فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

تعرف على شكل أمير كرارة بالجزء الثلاثين من كلبش

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
أمير كرارة
أمير كرارة
مازح المخرج مجدى الهوارى الفنان أمير كرارة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر صورة له وهو فى سن متقدمة بالعمر فى شخصية سليم الأنصاري، وعلق عليها: "كلبش الجزء الثلاثون، سامحني يا ميرو أنت عارف الأفيه بيبقى واقف في الزور". وجاء ذلك بعدما أعلن كرارة منذ أيام نيته تقديم جزء رابع من المسلسل، خاصة بعد تحقيق الأجزاء الثلاثة نسب مشاهدة مرتفعة، وداعب عدد من النجوم أمير كرارة فى التعليقات وكتبت الفنانة أمل رزق: "برده قمر أبو سليم الغالى".
"كلبش 3" بطولة أمير كرارة، يسرا اللوزي، أحمد العوضي، هشام سليم، أحمد عبد العزيز ، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، ويواصل الجزء الثالث ما انتهى عنده الجزء الثاني بأن سليم الأنصاري لا يزال على قيد الحياة، لكنه أوهم الإرهابيين أنه مات، ليشهد الجزء الجديد مفاجآت عديدة، حيث يتقدم (سليم) باستقالته، ويتجه
اقرأ المزيد
Black-Mirror (1)

مايلي سايروس بطلة الموسم الخامس من Black Mirror

فاجأت شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني، جمهورها بالإعلان عن موعد طرح مسلسل الرعب المنتظر بشدة Black Mirror 5 يونيو المقبل، وهو ما أثار حماسة الجمهور لمتابعة مسلسل الرعب المفضل، خاصة أن الموسم الخامس سيشهد مشاركة مجموعة من كبار نجوم هوليوود من بينهم مايلي سايروس، وتوفر جريس، وكلاهما مقل في أعماله الفنية في الفترة الأخيرة، إذ تركز الأولى على ألبومها القادم الذي يصدر هذا العام إلا أن "سايروس" لم تفصح عن اسمه بعد، في حين يعود الثاني للتليفزيون بعد غياب طال، منذ مسلسل That '70s Show الذي كان سبب شهرته.
Aladdin-علاء-الدين

شهرزاد وعلاء الدين على مسرح الأوبرا غدًا

تحت عنوان الطابع الشرقى، يروى أوركسترا القاهرة السيمفونى عددا من حكايات ألف ليلة وليلة التى استلهمها كبار المؤلفين العالميين لإبداع أعمال كلاسيكية تنقل سحر الشرق وأساطيره، وذلك خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو هشام جبر فى التاسعة والنصف مساء غد السبت، على المسرح الكبير، منها متتالية علاء الدين لـ"نيلسين"، ومتتالية شهرزاد لـ"كورساكوف" التى كتبت عام 1888، وتنقسم إلى 4 قصص تجسدها الموسيقى هى "البحر وسفينة السندباد، الأمير الكالندارى، الأمير الشاب والأميرة الشابة، الاحتفالات في بغداد".
مسلسل-دفعة-القاهرة

«دفعة القاهرة».. مصر «أم العرب» بعيون خليجية

"أم الدنيا وحاضرة العرب".. هكذا أراد لنا صناع المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" أن نرى مصر بعيون طلاب خليجيين قدموا إلى المحروسة من أجل العلم في منتصف القرن الماضي، وقتما كانت مصر تموج بأحداث سياسية استثنائية في تاريخها الحديث، وبالتحديد منذ ما بعد ثورة 52 وحتى اندلاع حرب 56 والعدوان الثلاثي على مصر. وعلى مدى الثماني عشرة حلقة التي عرضت من العمل حتى الآن، ترى كيف انبهر الطلاب بالقاهرة وأضوائها، وكيف انعكست عليهم في حديثهم وملابسهم وأفكارهم وحتى مشاعرهم، كما نرى كيف كان تأثير الزعيم الراحل عبد الناصر الكبير في المصريين والشعوب العربية كلها.
اقرأ المزيد من الأخبار
معرض-الكتاب-والشرقاوي-يكشفان-تدليس-يوسف-زيدان

يوسف زيدان: Game of Thrones «هبد ورزع» يجذب التافهين

انتقد الكاتب يوسف زيدان، مسلسل Game of Thrones، الذي يذاع حاليًا موسمه الأخير، حيث كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "ألزمت نفسي بالصبر على مشاهدة لعبة العروش، المعروف باسمه المختصر GOT لاسمه التام Game of Thrones". وتابع: "بصرف النظر عن تفاهة التناول الفني في المسلسل لمسألة (السلطة)، وفقر الخيال الإبداعي في المعالجة الأسطورية الفضفاضة للوقائع على نحو ممل، وسخف كتبة السيناريو وإصرارهم على إقحام التعبيرات الأمريكية (المبتذلة) في الحوار، فإن المسلسل الطويل الممطوط، لا يُقدم أي فكرة مبتكرة وإنما حشو لمعارك لا تنتهي بين الراغبين في السلطة".
امير-كرارة

نجوم يعودون لخلطتهم في رمضان| سليم الأنصاري مش بيموت

أقل من يومين ويحل علينا شهر رمضان المبارك، الذي يعد الموسم التليفزيوني الأهم للمشاهد العربي كل عام؛ إذ تسعى كل القنوات لاستقطاب الأعمال والنجوم الأبرز على الساحة لتعرض أعمالهم على شاشتها، سواء أكانت هذه الأعمال برامج أم مسلسلات، كما يغيب العديد من النجوم الذين حفروا نجاحات سابقة باسمهم خلال الشهر الكريم. وكنوع من ضمان النجاح واللعب في المنطقة الآمنة، يُقدّم عدد من النجوم أعمالا تعتمد أحداثها على قالب سبق ونجحوا فيه، بل ويقدّم بعضهم شخصيات بعينها سبق أن قدّمها وحققت نجاحًا، ومن أبرز هؤلاء:
مسلسلات-

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2019 والقنوات العارضة

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، الذى يُعد أهم مواسم العام الفنية، إذ يُقدم فيه صُناع الدراما التليفزيونية عددًا كبيرًا من المسلسلات كل عام، وقد تم طرح العديد من الأفيشات والبروموهات الدعائية لجذب انتباه الجمهور للأعمال التى ستُعرض فى رمضان المقبل لعام 2019. وبمطالعة القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان لعام 2019، نجد هذا الموسم الأكثر اختلافًا عن التى عاصرناها فى السنوات الماضية، إذ يشهد غياب نجوم عدة حققوا نجاحات كبيرة من خلاله، ومنهم: عادل إمام، يحيى الفخرانى، يسرا، ولكن هناك آخرين يخوضون السباق ونجحوا فى أن يحافظوا على وجودهم.
مسلسل فكرة ب مليون جنية على ربيع

شعارات مسلسلات رمضان.. هتولع نار هتبقى دمار

منافسة مشتعلة مرتقبة بين صُناع الدراما التليفزيونية، في موسم رمضان 2019، بدت ملامحها مبكرًا من خلال تواجد عدد من الأسماء اللامعة كأبطال لعدة أعمال، ومن بينهم: أحمد السقا، محمد رمضان، أمير كرارة، ياسر جلال، ياسمين عبدالعزيز، ومي عز الدين وغيرهم، ومن خلال أيضًا المحاولات المستمرة من قِبل القائمين على الأعمال لتشويق الجمهور وإشعال حماسهم على السباق من قبل انطلاقته، من خلال نشر الإعلانات والأغنيات والبوسترات الرسمية. وهذا العام اتجه صناع عدة أعمال إلى أن يكون للعمل شعار محدد يتم الترويج له والتركيز عليه حتى يحفظه الجمهور، ومن هؤلاء:
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org