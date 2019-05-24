انتشال جثث 3 أشخاص غرقوا في ترع بالبحيرة
تحرير:محمود عبد الصبور
٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
صورة أرشيفية
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة، اليوم الجمعة، من انتشال 3 جثث لأشخاص غرقوا في ترعة بمركز وادي النطرون، وكفر الدوار، منهم اثنين غرقا هروبًا من ارتفاع درجة حرارة الجو. حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوجود غريق داخل بيارة بمزرعة بالكيلو 108، وعلى الفور انتقل الرائد محمد عبد الله عوض رئيس مباحث قسم شرطة وادي النطرون، وبالفحص تبين الجثة لـ"أحمد س. م." 14 عاما، من قرية ديبة رشيد، وتم انتشالها، ونقلها إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون.
وتبلغ لمأمور مركز شرطة وادى النطرون من الأهالى بوجود غريق بمصرف الإمام مالك بوادى النطرون، وعلى الفور انتقل النقيب محمد المرشدى معاون مباحث قسم شرطة وادي النطرون لمكان البلاغ، وتم انتشال جثة شاب يدعى "محمد أ. ح." 19 عامًا، ونقلها لمستشفى اليوم الواحد.
وتلقى العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية
وتبلغ لمأمور مركز شرطة وادى النطرون من الأهالى بوجود غريق بمصرف الإمام مالك بوادى النطرون، وعلى الفور انتقل النقيب محمد المرشدى معاون مباحث قسم شرطة وادي النطرون لمكان البلاغ، وتم انتشال جثة شاب يدعى "محمد أ. ح." 19 عامًا، ونقلها لمستشفى اليوم الواحد.
وتلقى العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار، بورود بلاغا من الأهالى بوجود غريق بترعة المحمودية، وعلى الفور انتقل المقدم بهاء الكردى رئيس وحدة الدفاع المدني، بالفحص تبين غرق " أحمد س. ع." 16 عاما، أمام كوبري المراكبية ومقيم منشية الجديدة كفر الدوار، وذلك بعد سقوط كرة بالمياه وأثناء محاولة أخذ الكرة سقط بترعة المحمودية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار.
وتم تحرير المحاضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.