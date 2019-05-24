لماذا استقالت تيريزا ماي من منصبها؟

تسببت العديد من العوامل والظروف السياسية في أن تعلن تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية استقالتها من منصبها خلال الساعات القليلة الماضية، وأبرزها ملف البريكست الساخن

تحرير:محمود نبيل ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

تيريزا ماي

لم يكن إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي استقالتها من منصبها بالأمر المفاجئ لمتابعي الأوساط السياسية في المملكة المتحدة أو العالم، لا سيما أن مستويات الضغوط التي تعرضت لها ماي كانت تنذر بإمكانية اتخاذ مثل هذا القرار. القرار الذي كانت قد طرحته تيريزا ماي منذ عدة أشهر، كان له العديد من الشواهد التي مهدت المشهد السياسي لإمكانية استقالة تيريزا ماي عن منصبها، بعدما وصل ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "البريكست" إلى طريق مسدود لكل الأطراف المعنية به.

وأعلنت ماي رسميًا استقالتها كزعيمة للمحافظين، قائلة: "سيبقى دائمًا الأمر يطاردني، أنني لم أتمكن من تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وقالت: "من الواضح الآن بالنسبة لي أنه من مصلحة المملكة المتحدة أن يقودها رئيس وزراء جديد ويسير بها في هذا الجهد". فرنسا تُهدد بريطانيا بالعُزلة حال فشل مفاوضات