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قبل اشتعالها.. 4 أمور رئيسية لحماية سيارتك في الحر

تظل درجات الحرارة المرتفعة من الأمور التي يجب التعامل معها بقدر كبير من الحكمة والحرص، وبالأخص عند الاستعداد للسير على الطرق الطويلة المفتوحة
تحرير:محمود نبيل ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
قيادة السيارات
قيادة السيارات
لا شك أن القيادة في مثل هذه الأجواء الحارة، قد يتبعها خسائر كبيرة على المستوى المادي والبشري، وهو الأمر الذي يتطلب تعاملا خاصا مع السيارة في أثناء القيادة، وذلك حتى يضمن المرء ألا تشتعل السيارة مع الارتفاع الواضح لدرجات الحرارة. تأهيل المحرك للتعامل مع درجات الحرارة العالية في فصل الصيف، هو أمر ضروري لتجنب الاشتعال، إلا أن اتباع بعض الخطوات المحددة لتجنب ذلك في حالات السفر والسير بالطرق الطويلة، قد يتطلب مزيدا من الاهتمام والتركيز لتفادي اشتعال السيارة.
وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من أهم الإجراءات التي يجب على قائد السيارة اتباعها للحيلولة دون اشتعال أجزاء المحرك بشكل كامل، مما يؤدي إلى انتشار النيران في كل أجزائها. المياه ودورة التبريد تعد هذه المهمة هي الأكثر أهمية في حماية السيارة من الاشتعال، حيث يجب على السائق أن يقوم بالتأكد من توافر المياه
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