جريمة

انتشال جثث 3 أشخاص غرقوا في ترع بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة، اليوم الجمعة، من انتشال 3 جثث لأشخاص غرقوا في ترعة بمركز وادي النطرون، وكفر الدوار، منهم اثنين غرقا هروبًا من ارتفاع درجة حرارة الجو. حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوجود غريق داخل بيارة بمزرعة بالكيلو 108، وعلى الفور انتقل الرائد محمد عبد الله عوض رئيس مباحث قسم شرطة وادي النطرون، وبالفحص تبين الجثة لـ"أحمد س. م." 14 عاما، من قرية ديبة رشيد، وتم انتشالها، ونقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون.
وتبلغ لمأمور مركز شرطة وادى النطرون من الأهالى بوجود غريق بمصرف الإمام مالك بوادى النطرون، وعلى الفور انتقل النقيب محمد المرشدى معاون مباحث قسم شرطة وادي النطرون لمكان البلاغ، وتم انتشال جثة شاب يدعى "محمد أ. ح." 19 عامًا، ونقلها لمستشفى اليوم الواحد. وتلقى العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية
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سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
صفائح-جبن

الخطر في كيس موزاريلا.. ضبط 5 أطنان جبن فاسدة

معلومات وردت إلى إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة تفيد بأن "سعيد.ا.ع" 35 سنة، صاحب ثلاجة لمنتجات ألبان بدون ترخيص بشارع الإخلاص أبراج الأندلس دائرة قسم الطالبية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان (جبنة موزاريلا) مجهولة المصدر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتقطيعها وتعبئتها في عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاعم، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف مدخلاً الغش والخداع على جمهور المستهلكين، محدثاً أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
جثة (3)

جريمة على السحور.. قتلت زوجها بمشاركة عشيقها فجرا

لم ترض بما قسمه الله لها من رزق، أحبها زوجها حبا جما، راح يغدق عليها الأموال واضعا حصيلة ما يكسبه بين يديها بحثا عن سعادتها وتلبية احتياجاتها إلا أنها ارتمت في أحضان شاب يكبرها بعامين، وقعت في شباك كلامه المعسول، باتت أسيرة حبه فسرعان ما توطدت علاقتهما العاطفية إلى غير شرعية، كان العشيق يتردد عليها في غياب الزوج حتى إن حُرمة شهر رمضان لم تمنعهما من التوقف عن فعلتهما، استمرت لقاءات العشيقين حتى اتخذا قرارا بضرورة التخلص من الزوج لضمان العيش معا طوال العمر.
القبض-على-متهم

ضبط رجل أعمال كون ثروة طائلة من المخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، يمتلك شركة استيراد وتصدير من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، يتربح من التجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة، حتى بلغت ثروته أكثر من 70 مليون جنيه، وعمد المتهم استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.
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حريق

نيران الحر تجتاح البحيرة.. والسيطرة على 4 حرائق

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الخميس، 4 حرائق منفصلة بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة في مراكز إيتاي البارود والدلنجات، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحرائق دون وجود أي خسائر بشرية، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. بدأت الواقعة الأولى بتمكن القوات من السيطرة على حريق في منزل ملك "فوزى.م" بقرية معنيا التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بسبب ماس كهربائي لارتفاع درجة الحرارة في الجو.
جثة (5)

جثة سيدة مجهولة بها آثار عنف تُثير الذعر بالبحيرة

يكثف ضباط مديرية أمن البحيرة، اليوم الخميس، من جهودهم لكشف لغز العثور على جثة لسيدة مجهولة الهوية في إحدى قرى مركز رشيد، وعلى وجهها آثار دماء وعنف، وذات بشرة خمرية وترتدى عباية، ولا يوجد بحوزتها أي إثبات للشخصية، مما آثار الذعر بين الأهالي، وتم نقلها لمستشفى رشيد العام. تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، يفيد بورود بلاغًا بعثور الأهالى على جثة لسيدة بإحدى قرى رشيد، وعلى الفور وجه بتكثيف التحريات وسرعة ضبط الجناة.
بعد غرق مركب سنديون-1

الضحية الثانية.. غرق شاب في نهر النيل بالبحيرة

غرق شاب في أثناء الاستحمام بنهر النيل فرع رشيد بقرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، خلال احتفالات شم النسيم اليوم الاثنين، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري وقوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة من جهودها لانتشال جثة الشاب، كما تطوع بعض الشباب والصيادين للبحث عنه في المياه رفقة الضفادع البشرية، وسط حالة من الرعب والخوف بين أهالي القرية وأصدقائه وأقاربه في انتظار انتشال جثته من نهر النيل، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.
جثة (3)

جثة على «كبوت عربية» تثير الذعر قرب موقف دمنهور

تكثف مباحث مركز دمنهور بقيادة المقدم أحمد سمير رئيس مباحث المركز وبإشراف اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، جهودها لحل لغز العثور على جثة مجهولة لشخص في العقد الثالث من العمر، عثر عليها مسجاة على كبوت سيارة ملاكي أسفل المساكن بالقرب من موقف دمنهور في ظروف غامضة مما آثار الخوف والرعب بين الأهالى، حيث تلقى اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بعثور الأهالى على جثة لذكر مسجاة على كابوت سيارة ملاكى أسفل عمارات جنوب الموقف أمام بوابة واحد لموقف سيارات الأجرة بدمنهور.
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