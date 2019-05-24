قبل اشتعالها.. 4 أمور رئيسية لحماية سيارتك في الحر

تظل درجات الحرارة المرتفعة من الأمور التي يجب التعامل معها بقدر كبير من الحكمة والحرص، وبالأخص عند الاستعداد للسير على الطرق الطويلة المفتوحة
لا شك أن القيادة في مثل هذه الأجواء الحارة، قد يتبعها خسائر كبيرة على المستوى المادي والبشري، وهو الأمر الذي يتطلب تعاملا خاصا مع السيارة في أثناء القيادة، وذلك حتى يضمن المرء ألا تشتعل السيارة مع الارتفاع الواضح لدرجات الحرارة.
تأهيل المحرك للتعامل مع درجات الحرارة العالية في فصل الصيف، هو أمر ضروري لتجنب الاشتعال، إلا أن اتباع بعض الخطوات المحددة لتجنب ذلك في حالات السفر والسير بالطرق الطويلة، قد يتطلب مزيدا من الاهتمام والتركيز لتفادي اشتعال السيارة.
وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من أهم الإجراءات التي يجب على قائد السيارة اتباعها للحيلولة دون اشتعال أجزاء المحرك بشكل كامل، مما يؤدي إلى انتشار النيران في كل أجزائها.
المياه ودورة التبريد
تعد هذه المهمة هي الأكثر أهمية في حماية السيارة من الاشتعال، حيث يجب على السائق أن يقوم بالتأكد من توافر المياه
وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من أهم الإجراءات التي يجب على قائد السيارة اتباعها للحيلولة دون اشتعال أجزاء المحرك بشكل كامل، مما يؤدي إلى انتشار النيران في كل أجزائها.
المياه ودورة التبريد
تعد هذه المهمة هي الأكثر أهمية في حماية السيارة من الاشتعال، حيث يجب على السائق أن يقوم بالتأكد من توافر المياه في دورة التبريد بالقدر الكافي، حتى وإن كان قد حرص على تزويدها قبل يوم أو اثنين، وذلك لأنها قد تتناقص بمعدلات أكبر من المعتاد مع حالات الحرارة الشديدة.
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ينظر إلى دورة التبريد على أنها العنصر الرئيسي في الحفاظ على السيارة في فصل الصيف، إلا أنها تمتلك نفس القدر من الأهمية في الشتاء، حيث يمكنها أن تحافظ للسيارة على درجة حرارتها المثلى بعيدًا عن التأثر بارتفاعها لدى المحرك، ومن ثم إقامة توازن واضح بين درجات الحرارة في السيارة.
أجهزة السيارة
يلجأ البعض لتشغيل الأجهزة التي تزيد من أعباء المحرك بشكل رئيسي، إلا أن ذلك يجب الامتناع عنه مع حالات درجات الحرارة الكبيرة، والتي قد تؤدي إلى اشتعال السيارة، حيث يجب إيقاف تشغيل التكييف أثناء الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، والاكتفاء بفتح نوافذ السيارة، فإن ذلك يقلل من الحمل على المحرك.، بالإضافة لتعطيل الكاسيت والراديو وإطفاء أنوار السيارة وعدم استخدم مصدر الكهرباء في هذه اللحظات الخطيرة.
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ولا شك أن الأجهزة، وبالأخص مكيف السيارة يكون له تأثير على درجات الحرارة، حيث يسهم في زيادتها بنسبة تتراوح ما بين 30 و60% في أثناء السير والتشغيل.
تجنب الشوارع المزدحمة
إذا كان بإمكان السائق تجنب التعثر في الازدحامات المرورية الكبرى، فإنه يستطيع وقاية سيارته من خطورة الاشتعال في مثل هذه الأجواء، خاصة أن وجود سيارات عديدة في مساحات صغيرة يمكن أن يتسبب في زيادة درجات الحرارة نفسها، مما قد يؤدي إلى اشتعالها.
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إذا لم يكن بوسعك إيقاف السيارة فورًا، أو احتاج الأمر منك أن تسير بضعة كيلومترات للوقوف في منطقة آمنة أو حتى للابتعاد عن الازدحام المروري، حينها يجب أن ترفع قدمك من البنزين، وأن تكتفي بالسرعات التي تكتسبها السيارة من قوة الاندفاع، كما يُنصح بتجنب أوقات الذروة، إذا كانت تعاني السيارة من مشكلة في دورة التبريد أو نقص في المياه المستخدمة لخفض درجة الحرارة.
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حالة الطوارئ
إذا لاحظ قائد السيارة ارتفاع خطير في مستوى درجات الحرارة، فإن أولى خطوات التعامل مع هذه الحالة هو توقيف السيارة بشكل كامل، والنزول منها بشكل سريع، وذلك لضمان عدم تحميل المحرك مزيدًا من الضغط في الوقت الذي يعاني فيه من ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، وهو الأمر الذي ينصح الخبراء من الانتباه له خلال السير أو قبل القيادة بشكل رئيسي في مثل هذه الأجواء الصعبة، والتي قد تودي بحياة البعض.