رياضة

صحف العالم بين قضية نيمار ومبابي وسرقة زانيولو

تصدرت قضية نيمار ومبابي واتحاد برشلونة، الصحف الإسبانية، بينما ركزت صحف إيطاليا على اقتراب ساري وسرقة زانيولو، وأبرزت صحف ألمانيا تحرك بايرن نحو ساني
٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
مبابي - جريزمان
مبابي - جريزمان
سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على قضية نيمار ومبابي، ثنائي باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية، وتوحيد الصفوف في برشلونة للتتويج بكأس الملك، وكُتب على الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "توحيد الصفوف"، وقالت: "غرفة خلع الملابس تدعم فالفيردي، وميسي وبيكيه سيظهران معًا اليوم في المؤتمر الصحفي، لإعطاء صورة عن اتحاد الفريق"، وتابعت: "بارتوميو يؤكد ثقته بالمدرب، وصرح: نحن نثق تماما بالمدرب، والفوز بالليجا له ميزة خاصة جدا"، واستكملت: "توقيع مميز للبارسا (ب) بضم لودوفيت ريس".
وعنونت صحيفة "ماركا": "قضية نيمار ومبابي"، وأضافت: "المدير الفني لباريس سان جيرمان يفتح الباب أيضًا: أريدهم أن يبقوا ولكن إن لم يحدث سنجد الحلول". وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "كأس فاخرة"، وأضافت: "برشلونة يريد الكأس الخامسة على التوالي، وإنجاز تاريخي يضمن له ثنائية جديدة"، وتابعت: "ميسي الذي
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ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
اتحاد-الكرة

شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
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الأهلي: متمسكون بموقفنا ولم نطلب أكثر من حقوقنا

«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا إن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، الذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود عبد الحفيظ وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في الحرس.
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باريس-سان-جيرمان

توخيل يلمح إلى إمكانية رحيل نيمار ومبابي

لم يستبعد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة بنادي باريس سان جيرمان، إمكانية رحيل نجمي الفريق، البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، في الصيف المقبل. وقال توخيل، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الخميس، إن كرة القدم تحتمل أي مفاجآت، وبالتالي رحيل نيمار ومبابي وارد، كحال ما يحدث في سوق انتقالات اللاعبين، متمًا: «لكنني بالطبع كمدرب أتمنى بقاءهما مع الفريق». وتابع: «في حال رحيل، فمن المؤكد أن النادي سيبحث عن البدائل وسيجدها، وهذا لا يقلل من العلاقة الجيدة التي تجمعني بكلا اللاعبين والاحترام بيننا».
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الرياضة في صحف العالم بين غضب ساري وخيارات برشلونة

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على تصريحات فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، حول سعادته بالموسم الأول له مع الميرينجي، إلى جانب خيارات برشلونة لتدعيم الخط الهجومي، وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، بعنوان: "اختبار المهاجمين"، وأردفت: "برشلونة يتابع تطور حالة سواريز وحدد خيارات بديلة لضمها، وهي ستواني، يورينتي، ماكسي جوميز وبن يدر، والمطلوب خبرة بالليجا وسعر معقول"، وتابعت: "كوتينيو شارك في تدريبات الفريق الأخيرة، لكن مشاركته في نهائي الكأس محل شك، في حين تم تأكيد غياب الحارس تير شتيجن".
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مبابي يختار هذا اللاعب للفوز بالكرة الذهبية

كشف الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، عن اللاعب الذي يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الجاري، حيث يرى النجم الفرنسي أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد ونجم فريق برشلونة الإسباني، هو المرشح الأبرز للتتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم. وقال مبابي، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "المرشح الأول للكرة الذهبية هو ليونيل ميسي، والخروج من دوري الأبطال لا يُغير من الأمر شيئا، هو دائما رقم واحد في كل شيء".
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الرياضة في صحف العالم.. بين الأزمات والصفقات

ركزت الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على اقتراب إنتر ميلان من التأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد فوزه بثنائية نظيفة على كييفو فيرونا، وعنونت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت "سباليتي يستعيد المركز الثالث بعد فوز إنتر ميلان على كييفو فيرونا 2-0، بثنائية بوليتانو وبيريسيتش، إنتر يحتاج إلى حصد 3 نقاط فقط للتأهل للتشامبيونزليج"، وأضافت الصحيفة "أليجري وأنييلي، غدًا تظهر الحقيقة.. وديل بييرو يقول: فلنتقدم للأمام إذا كان هناك التجانس المطلوب".
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