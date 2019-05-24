رياضة

أليسون: أنتظر نهائي دوري الأبطال بفارغ الصبر

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م
أليسون بيكر
أليسون بيكر
يمثل نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، المزمع إقامته في الأول من يونيو القادم المباراة الأكبر والأهم في مسيرة الدولي البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، مع الريدز حتى الآن، وفي ختام موسمه الأول الرائع مع الريدز، يجلس أليسون على بُعد 90 دقيقة فقط من احتمالية رفعه للكأس ذات الأذنين في ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد عندما يواجه ليفربول مواطنه توتنهام هوتسبير، وهي المباراة التي أوضح أليسون أنه ينتظرها بفارغ الصبر ويتطلع إليها بشدة.
في حديث لموقع ليفربول من مدينة ماربيلا الإسبانية، قال أليسون: "لا يسعني الانتظار. بعد انتهاء الدوري الإنجليزي، كان أمامنا 20 يومًا للاستعداد للمباراة النهائية. أتطلع كثيرًا لهذه المباراة. إنها المباراة الأبرز في مسيرتي حتى الآن". وعند سؤاله عن إحساسه بعد الفوز بجائزة القفاز الذهبي، أجاب أليسون: "أنا
اقرأ المزيد
مؤتمر-احمد-شوبير-فى-اتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (3)

ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
اتحاد-الكرة

شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الأهلي: متمسكون بموقفنا ولم نطلب أكثر من حقوقنا

«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا إن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، الذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود عبد الحفيظ وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في الحرس.
اقرأ المزيد من الأخبار
ليفربول - برشلونة (2)

مهاجم ليفربول: هناك عقبة لتحقيق الكأس الأول مع كلوب

يرى دانييل ستوريدج، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن كل عضو في الفريق يجب أن يكون جاهزًا لإمكانية وجود لحظة خاصة في مدريد، وذلك حين يخوض فريق الريدز نهائي دوري أبطال أوروبا الثاني على التوالي يوم السبت المقبل، أمام توتنهام هوتسبير في ملعب متروبوليتانو (معقل أتلتيكو مدريد)، واعتمد يورجين كلوب على عمق فريقه في مباراة الإياب من نصف النهائي الحاسم ضد نادي برشلونة الشهر الماضي، حيث ظهر ديفوك أوريجي كأحد أبطال تلك الليلة على سبيل المثال، ويدرك ستوريدج أهمية أن يكون كل لاعب مستعدا عقليا "لإحداث تغيير"، إذا طُلب منه ذلك.
ليفربول - برشلونة (2)

ليفربول يزف أنباء سارة للجماهير قبل نهائي الأبطال

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات جاهزية لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينو، لنهائي دوري أبطال أوروبا، أمام توتنهام، في المباراة المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال المدرب الألماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للريدز: «اليوم عاد فيرمينو للتدريبات، وشارك في 70 % من الحصة التدريبية، غدًا على الأرجح سيكون جاهزًا.. تبدو حالة فيرمينو جيدة، لقد عاد للتدريب بقوة.. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء».
ليفربول - برشلونة (2)

حارس ميلان: أنا مشجع من الطراز الأول لليفربول

يرى الحارس الإسباني المخضرم، خوسيه مانويل رينا، الشهير بـ«بيبي رينا»، أن التاريخ يعيد نفسه بوصول ليفربول لنهائي دوري الأبطال، وهو المكان الذي ينتمي إليه الريدز، حيث يستعد ليفربول لمواجهة توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال في الأول من يونيو المقبل. ويعد رينا من أهم مفاتيح تتويج فريق رافا بينيتيث باللقب في 2005، وخلال تسع سنوات قضاها في أنفيلد، كان نصف نهائي دوري الأبطال شائعا بالنسبة للريدز، ويبدو أن هذه الأوقات عادت من جديد مثلما يرى الإسباني الدولي.
ليفربول - برشلونة (5)

نجم توتنهام السابق يرشح الليفر للتتويج بدوري الأبطال

قال جاري لينيكر، مهاجم منتخب إنجلترا السابق، إن ليفربول هو المرشح الأوفر حظا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عندما يواجه توتنهام هوتسبير في النهائي في مدريد في الأول من يونيو، وقضى لينيكر ثلاثة مواسم مع توتنهام بين 1989 و1992، وأشار إلى الفارق الكبير الذي بلغ 26 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وتوتنهام كدليل على الهوة الكبيرة بين الفريقين، كما كال لينيكر المديح لمدرب ليفربول يورجن كلوب لنجاحه في بناء فريق يحمل سماته الشخصية، مشيرا إلى أن توتنهام يحتاج إلى مزيد من الاستثمار للارتقاء لمستوى طموحات المدرب ماوريسيو بوكيتينو.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org