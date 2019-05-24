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«فيبي» لم تحب العمل في مسلسل Friends لهذا السبب

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
ليزا كودرو
ليزا كودرو
بعد مرور ما يقرب من 15 عاما على انتهاء واحدة من أهم السلاسل الدرامية الكوميدية في التاريخ، مسلسل Friends، خرجت الممثلة ليزا كودرو التي عرفناها بدور "فيبي" من المسلسل لتعلن أنها لم تحب العمل في المسلسل لهذه الدرجة، الأمر الذي أثار صدمة لدى محبي العمل؛ لأن أبطال المسلسل بدوا كأنهم أعز أصدقاء في الحقيقة أيضًا، فما السبب في تصريحات "ليزا"؟ كشفت "ليزا" عن أن السبب في مشاعرها هذه ليس أنها تكره زملاءها، لكن لأنها لم تكن تحب نفسها، خاصة عندما قارنت شكلها بشكل زميلتيها جينيفر أنيستون "رايتشل" وكورتني كوكس "مونيكا".
وبحسب موقع Her الأمريكي، فإن "ليزا" كانت تشعر بأنها جبل أكثر منها فتاة، فكانت أضخم بكثير من زميلتيها، وكانت ترى أنهما أجمل منها بمراحل، وهو ما جعلها تكره نفسها، وتكره العمل الدرامي الذي كان السبب في شهرتها، خاصة مع مدح الجمهور المستمر لشخصيتي رايتشل ومونيكا والثناء على جمالهما. واعترفت "ليزا" بأنها
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