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انتهاء تطوير محور برج العرب بتكلفة 700 مليون جنيه

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م
انتهاء تطوير محور برج العرب
انتهاء تطوير محور برج العرب
?قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموى لمدينة برج العرب، والذي يمتد الجزء الاول منه في المسافة من الكافورى حتى ميدان الهوارية وامتداد الطريق شمالاً حتى سيدى كرير بطول 18.5 كم، ويمتد الجزء الثاني من ميدان الهوارية وحتى برج العرب بطول 10 كم، مشيرا إلى أن أعمال التطوير شملت تطوير الطريق الحالى ليصبح 3 حارة مرورية لكل اتجاه وإنشاء طريق خدمة فى الاتجاهين بواقع 2 حارة مرورية، بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيه للجزءين الاول والثاني.
وأكد الوزير، أن المحور يشتمل على عدد 2 كوبري مشاه، الأول أمام استاد برج العرب، والثاني أمام أحد الجامعات، تسهيلا على المواطنين والطلاب في عبور الطريق، موضحا أنه تم مراعاة شروط السلامة والأمان، حيث تم توفير لوحات إرشادية وتوجيهية متنوعة ودهانات وعلامات عاكسة والحمايات والحواجز الخرسانية.وأضاف وزير النقل،
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابي بمسجد في كابول

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة بمسجد في العاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم خطيب الجامع، وإصابة عدد من المصلين. وأكد الأزهر في بيان، أن استهداف المصلين داخل دور العبادة أعمال إرهابية ترفضها كافة الشرائع السماوية، التي جرمت الاعتداء على دور العبادة ودعت إلى احترامها وحمايتها. كما يتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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هل يجوز إلزام الأطفال بالصيام؟الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، الدكتور محمد عبد السميع، ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «متى ينبغي أن نعلم أطفالنا الصيام؟». أنه يمكن أن نقيس على مسألة الصلاة، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عَشْر، وفرقوا بينهم في المضاجع»، فيمكن أن ندربهم على الصيام بنفس الشكل، و أنه ربما إن لم يتعود على الصيام في هذه السن وقبل البلوغ، قد يكبر عمره ويمتنع عن الصيام.
البابا-تواضروس

من جديد.. توحيد العيد بين البابا تواضروس والمتشددين

خلال رحلته الرعوية الحالية لألمانيا رد البابا تواضروس على سؤال خاص بموعد الأعياد المختلفة بين الكنائس الشرقية والغربية، بأنه جار دراسة الأمر، بعدما وجه له سؤالا حول الاحتفال بعيد الميلاد يوم 7 يناير ويكون يوم دراسة وعمل في الدول الغربية، إلا أن رد البابا هذا فتح عليه النار من معارضي هذه الفكرة من أساقفة داخل الكنيسة والمعبرين عنهم من صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ردوا بنشر فيديو للبابا الراحل الأنبا شنودة الثالث يوضح لماذا يرفض هذه الخطوة.
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8 سيارات شاتل باص جديدة بمطار القاهرة لنقل الركاب

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي إدخال سيارات الشاتل باص الجديدة على خطوط التشغيل الداخلي بمطار القاهرة لتخفيف الضغط واستيعاب حركة نقل الركاب المسافرين بين مباني صالات السفر والوصول بالمطار. وأوضحت الشركة أن عدد سيارات الشاتل باص الجديد التي وصلت إلى المطار بلغ 8 سيارات تم شراؤها لخدمة الركاب والمترددين على المطار بتكلفة تصل إلى 29 مليون جنيه شاملة قطع الغيار. وتتميز السيارات بوجود أماكن لوضع الحقائب وأماكن لذوي الاحتياجات الخاصة.
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ادمان-ادوية-مخدرات (3)

«نقل الإسكندرية» تطالب بتشريع لفصل المدمنين

طالبت الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، باستصدار تشريع يسمح للهيئة بفصل ما يثبت تعاطيه للمواد المخدرة. وقال محمد زكريا معاون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن صدور هذا التشريع سيسمح بإبعاد العناصر الفاسدة ومنع تأثيرها السلبي على زملائها في العمل، لأن استمرار متعاطي المخدرات في العمل سيؤثر على جودته ويتسبب في مشكلات كثيرة، كما أن متعاطي المخدرات في هذه الحالة يمكن أن يتوقف عن التعاطي ويعالج من الإدمان، مضيفا: "نريد عنصر يفيد الهيئة ومنظومة العمل".
وزير-النقل-يبحث-مع-وفد-البنك-الدولي (5)

أبرزها السكة الحديد.. البنك الدولي يعرض دعم مصر في 3 قطاعات

اجتمع الفريق أول كامل الوزير، وزير النقل، مع وفد البنك الدولى بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية وسبل دعم وتطوير منظومة النقل في مصر، وأكد وفد البنك الدولي في بداية الاجتماع على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل وخاصةً السكك الحديدية المصرية للنهوض بهذا القطاع الهام بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال مترو الانفاق والنقل البحري.
كامل الوزير (4)

وزير النقل يبحث الاستغلال الأمثل لأراضى السكة الحديد

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير اجتماعا موسعا اليوم مع رئيس هيئة السكك الحديدية وبحضور رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل لوضع آليات سريعة وإجراءات فورية لتعظيم الاستفادة من أملاك وأراضي السكك الحديدية. خلال الجزء الأول من الاجتماع والذي حضره أحد رؤساء إحدى الشركات الاستثمارية والتي ترغب في الاستثمار التجاري لمول محطتي مصر برمسيس وسيدي جابر بالإسكندرية حيث تم استعراض التصور التسويقي الجديد لمول المحطتين خلال الفترة المقبلة.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير يلغي إجازات قيادات السكة الحديد فى العيد

أعلنت هيئة السكك الحديدية حالة الطوارئ القصوي استعدادا لعيد الفطر المبارك وإلغاء كافة الإجازات لقيادات الهيئة، لمتابعة تشغيل القطارات، وتشكيل غرفة عمليات برئاسة المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم كافة التسهيلات لجمهور المسافرين من الركاب . وشدد الفريق كامل الوزير، على إلغاء كافة الإجازات والراحات خلال فترة عيد الفطر، كما تم التنبيه على ورش الصيانة بالاستعداد الجيد خلال تجهيز القطارات وفحصها والكشف عليها بما لا يسمح خروج أى قطار من الورش قبل التأكد من إجراءات السلامة والأمان به.
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