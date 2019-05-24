ضياء رشوان: زيادة دعم «الصحفيين العرب» لمليوني جنيه
تحرير:أ.ش.أ
٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
ضياء رشوان
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، موافقة الحكومة على زيادة الدعم المالي السنوى لاتحاد الصحفيين العرب من 250 ألف جنيه إلى مليوني جنيه. وأكد رشوان خلال كلمته أمام مؤتمر الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب المنعقد اليوم بمقر الاتحاد بالقاهرة، أن الدعم سيتم تسليمه خلال أسبوع. وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الحكومة وعدت بتوفير مقر جديد لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة فى أقرب وقت، مضيفا أنه تم التشاور مع رئيس الوزراء بشأن تخصيص مقر دائم وجديد، وأنه سيكون هناك مقر يليق باتحاد الصحفيين العرب والمهنة.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين المصرية ستقوم بسداد اشتراكها السنوى مطلع يوليو المقبل مع بداية الموازنة الجديدة للدولة.ومن جانبهم، تقدم أعضاء الاتحاد بالشكر لاستجابة الحكومة المصرية لاتحاد الصحفيين العرب لتوفير الموارد المالية ولجهود نقيب الصحفيين المصريين. ورحب ضياء رشوان بالمشاركين فى اجتماع الأمانة
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين المصرية ستقوم بسداد اشتراكها السنوى مطلع يوليو المقبل مع بداية الموازنة الجديدة للدولة.
ومن جانبهم، تقدم أعضاء الاتحاد بالشكر لاستجابة الحكومة المصرية لاتحاد الصحفيين العرب لتوفير الموارد المالية ولجهود نقيب الصحفيين المصريين.
ورحب ضياء رشوان بالمشاركين فى اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة.
وأعلن رشوان، أنه سيتم تطبيق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا على الصحفيين بنسبة 25% بداية من شهر مايو الجاري.
وقال نقيب الصحفيين، إنه تنفيذا للوعد الذي سبق لي إعلانه بعد موافقة الحكومة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بنسبة 25% لأعضاء النقابة والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية بدءا من تطبيق الموازنة الجديدة للدولة في شهر يوليو المقبل، يسعدني إبلاغكم بتطبيق هذه الزيادة بدءا من شهر مايو الحالي.