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احذر هذه المؤشرات.. لا تقود سيارتك في الأجواء الحارة

تبعث السيارات دومًا ببعض الإشارات التي تؤكد أنها غير قادرة على التعامل بشكل جيد مع درجات الحرارة المرتفعة، وهو الأمر الذي قد يجبر قائدها على عدم اللجوء لها.
تحرير:محمود نبيل ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
السيارات
السيارات
تمر مصر بموجه حارة قد يراها البعض أنها الأعنف منذ سنوات طويلة، ولذلك فإن العناية بالسيارة بشكل خاص خلال تلك الفترة تمثل أهمية قصوى لأصحابها، خاصة وأن بعض الموديلات قد لا تكون مؤهلة للتعامل مع تلك الظروف الجوية القاسية بشكل أمثل. ولا شك أن تلك السيارات تبعث برسائل واضحة لقائدها بأنها غير مؤهلة للتعامل مع الأجواء ذات درجات الحرارة العالية، وهو الأمر الذي يجب أن يتنبه له صاحب السيارة من خلال الاطلاع على بعض الأمور في مركبته قبل أن يؤدي إهمالها لكوارث.
وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من الإشارات التي قد تحذر قائد السيارة من قيادتها خلال الأجواء الحارة بشكل مستمر، وهو الأمر الذي يجب أن يُأخذ بعين الاعتبار. لمبة الحرارة إذا كانت لمبة الحرارة تضيء بشكل متكرر أثناء القيادة، فإن ذلك يعني أن هناك بالفعل مشكلات قد تؤثر على كفاءتها في التعامل مع مثل هذه الأجواء،
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