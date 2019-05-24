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ضياء رشوان: زيادة دعم «الصحفيين العرب» لمليوني جنيه

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، موافقة الحكومة على زيادة الدعم المالي السنوى لاتحاد الصحفيين العرب من 250 ألف جنيه إلى مليوني جنيه. وأكد رشوان خلال كلمته أمام مؤتمر الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب المنعقد اليوم بمقر الاتحاد بالقاهرة، أن الدعم سيتم تسليمه خلال أسبوع. وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الحكومة وعدت بتوفير مقر جديد لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة فى أقرب وقت، مضيفا أنه تم التشاور مع رئيس الوزراء بشأن تخصيص مقر دائم وجديد، وأنه سيكون هناك مقر يليق باتحاد الصحفيين العرب والمهنة.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين المصرية ستقوم بسداد اشتراكها السنوى مطلع يوليو المقبل مع بداية الموازنة الجديدة للدولة.ومن جانبهم، تقدم أعضاء الاتحاد بالشكر لاستجابة الحكومة المصرية لاتحاد الصحفيين العرب لتوفير الموارد المالية ولجهود نقيب الصحفيين المصريين. ورحب ضياء رشوان بالمشاركين فى اجتماع الأمانة
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الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابي بمسجد في كابول

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة بمسجد في العاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم خطيب الجامع، وإصابة عدد من المصلين. وأكد الأزهر في بيان، أن استهداف المصلين داخل دور العبادة أعمال إرهابية ترفضها كافة الشرائع السماوية، التي جرمت الاعتداء على دور العبادة ودعت إلى احترامها وحمايتها. كما يتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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هل يجوز إلزام الأطفال بالصيام؟الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، الدكتور محمد عبد السميع، ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «متى ينبغي أن نعلم أطفالنا الصيام؟». أنه يمكن أن نقيس على مسألة الصلاة، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عَشْر، وفرقوا بينهم في المضاجع»، فيمكن أن ندربهم على الصيام بنفس الشكل، و أنه ربما إن لم يتعود على الصيام في هذه السن وقبل البلوغ، قد يكبر عمره ويمتنع عن الصيام.
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من جديد.. توحيد العيد بين البابا تواضروس والمتشددين

خلال رحلته الرعوية الحالية لألمانيا رد البابا تواضروس على سؤال خاص بموعد الأعياد المختلفة بين الكنائس الشرقية والغربية، بأنه جار دراسة الأمر، بعدما وجه له سؤالا حول الاحتفال بعيد الميلاد يوم 7 يناير ويكون يوم دراسة وعمل في الدول الغربية، إلا أن رد البابا هذا فتح عليه النار من معارضي هذه الفكرة من أساقفة داخل الكنيسة والمعبرين عنهم من صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ردوا بنشر فيديو للبابا الراحل الأنبا شنودة الثالث يوضح لماذا يرفض هذه الخطوة.
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8 سيارات شاتل باص جديدة بمطار القاهرة لنقل الركاب

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي إدخال سيارات الشاتل باص الجديدة على خطوط التشغيل الداخلي بمطار القاهرة لتخفيف الضغط واستيعاب حركة نقل الركاب المسافرين بين مباني صالات السفر والوصول بالمطار. وأوضحت الشركة أن عدد سيارات الشاتل باص الجديد التي وصلت إلى المطار بلغ 8 سيارات تم شراؤها لخدمة الركاب والمترددين على المطار بتكلفة تصل إلى 29 مليون جنيه شاملة قطع الغيار. وتتميز السيارات بوجود أماكن لوضع الحقائب وأماكن لذوي الاحتياجات الخاصة.
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حوار مع ضياء رشوان مرشح مقعد نقيب الصحفيين - تصوير محمود ابوالدهب (9)

بعد الطعن.. «الصحفيين» تبدأ الحرب على لائحة الجزاءات

من جديد اشتعلت الحرب على لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بعد الدعوى القضائية التي رفعها نقيب الصحفيين ضياء رشوان أمام الدائرة الثانية للقضاء الإدارى بمجلس الدولة للطعن على لائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك تنفيذا لقرار مجلس النقابة في اجتماعه بتاريخ 4 أبريل الماضي، وتضمنت الدعوى شقًّا مستعجلا بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار هذه اللائحة، كما تضمنت شقا موضوعيا بإلغاء القرار السابق ذكره بإصدارها.
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صحفيون وسياسيون في عزاء الراحل هاني شكر الله (صور)

شارك صحفيون وسياسيون وشخصيات عامة في عزاء الصحفي الكبير هاني شكر الله، الذي تلقته أسرة الراحل تتقدمهم الدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور سابقًا. وكان من أبرز الحضور في العزاء، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومحمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، والفنان سيد رجب، والفنانة بشرى، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، والكاتب الصحفي إبراهيم منصور، وأحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، وغيرهم.
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الصحفيين: الاعتداء على «صدى البلد» لن يمر بسهولة

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن مجلس النقابة تابع بقلق بالغ وانزعاج شديد، منذ فجر اليوم الثلاثاء، وقائع الاعتداء على موقع صدى البلد، وإصابة 3 زملاء صحفيين يعملون لديه، من قبل مجموعة من الأشخاص، مؤكدا تضامن المجلس الكامل مع الزملاء المعتدى عليهم، في أثناء قيامهم بعملهم في مقر موقعهم الإخباري، ورفضه المطلق لهذا الاعتداء الذي لن يمر بسهولة، مضيفا أن محامي النقابة حضر مع الزملاء في تحقيقات النيابة منذ بدئها، كما تواجد الزميلان هشام يونس ومحمود كامل عضوا مجلس النقابة مع زملاءهم الثلاثة في مقر نيابة الدقي.
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نقيب الصحفيين يدرس تشكيل هيئة المكتب أمام الجمعية العمومية

كشفت مصادر مطلعة بنقابة الصحفيين، عن تلقي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، اقتراحات شفهية من عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة لعقد اجتماع مفتوح للتشاور بشأن تشكيل هيئة المكتب، بحيث يعقد الاجتماع على مسرح النقابة أمام مرأى ومسمع أعضاء الجمعية العمومية.
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