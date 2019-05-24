مشجعو «ألتراس أهلاوي» العشرة يواجهون 6 اتهامات

تحرير:محمد رشدي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

ألتراس أهلاوي -أرشيفية-

تباشر نيابة أمن الدولة طوارئ التحقيق مع 10 أفراد من مشجعي النادى الأهلي في اتهامهم بإعادة إحياء رابطة "ألتراس أهلاوي"، وجاءت أبرز الاتهامات تأسيس وتولى وقيادة جماعة مخالفة للقانون، وإعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي الخارجة عن القانون، والتخطيط لإحداث أعمال شغب، والدعوة للتجمعات والتظاهر، والدعوة لأفكار متطرفة في الأندية الرياضية، ونشر بيانات تحريضية ضد الدولة، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة.

وواجهت النيابة -في القضية التي تحمل رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا- المتهمين بتحريات رجال المباحث التي أشارت إلى مشاركتهم مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية. وفي وقت سابق تمكنت قوة من قسم شرطة بولاق الدكرور بقيادة العقيد شامل عزيز، مأمور القسم، والمقدم محمد الجوهري، رئيس المباحث،