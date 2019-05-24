اختلس 346 ألف جنيه.. القبض على معاون بريد بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

صورة أرشيفية

ألقت قوات مباحث البريد بفرع وسط الدلتا، اليوم الجمعة، القبض على معاون بمكتب بريد دسوق ثان، لاتهامه باختلاس أموال خاصة بالعملاء من خلال حساباتهم المودعة، عن طريق تزوير توقيعاتهم، وتعود التفاصيل عندما وردت معلومات للمقدم أحمد أبوزهرة، رئيس فرع مباحث وسط الدلتا للبريد بطنطا، مفادها تلاعب "أ. ع"، 37 عامًَا، موظف بمكتب بريد دسوق ثان، التابع لمنطقة بريد كفر الشيخ، والاستيلاء على حسابات مالية من حسابات التوفير، وتزويره توقيعات أصحاب الحسابات الخاصة بالسحب.

كلف رئيس فرع مباحث وسط الدلتا للبريد بطنطا، محمد زكريا الششتاوي، المفتش المالي والإداري بفرع مباحث البريد، بالانتقال إلى مكتب بريد دسوق ثان رفقة قوة من الأفراد السريين بالفرع للوقوف على صحة ما جرى وروده من معلومات بخصوص ذلك، وتجهيز المستندات الدالة على ارتكاب المذكور للواقعة. أسفرت نتائج الفحص عن استيلاء