رياضة

نجم مانشستر يونايتد السابق: فيرجسون هو إله النادي

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
السير أليكس فيرجسون
السير أليكس فيرجسون
يعود السير أليكس فيرجسون، المدرب التاريخي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى ملعب أولد ترافورد يوم الأحد، للمشاركة في مباراة "لم شمل فريق الثلاثية" ضد بايرن ميونخ، وتخصص إيرادات المباراة لصالح مؤسسة مانشستر يونايتد التاريخية، وهو يأتي في الذكرى 20 للفوز 2-1 على بايرن ميونخ في نهائي دوري الأبطال، بجانب الفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، وقال نيكي بات الذي كان ضمن الفريق الأول لمدة 12 عامًا: "فيرجسون هو إله النادي. ما أنجزه هنا لن يحدث مرة أخرى بالنظر إلى عدد البطولات التي فاز بها طوال مسيرته مع النادي، ومن الرائع عودته للملعب مجددا".
بات الذي يشغل الآن منصب مدير إحدى أكاديميات يونايتد، يرى أن تأثير فيرجسون على لاعبيه يمتد إلى أبعد من الملعب. وعن ذلك قال: "لا يمكنك التقليل من شأن الأشياء الإيجابية التي قدمها لنا، ليس فقط في كرة القدم بل في الحياة أيضًا، لقد منحنا فرصة وجعلنا نجوما. ساعدنا أيضاً في أن نصبح الرجال الذين نحن عليهم اليوم". ويشارك
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ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
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شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
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الأهلي: متمسكون بموقفنا ولم نطلب أكثر من حقوقنا

«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا إن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، الذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود عبد الحفيظ وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في الحرس.
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أسطورة اليونايتد: مباراة نجوم الثلاثية حدث استثنائي

يستعد أسطورة هجوم مانشستر يونايتد، دوايت يورك، لارتداء قميص الشياطين الحمر مرة أخرى في مباراة فريق نجوم الثلاثية الخيرية التي ستقام في السادس والعشرين من الشهر الحالي على ملعب أولد ترافورد، أمام بايرن ميونيخ، لصالح منظمة مانشستر يونايتد، وسيشارك يورك في المباراة احتفالا بمرور 20 سنة على الموسم التاريخي الذي فاز فيه يونايتد بثلاثة ألقاب. وتحت قيادة السير أليكس فيرجسون، ينضم ليورك في المباراة المهاجم أندي كول، الذي شكل مع يورك ثنائيا هجوميا رائعا آنذاك، بالإضافة إلى تيدي شيرينجهام والمدير الفني الحالي للشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير.
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تعرف على المواجهات الإنجليزية في نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق توتنهام الإنجليزى لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب اياكس الهولندى، من خلال ريمونتادا تاريخية حققها على الفريق الهولندى وخطف السبيرز بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه وثامن مرة فى تاريخ الفرق الإنجليزية، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب «يوهان كرويف أرينا» في إياب الدور نصف النهائي، ولم يستفد أياكس من فوزه خارج الديار في المباراة الأولى على السبيرز بهدف دون رد، ليقلب توتنهام الطاولة عليه في الإياب بالفوز في مجموع المباراتين.
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مانشستر يونايتد يتمسك بدي خيا بعرض جديد

قدم مانشستر يونايتد عرضًا جديدًا لتمديد عقد حارسه الإسباني ديفيد دي خيا، ولكنه لا يملك الكثير من الوقت لتحديد موقفه سواء بالقبول أو بالرفض، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، يملك الحارس البالغ من العمر 28 عامًا أسبوعًا واحدًا لاتخاذ قراره بشأن الموافقة على العقد الجديد الذي سيحصل بموجبه على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا أو رفضه، حيث ترغب إدارة مانشستر يونايتد في حسم مستقبله سريعًا، إلا أن الصحيفة البريطانية أكدت رغبة دي خيا في الحصول على نفس الأجر الأسبوعي الذي يتحصل عليه زميله أليكسيس سانشيز والبالغ 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.
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مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والإسباني

يشهد اليوم الأحد العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، ففي الدوري الإنجليزي، تقام 3 مواجهات، حيث يحل مانشستر يونايتد، ضيفًا على نظيره هدرسفيلد، في تمام الساعة الثالثة مساءً على بي إن سبورتس 1، وفي نفس التوقيت، يلعب تشيلسي أمام واتفورد على بي إن سبورتس 2، وفي الخامسة والنصف مساء يلعب أرسنال أمام نظيره برايتون، على بي إن سبورتس 2، وفي الدوري الإسباني ستكون المواجهة الأبرز بين ريال مدريد وفياريال في الرابعة والربع عصرًا، وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم كالتالي:
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