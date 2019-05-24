غرباء في «كان».. 8 دول غير متوقعة تنافس في المهرجان

هذا العام، نافست بعض الدول التي لم نلاحظها من قبل في المهرجان، وكان لإفريقيا حضور واضح، ومنها بعض الدول العربية، مثل المغرب والجزائر، وإن غابت مصر عن المنافسة هذا العام

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

مشهد من فيلم Young Ahmed البلجيكي

عوّدنا مهرجان كان السينمائي على اهتمامه بتمثيل كل الدول سينمائيا، سواء كانت من العالم الأول أو الثالث، فلا يوجد أي اعتبار لمدى غنى أو فقر الدولة، المهم هنا هو المحتوى السينمائي الذي تقدمه، ولنفس السبب لم نعد نفاجأ عندما يفوز فيلم غير متوقع، فالعام الماضي فازت اليابان بالسعفة الذهبية عن فيلم Shoplifters. وهذا العام سارت لجنة تحكيم كان على نفس النهج، إذ سمحت بمشاركة دول كثيرة قد لا يعرف الجمهور أنها تمتلك سينما قوية، من بينها دول في إفريقيا وأخرى في أوروبا، فهل تصبح إحداها الحصان الأسود الذي يفوز بالسعفة الذهبية؟

نستعرض هنا بعض المشاركات النادرة للدول في كان 2019. 1- نيجيريا تشارك نيجيريا هذا العام بفيلم 2 Weeks in Lagos الذي يدور في إطار رومانسي، ويتطرق لعادات وتقاليد نيجيريا اليومية، وتشارك فيه مجموعة من أكبر نجوم نيجيريا، منهم جوك سيلفا، وشافي بيلو. بنرشحلك (انطلاق فعاليات مهرجان كان.. الأفلام الموسيقية