تعرف على شكل أمير كرارة بالجزء الثلاثين من كلبش

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

أمير كرارة

مازح المخرج مجدى الهوارى الفنان أمير كرارة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر صورة له وهو فى سن متقدمة بالعمر فى شخصية سليم الأنصاري، وعلق عليها: "كلبش الجزء الثلاثون، سامحني يا ميرو أنت عارف الأفيه بيبقى واقف في الزور". وجاء ذلك بعدما أعلن كرارة منذ أيام نيته تقديم جزء رابع من المسلسل، خاصة بعد تحقيق الأجزاء الثلاثة نسب مشاهدة مرتفعة، وداعب عدد من النجوم أمير كرارة فى التعليقات وكتبت الفنانة أمل رزق: "برده قمر أبو سليم الغالى".

"كلبش 3" بطولة أمير كرارة، يسرا اللوزي، أحمد العوضي، هشام سليم، أحمد عبد العزيز ، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، ويواصل الجزء الثالث ما انتهى عنده الجزء الثاني بأن سليم الأنصاري لا يزال على قيد الحياة، لكنه أوهم الإرهابيين أنه مات، ليشهد الجزء الجديد مفاجآت عديدة، حيث يتقدم (سليم) باستقالته، ويتجه