رياضة

اجتماع الأزمة.. وصول شوبير وحازم إمام وعبد الحفيظ

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
وصل حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، واللواء مشهور، ممثل نادي حرس الحدود، بجانب أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، إلى مقر الجبلاية. ووجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية؛ لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني.
وكشف أحمد شوبير عن أنه تم التواصل مع الأندية أصحاب الأزمة والمتضررين من جدول الدوري، وسيحضرون الاجتماع للوصول إلى أفضل الحلول لاستكمال المسابقة. وتم تشكيل هذه اللجنة من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب
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ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
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شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
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الأهلي: متمسكون بموقفنا ولم نطلب أكثر من حقوقنا

«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا إن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، الذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود عبد الحفيظ وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في الحرس.
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هاني أبو ريدة يكلف شوبير بحل أزمة الدوري

قرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبدالفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول، للاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها في الواحدة ظهر غد الجمعة.
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رئيس الزمالك يهاجم شوبير: هقعدك في البيت تاني

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مجلسه سيقوم بعمل كل ما هو في صالح النادي، دون الرضوخ لأي ضغوط خارجية، مشيرًا إلى أن البعض يحاول الترويج لفوز الأهلي بالدوري لكن كل ذلك «أونطة» على حد وصفه. وأضاف، رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأربعاء، من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «المحور»، أن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، يحاولان الضغط على النادي الأبيض للتأثير عليه لكنهما لن ينجحا في ذلك، معلقًا: «هقعدك في البيت تاني يا شوبير».
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رسميا.. الأهلي يطلب نقل مباراته أمام إنبي

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا رسميا من النادي الأهلي، يطلب فيه نقل مباراته المقبلة أمام إنبي، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، والمحدد لها مساء الخميس المقبل، من بتروسبورت إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، وأكد اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري، أن القلعة الحمراء، طلب بشكل رسمي نقل مباراة إنبي من بتروسبورت إلى برج العرب، وقال سويلم في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إن الجبلاية خاطب الأمانة العامة للقوات المسلحة للتعرف على موقفهم.
عصام عبد الفتاح

رئيس لجنة الحكام يفتح النار على مسؤولي الأندية

قدم عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، التهنئة للحكمين أمين عمر ومحمد الصباحي على ما وصفه بالأداء والإدارة الرائعة لمباراتي الأهلي وسموحة والداخلية والزمالك، وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركز مراد على إذاعة راديو هيتس: "كلا الحكمين أدارا باحترافية اللقاء الذي خول له وسط أجواء من الكراهية والتعصب ليس صادرة فقط من الجماهير بل من مسؤولي الأندية أنفسهم الذين لا يصلحون لأن يعملوا بالوسط الرياضي وسط هذه الأفعال والأقوال التي تصدر عنهم".
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