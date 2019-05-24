جريمة

مشجعو «ألتراس أهلاوي» العشرة يواجهون 6 اتهامات

تحرير:محمد رشدي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
ألتراس أهلاوي -أرشيفية-
ألتراس أهلاوي -أرشيفية-
تباشر نيابة أمن الدولة طوارئ التحقيق مع 10 أفراد من مشجعي النادى الأهلي في اتهامهم بإعادة إحياء رابطة "ألتراس أهلاوي"، وجاءت أبرز الاتهامات تأسيس وتولى وقيادة جماعة مخالفة للقانون، وإعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي الخارجة عن القانون، والتخطيط لإحداث أعمال شغب، والدعوة للتجمعات والتظاهر، والدعوة لأفكار متطرفة في الأندية الرياضية، ونشر بيانات تحريضية ضد الدولة، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة.
وواجهت النيابة -في القضية التي تحمل رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا- المتهمين بتحريات رجال المباحث التي أشارت إلى مشاركتهم مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية.  وفي وقت سابق تمكنت قوة من قسم شرطة بولاق الدكرور بقيادة العقيد شامل عزيز، مأمور القسم، والمقدم محمد الجوهري، رئيس المباحث،
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سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
صفائح-جبن

الخطر في كيس موزاريلا.. ضبط 5 أطنان جبن فاسدة

معلومات وردت إلى إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة تفيد بأن "سعيد.ا.ع" 35 سنة، صاحب ثلاجة لمنتجات ألبان بدون ترخيص بشارع الإخلاص أبراج الأندلس دائرة قسم الطالبية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان (جبنة موزاريلا) مجهولة المصدر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتقطيعها وتعبئتها في عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاعم، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف مدخلاً الغش والخداع على جمهور المستهلكين، محدثاً أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
جثة (3)

جريمة على السحور.. قتلت زوجها بمشاركة عشيقها فجرا

لم ترض بما قسمه الله لها من رزق، أحبها زوجها حبا جما، راح يغدق عليها الأموال واضعا حصيلة ما يكسبه بين يديها بحثا عن سعادتها وتلبية احتياجاتها إلا أنها ارتمت في أحضان شاب يكبرها بعامين، وقعت في شباك كلامه المعسول، باتت أسيرة حبه فسرعان ما توطدت علاقتهما العاطفية إلى غير شرعية، كان العشيق يتردد عليها في غياب الزوج حتى إن حُرمة شهر رمضان لم تمنعهما من التوقف عن فعلتهما، استمرت لقاءات العشيقين حتى اتخذا قرارا بضرورة التخلص من الزوج لضمان العيش معا طوال العمر.
القبض-على-متهم

ضبط رجل أعمال كون ثروة طائلة من المخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، يمتلك شركة استيراد وتصدير من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، يتربح من التجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة، حتى بلغت ثروته أكثر من 70 مليون جنيه، وعمد المتهم استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.
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حشيش

إحباط ترويج 125 كيلو حشيش في الجيزة

نفذت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة شملت عددًا من البؤر الإجرامية، التي يتخذها مروجو المواد المخدرة -خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرًا لتجارتهم الآثمة؛ وذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقًا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
الاهرامات

تعدى على الأمن.. «الداخلية» تكشف هوية مُتسلق الهرم

أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط الشاب الذي صَعد قمة الهرم الأكبر "خوفو"، وتعديه على قوات التأمين حال منعه من التسلق. وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها، مساء اليوم الأربعاء، إن الخدمات الأمنية المعنية بتأمين المنطقة الأثرية دائرة الأهرام، تبلغت بصعود أحد الأشخاص للهرم الأكبر من الضلع الغربي، وحال استيقافه بواسطة الخدمات، ألقى الحجارة عليهم. وأضافت أن الشاب لم يستجب لنصائح رجال الأمن، واستكمل الصعود، موضحة أنه حينما وصل إلى قمة الهرم نزع قطعة من الخشب وعمود من الحديد وألقاهما دون وقوع أي إصابات.
محافظ-كفر-الشيخ-ومدير-الأمن ينتقلوا إلى موقع خروج القطار عن القضبان (9)

قطار العياط يدهس مسنا أثناء عبوره السكة الحديد

لقي عامل مصرعه اليوم الأربعاء، بمدينة العياط، حيث صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد، قبل أن يتم نقله بواسطة سيارة إسعاف لأقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، تلقت شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد اصطدام قطار العياط بأحد المواطنين، أثناء عبوره السكة الحديد، لقى مصرعه في الحال، قبل أن ينتقل رجال البحث الجنائي بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد، لفحص الحادث وسرعة نقل جثة المجني عليه وإخطار النيابة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته كاملا.
المتهمون-بالتعدي-على-حملة-المعصرة

ضبط 33 متهما بحوزته مخدرات وأسلحة وذخائر بالجيزة

تواصل قوات الشرطة جهودها في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
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