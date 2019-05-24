صحف العالم بين قضية نيمار ومبابي وسرقة زانيولو

تصدرت قضية نيمار ومبابي واتحاد برشلونة، الصحف الإسبانية، بينما ركزت صحف إيطاليا على اقتراب ساري وسرقة زانيولو، وأبرزت صحف ألمانيا تحرك بايرن نحو ساني

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

مبابي - جريزمان

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على قضية نيمار ومبابي، ثنائي باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية، وتوحيد الصفوف في برشلونة للتتويج بكأس الملك، وكُتب على الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "توحيد الصفوف"، وقالت: "غرفة خلع الملابس تدعم فالفيردي، وميسي وبيكيه سيظهران معًا اليوم في المؤتمر الصحفي، لإعطاء صورة عن اتحاد الفريق"، وتابعت: "بارتوميو يؤكد ثقته بالمدرب، وصرح: نحن نثق تماما بالمدرب، والفوز بالليجا له ميزة خاصة جدا"، واستكملت: "توقيع مميز للبارسا (ب) بضم لودوفيت ريس".

وعنونت صحيفة "ماركا": "قضية نيمار ومبابي"، وأضافت: "المدير الفني لباريس سان جيرمان يفتح الباب أيضًا: أريدهم أن يبقوا ولكن إن لم يحدث سنجد الحلول". وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "كأس فاخرة"، وأضافت: "برشلونة يريد الكأس الخامسة على التوالي، وإنجاز تاريخي يضمن له ثنائية جديدة"، وتابعت: "ميسي الذي