احذر هذه المؤشرات.. لا تقود سيارتك في الأجواء الحارة

تبعث السيارات دومًا ببعض الإشارات التي تؤكد أنها غير قادرة على التعامل بشكل جيد مع درجات الحرارة المرتفعة، وهو الأمر الذي قد يجبر قائدها على عدم اللجوء لها.
تمر مصر بموجه حارة قد يراها البعض أنها الأعنف منذ سنوات طويلة، ولذلك فإن العناية بالسيارة بشكل خاص خلال تلك الفترة تمثل أهمية قصوى لأصحابها، خاصة وأن بعض الموديلات قد لا تكون مؤهلة للتعامل مع تلك الظروف الجوية القاسية بشكل أمثل.
ولا شك أن تلك السيارات تبعث برسائل واضحة لقائدها بأنها غير مؤهلة للتعامل مع الأجواء ذات درجات الحرارة العالية، وهو الأمر الذي يجب أن يتنبه له صاحب السيارة من خلال الاطلاع على بعض الأمور في مركبته قبل أن يؤدي إهمالها لكوارث.
وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من الإشارات التي قد تحذر قائد السيارة من قيادتها خلال الأجواء الحارة بشكل مستمر، وهو الأمر الذي يجب أن يُأخذ بعين الاعتبار.
لمبة الحرارة
إذا كانت لمبة الحرارة تضيء بشكل متكرر أثناء القيادة، فإن ذلك يعني أن هناك بالفعل مشكلات قد تؤثر على كفاءتها في التعامل مع مثل هذه الأجواء،
وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من الإشارات التي قد تحذر قائد السيارة من قيادتها خلال الأجواء الحارة بشكل مستمر، وهو الأمر الذي يجب أن يُأخذ بعين الاعتبار.
لمبة الحرارة
إذا كانت لمبة الحرارة تضيء بشكل متكرر أثناء القيادة، فإن ذلك يعني أن هناك بالفعل مشكلات قد تؤثر على كفاءتها في التعامل مع مثل هذه الأجواء، كما أن إضاءة اللمبة بشكل متكرر في السيارة لها دلالة تؤكد وجود خلل واضح في أنظمة التبريد المسؤولة عن خفض درجات الحرارة حال ارتفاعها في مثل هذه الأجواء.
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ومن المؤكد أن التعامل الأمثل في مثل هذه الحالة هو عدم الاعتماد على السيارة في أغراض التنقل، وذلك تجنبًا لأي طوارئ قد تفاجئ قائدها أثناء القيادة.
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تناقص المياه
إذا ما لاحظ قائد السيارة تناقص بمعدلات غير طبيعية في المياه الموجودة بدورة التبريد، وتحديدًا في القربة، فإن عليه توخي الحذر بشأن قيادة السيارة في الأجواء ذات درجات الحرارة المرتفعة، خاصة وأن ذلك يعني بشكل صريح وجود خلل في دورة التبريد بالسيارة.
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التعامل الأمثل مع مثل هذه الحالة، هي الكشف عن سبب تناقص المياه، والذي غالبًا قد يكون في الخراطيم الموصلة للدورة أو في الرادياتير المخصص لتبريد أجزاء السيارة، ومن ثم فإن تجنب قيادتها في مثل هذا الأجواء يعد القرار الأصوب.
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الضغط العالي للإطارات
إذا لاحظ السائق أي خلل مستمر وعلى مدى أيام طويلة في مستويات ضغط الهواء في الإطارات، فإن ذلك يعني بشكل خطير وجود مشكلة حقيقية بالعجلات، مما قد يستدعي تجنب القيادة في مثل هذه الأجواء، والتي قد تتسبب في تمدد الهواء بشكل أكبر من قدرات المطاط على التحمل.
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وحال فشل قائد السيارة في إدراك ذلك، قد تعاقبه الأقدار بانفجار الإطارات بسبب الهواء الزائد عن مستويات الضغط المسموحة، ولذلك فإن التعامل الأمثل هو عدم قيادة السيارة بتلك الأجواء في هذه الحالة.
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خزان الوقود
على الرغم من أنه قد يكون أقل الأمور التي تضرر بصورة مباشرة بارتفاع درجات الحرارة، إلا أن ملاحظة بعض البقع التي تتواجد أسفل موقع توقيف السيارة، قد يشير إلى تسرب بعض القطرات بشكل مستمر أثناء التوقف عن السير.
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ويعطي ذلك مؤشرات واضحة إلى ضرورة أن يبحث قائد السيارة عن سبب العيب وعلاجه، وبالإضافة إلى ذلك يجب عليه أيضًا تجنب السير بمثل هذا العيب في الأجواء الحارة، خاصة وأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى اشتعال بعض مكونات السيارة في درجات الحرارة المرتفعة.
وبشكل عام، يُنصح بأن يتم ترك السيارة حال ملاحظة قائدها أي من العيوب السابق ذكرها، خاصة وأنها قد تكون بمثابة مؤشرات صريحة إلى ما يمكن أن تعانيه السيارة في درجات الحرارة العالية.