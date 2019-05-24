اجتماع الأزمة.. وصول شوبير وحازم إمام وعبد الحفيظ

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

أحمد شوبير

وصل حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، واللواء مشهور، ممثل نادي حرس الحدود، بجانب أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، إلى مقر الجبلاية. ووجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية؛ لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني.

وكشف أحمد شوبير عن أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري، وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة. وتم تشكيل هذه اللجنة من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب

وكشف أحمد شوبير عن أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري، وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة.

وتم تشكيل هذه اللجنة من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.



جاء ذلك بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، الأربعاء، عن مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018- 2019، وبعض المباريات المؤجلة، وبحسب الجدول الذي تم إعلانه تختتم أغلب فرق الدوري مبارياتها يوم الإثنين 27 مايو الجاري، أي قبل انطلاق فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

