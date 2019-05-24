انتشال جثث 3 أشخاص غرقوا في ترع بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة، اليوم الجمعة، من انتشال 3 جثث لأشخاص غرقوا في ترعة بمركز وادي النطرون، وكفر الدوار، منهم اثنين غرقا هروبًا من ارتفاع درجة حرارة الجو. حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوجود غريق داخل بيارة بمزرعة بالكيلو 108، وعلى الفور انتقل الرائد محمد عبد الله عوض رئيس مباحث قسم شرطة وادي النطرون، وبالفحص تبين الجثة لـ"أحمد س. م." 14 عاما، من قرية ديبة رشيد، وتم انتشالها، ونقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون.

وتبلغ لمأمور مركز شرطة وادى النطرون من الأهالى بوجود غريق بمصرف الإمام مالك بوادى النطرون، وعلى الفور انتقل النقيب محمد المرشدى معاون مباحث قسم شرطة وادي النطرون لمكان البلاغ، وتم انتشال جثة شاب يدعى "محمد أ. ح." 19 عامًا، ونقلها لمستشفى اليوم الواحد. وتلقى العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية