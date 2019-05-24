صحف العالم بين قضية نيمار ومبابي وسرقة زانيولو
تصدرت قضية نيمار ومبابي واتحاد برشلونة، الصحف الإسبانية، بينما ركزت صحف إيطاليا على اقتراب ساري وسرقة زانيولو، وأبرزت صحف ألمانيا تحرك بايرن نحو ساني
٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
مبابي - جريزمان
سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على قضية نيمار ومبابي، ثنائي باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية، وتوحيد الصفوف في برشلونة للتتويج بكأس الملك، وكُتب على الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "توحيد الصفوف"، وقالت: "غرفة خلع الملابس تدعم فالفيردي، وميسي وبيكيه سيظهران معًا اليوم في المؤتمر الصحفي، لإعطاء صورة عن اتحاد الفريق"، وتابعت: "بارتوميو يؤكد ثقته بالمدرب، وصرح: نحن نثق تماما بالمدرب، والفوز بالليجا له ميزة خاصة جدا"، واستكملت: "توقيع مميز للبارسا (ب) بضم لودوفيت ريس".
وعنونت صحيفة "ماركا": "قضية نيمار ومبابي"، وأضافت: "المدير الفني لباريس سان جيرمان يفتح الباب أيضًا: أريدهم أن يبقوا ولكن إن لم يحدث سنجد الحلول".
وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "كأس فاخرة"، وأضافت: "برشلونة يريد الكأس الخامسة على التوالي، وإنجاز تاريخي يضمن له ثنائية جديدة"، وتابعت: "ميسي الذي
وعنونت صحيفة "ماركا": "قضية نيمار ومبابي"، وأضافت: "المدير الفني لباريس سان جيرمان يفتح الباب أيضًا: أريدهم أن يبقوا ولكن إن لم يحدث سنجد الحلول".
وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "كأس فاخرة"، وأضافت: "برشلونة يريد الكأس الخامسة على التوالي، وإنجاز تاريخي يضمن له ثنائية جديدة"، وتابعت: "ميسي الذي سيتحدث اليوم إلى جانب بيكيه بعد الأنفيلد، يمكن أن يكون اللاعب الأول الذي يسجل في 6 نهائيات".
اقتراب ساري وسرقة زانيولو
بينما ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الجمعة، على اقتراب ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، من قيادة صفوف يوفنتوس خلفًا لماسيمليانو أليجري، المدرب الحالي.
وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "باراتيسي يجتمع بمدرب تشيلسي.. يوفنتوس وساري، نعم بالتأكيد، مدرب البلوز يظل المفضل للبيانكونيري لكن هناك مسارا لبوكيتينو"، وأضافت: "المدير الرياضي ليوفنتوس يحاول التوصل لاتفاق مع مدرب نابولي السابق.. وهناك اتصالات أيضًا مع شقيق مدرب توتنهام".
وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "دي لورينتيس: لقد رفضت 900 مليون يورو، نابولي ليس للبيع، أنا وأنشيلوتي صديقان حقيقيان، أريد كوالياريلا وإنسيني ليس مشكلة، سيبقى هنا"، وأضافت: "سرقة زانيولو.. جناح روما يهدد بمغادرة وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تم سلب والدته".
وقالت صحيفة "توتو سبورت" في عنوانها: "حصريا.. كيليني في غرفة الأخبار ويقول: يوفنتوس سيكون لديه مدرب رائع.. ساعتان مع قائد البيانكونيري، سرد لنا كل شيء، من وريث أليجري في السوق إلى رونالدو إلى هوس دوري أبطال أوروبا".
تحرك بايرن نحو ساني ونهاية عصر الروبيري
تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الجمعة، وجاء على رأسها تحرك بايرن ميونيخ لضم ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.
وجاءت صحيفة "بيلد" بعنوان "بايرن يريد ساني"، وذلك بعد تأكيد أولي هونيس، رئيس النادي البافاري، الدخول في محادثات رسمية مع ليروي ساني، نجم مان سيتي.
أما صحيفة "Rheinische Post" فخرجت بعنوان "نهاية عهد ثنائية روبيري"، حيث يخوض الثنائي فرانك ريبيري وآريين روبن آخر مباراة لهما بقميص البايرن عند مواجهة لايبزيج في نهائي كأس ألمانيا، غدًا السبت.
بينما خرجت صحيفة "Schwabische Post" بعنوان "غير مقنع"، وذلك في إشارة إلى تعادل شتوتجارت مع يونيون برلين (2-2)، أمس الخميس، في ذهاب ملحق تفادي الهبوط من البوندسليجا.
وتصب هذه النتيجة في صالح يونيون برلين، الذي سيخوض جولة الإياب على أرضه، الإثنين المقبل، ما يعني أفضليته في التأهل للبوندسليجا، وهبوط شتوتجارت.
وحمل غلاف صحيفة "Berliner Kurier" عنوان "يونيون يضع قدمًا في البوندسليجا"، حيث أشادت بالأداء المميز ليونيون برلين أمام شتوتجارت ونجاحه في العودة بتعادل خارج أرضه بهدفين لكل فريق، ليقترب من التأهل للبوندسليجا.
كما جاءت صحيفة "Stuttgarter Zeitung" بعنوان "شتوتجارت على حافة الهاوية"، في إشارة لاقتراب الفريق من الهبوط للمرة الثالثة في تاريخه للدرجة الأدنى.
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