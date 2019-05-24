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غرباء في «كان».. 8 دول غير متوقعة تنافس في المهرجان

هذا العام، نافست بعض الدول التي لم نلاحظها من قبل في المهرجان، وكان لإفريقيا حضور واضح، ومنها بعض الدول العربية، مثل المغرب والجزائر، وإن غابت مصر عن المنافسة هذا العام
تحرير:حليمة الشرباصي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
مشهد من فيلم Young Ahmed البلجيكي
مشهد من فيلم Young Ahmed البلجيكي
عوّدنا مهرجان كان السينمائي على اهتمامه بتمثيل كل الدول سينمائيا، سواء كانت من العالم الأول أو الثالث، فلا يوجد أي اعتبار لمدى غنى أو فقر الدولة، المهم هنا هو المحتوى السينمائي الذي تقدمه، ولنفس السبب لم نعد نفاجأ عندما يفوز فيلم غير متوقع، فالعام الماضي فازت اليابان بالسعفة الذهبية عن فيلم Shoplifters. وهذا العام سارت لجنة تحكيم كان على نفس النهج، إذ سمحت بمشاركة دول كثيرة قد لا يعرف الجمهور أنها تمتلك سينما قوية، من بينها دول في إفريقيا وأخرى في أوروبا، فهل تصبح إحداها الحصان الأسود الذي يفوز بالسعفة الذهبية؟
نستعرض هنا بعض المشاركات النادرة للدول في كان 2019. 1- نيجيريا  تشارك نيجيريا هذا العام بفيلم 2 Weeks in Lagos الذي يدور في إطار رومانسي، ويتطرق لعادات وتقاليد نيجيريا اليومية، وتشارك فيه مجموعة من أكبر نجوم نيجيريا، منهم جوك سيلفا، وشافي بيلو. بنرشحلك (انطلاق فعاليات مهرجان كان.. الأفلام الموسيقية
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.نتفليكس (1)

رغم الحظر.. نتفليكس حاضرة في مهرجان كان

قبل انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72، أعلن القائمون عليه أن شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني لن تكون حاضرة هذا العام للعام الثاني على التوالي، وهو ما أثار أزمة جديدة بين نتفليكس وكان، بسبب استمرار الأخير في حظر أعمالها من الوجود في واحد من أكثر المهرجانات السينمائية عَراقة دون وجه حق، في حين كان رد إدارة «كان» أن أفلام نتفليكس لا تستوفى معايير المنافسة داعمةً رفضها بالأدلة. المثير للدهشة أنه رغم هذا الرفض، فإن نتفليكس ما زالت موجودة بشكل واضح في الكواليس، بحسب موقع Livemint الأمريكي.
اسماعيل-ياسين (2)

في مثل هذا اليوم.. توفي إسماعيل ياسين

في مثل هذا اليوم 24 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1972، توفي الممثل المصري الشهير إسماعيل ياسين. وفي عام 1218: غادرت الحملة الصليبية الخامسة عكا إلى مصر. وفي عام 1946: إخراج إمارة شرق الأردن من الانتداب الانتداب البريطاني على فلسطين، وتأسيس الجيش الأردني بقيادة جون جلوب باشا. وفي عام 2000: إسرائيل تبدأ بسحب جيشها من جنوب لبنان.
سمير-خفاجي-وعادل-إمام-قصة-نجاح-عمرها-50-

آخر ما تبقى من«مدرسة المشاغبين»|بهجت ولطفي معا مجددا

صورة لاقت تداولًا واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، للزعيم عادل إمام، ومعه شريك أول نجاح بمسرحية "مدرسة المشاغبين"، الفنان هادي الجيار، التقطت لهما قبل أيام في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الأول التاسع والسبعين. ونشرت العديد من الصفحات الفنية، صورة "بهجت الأباصيري" وزميله في المدرسة "لطفي" بعد أن تقدّما في العمر وأصبح الأخير والذي جسده في المسرحية هادي الجيار، هو الآخر لديه من العمر 69 عامًا، كما أن الثنائي هما آخر ما تبقى من العمل المسرحي ومعهما "عفت الشربيني" الفنانة سهير البابلي، والمخرج جلال الشرقاوي.
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.نتفليكس (1)

رغم الحظر.. نتفليكس حاضرة في مهرجان كان

قبل انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72، أعلن القائمون عليه أن شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني لن تكون حاضرة هذا العام للعام الثاني على التوالي، وهو ما أثار أزمة جديدة بين نتفليكس وكان، بسبب استمرار الأخير في حظر أعمالها من الوجود في واحد من أكثر المهرجانات السينمائية عَراقة دون وجه حق، في حين كان رد إدارة «كان» أن أفلام نتفليكس لا تستوفى معايير المنافسة داعمةً رفضها بالأدلة. المثير للدهشة أنه رغم هذا الرفض، فإن نتفليكس ما زالت موجودة بشكل واضح في الكواليس، بحسب موقع Livemint الأمريكي.
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نجمة هوليوود يغمى عليها في مهرجان كان لهذا السبب

تستمر معاناة نجمات هوليوود مع الموضة، وهذه المرة كانت الممثلة الأمريكية إيل فانينج محل اهتمام كل وسائل الإعلام بعد إغمائها في مهرجان كان السينمائي 2019، لضيق فستانها، حيث تسبب في إصابتها بضيق تنفس، خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان، كجزء من عملها ضمن لجنة تحكيم كان السينمائي، الذي يرأسه المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس. وشاركت "فانينج" موقفها المحرج عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام معلقةً: "من جديد ندفع ثمن أناقتنا، لا تقلقوا أنا بخير، فقط أغمى علي بسبب الفستان"، بحسب موقع Metro البريطاني.
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سيلينا جوميز وديبيكا تخطفان الأنظار بمهرجان كان

تعتبر نجمات هوليوود مهرجان كان السينمائي، فرصة لاستعراض أناقتهن وجمالهن، ومنذ أن انطلقت فعاليات مهرجان 2019، والذي يمتد من 14 وحتى 25 مايو، والجمهور منبهر بجمال كثير من النجمات وتألقهن على السجادة الحمراء. ومع مضي أيام الجمهور، تقدم مجلة Vogue أجمل نجمات مهرجان كان لهذا العام، مستندة إلى إشادة الجمهور بإطلالاتهن، ومزجهن بين الكلاسيكية والعصرية وحرصهن على ارتداء ملابس بسيطة تكمل جمالهن وأناقتهن، ولعل النجمة جوليان مور التي تقترب من الـ60 هي واحدة من أبرز النجمات اللاتي خطفن الأنظار في المهرجان.
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انطلاق فعاليات مهرجان كان.. الأفلام الموسيقية تسيطر

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان كان السينمائي، والذي سيمتد من 14 مايو وحتى 25 مايو المقبل، مستعرضًا مجموعة من أهم الأفلام العالمية والعربية، ورغم سيطرة أفلام الدراما العام الماضي على المهرجان، فإن هذا العام يأتي برعاية الأفلام الموسيقية، إذ من المتوقع أن يشهد المهرجان افتتاحية عرض مجموعة من أهم الأفلام الموسيقية لهذا العام، منها: Rocketman الذي يستعرض قصة حياة مغني البوب البريطاني إلتون جون ورحلة صعوده إلى عالم الشهرة، فضلًا عن أن فيلم الافتتاح ذاته The Dead Don't Die يضم أسماء كبيرة في عالم الموسيقى مثل سيلينا جوميز.
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