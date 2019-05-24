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شهرزاد وعلاء الدين على مسرح الأوبرا غدًا

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
علاء الدين
علاء الدين
تحت عنوان الطابع الشرقى، يروى أوركسترا القاهرة السيمفونى عددا من حكايات ألف ليلة وليلة التى استلهمها كبار المؤلفين العالميين لإبداع أعمال كلاسيكية تنقل سحر الشرق وأساطيره، وذلك خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو هشام جبر فى التاسعة والنصف مساء غد السبت، على المسرح الكبير، منها متتالية علاء الدين لـ"نيلسين"، ومتتالية شهرزاد لـ"كورساكوف" التى كتبت عام 1888، وتنقسم إلى 4 قصص تجسدها الموسيقى هى "البحر وسفينة السندباد، الأمير الكالندارى، الأمير الشاب والأميرة الشابة، الاحتفالات في بغداد".
دار الأوبرا حرصت خلال شهر رمضان على تقديم برنامج لمحبيها يضم 45 عرضًا، تبدأ جميعها فى التاسعة والنصف مساءً، ويجمع البرنامج بين سهرات للدول العربية وأمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات صبغة روحانية ودينية، إضافة إلى فرق فنية شابة، مع ليالٍ لنجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى، إلى جانب فعاليات برنامج
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مايلي سايروس بطلة الموسم الخامس من Black Mirror

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تعرف على شكل أمير كرارة بالجزء الثلاثين من كلبش

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«دفعة القاهرة».. مصر «أم العرب» بعيون خليجية

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عروض فنية وإنشاد ديني.تعرف على احتفال الثقافة برمضان

احتفالا بشهر رمضان الكريم الذي سيحل علينا خلال الأيام المقبلة ضيفًا خفيفًا، أعلن قطاع الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة عن تنظيم أمسيات «هل هلالك»، وذلك في ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وتتضمن الأمسيات عروضًا لفرق البيت الفني للفنون الشعبية، وتتضمن -كذلك- عددًا من الحفلات الفنية التي يحييها منشدون دينيون إلى جانب فقرات متنوعة لفنون السيرك القومي بالعجوزة، وأيضًا عروض الفنون الشعبية على مسرح البالون وعروض مسرحية بقاعة صلاح جاهين ومسارح رمسيس والحديقة الثقافية بالسيدة زينب.
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