أليسون: أنتظر نهائي دوري الأبطال بفارغ الصبر

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

أليسون بيكر

يمثل نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، المزمع إقامته في الأول من يونيو القادم المباراة الأكبر والأهم في مسيرة الدولي البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، مع الريدز حتى الآن، وفي ختام موسمه الأول الرائع مع الريدز، يجلس أليسون على بُعد 90 دقيقة فقط من احتمالية رفعه للكأس ذات الأذنين في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد عندما يواجه ليفربول مواطنه توتنهام هوتسبير، وهي المباراة التي أوضح أليسون أنه ينتظرها بفارغ الصبر ويتطلع إليها بشدة.

في حديث لموقع ليفربول من مدينة ماربيلا الإسبانية، قال أليسون: "لا يسعني الانتظار. بعد انتهاء الدوري الإنجليزي، كان أمامنا 20 يومًا للاستعداد للمباراة النهائية. أتطلع كثيرًا لهذه المباراة. إنها المباراة الأبرز في مسيرتي حتى الآن". وعند سؤاله عن إحساسه بعد الفوز بجائزة القفاز الذهبي، أجاب أليسون: "أنا

في حديث لموقع ليفربول من مدينة ماربيلا الإسبانية، قال أليسون: "لا يسعني الانتظار. بعد انتهاء الدوري الإنجليزي، كان أمامنا 20 يومًا للاستعداد للمباراة النهائية. أتطلع كثيرًا لهذه المباراة. إنها المباراة الأبرز في مسيرتي حتى الآن".



وعند سؤاله عن إحساسه بعد الفوز بجائزة القفاز الذهبي، أجاب أليسون: "أنا سعيد جدًا وهو شرف كبير لي أن أفوز بجائزة كبيرة كهذه. ولكن الفضل في الفوز بها لا يعود لي وحدي، فهي جائزة لكل زملائي الذين يسهمون في الحفاظ على نظافة الشباك. هذه هي مهمتنا جميعًا".



وعن المعسكر المقام في ماربيلا، قال: "هذا المعسكر مفيد جدًا بالنسبة لنا، ويساعدنا في الحفاظ على تركيزنا والابتعاد عن الانشغال بأي أمور أخرى. نحن نستفيد كثيرًا بمجيئنا إلى هنا، وأمامنا متسع من الوقت لمناقشة الأمور الفنية والاستعداد كما ينبغي للمباراة".

