطار الزواج، والتقاليد والعادات العربية.وتشارك المغرب بفيلم آخر هو The Unknown Saint، وتدور أحداثه حول لص تطارده الشرطة، يحفر حفرة ويدفن فيها كنزه قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه، وعندما يخرج من السجن يعود لمكان الكنز إلا أنه يفاجأ بمدفن أحد الشيوخ بُني عليه، وأهل القرية جميعهم يتباركون بالقبر، فلا يدرك ما العمل؟تشارك فلسطين بفيلم It Must Be Heaven لأول مرة، وتدور أحداث الفيلم الكوميدي حول رحلات المخرج إيليا سليمان إلى بلدان مختلفة، واكتشافه وجود تشابهات غريبة بينها وبين فلسطين.أثار الفيلم البلجيكي Young Ahmed حالة جدل واسعة، بسبب قصته الشائكة، إذ تدور أحداثه حول طالب (مراهق) في المدرسة يتبنى أفكارا متطرفة تدفعه للتفكير في قتل معلمه، بسبب تفسير الأخير الخاطئ لبعض آيات القرآن، ومهاجمته الدين الإسلامي.