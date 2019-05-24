مزيد من الفوضى.. ماذا بعد استقالة تيريزا ماي؟

في خطوة متوقعة أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها من منصبها بعد فشلها في إدارة ملف خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، فماذا بعد ذلك؟

تحرير:أحمد سليمان ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

"لقد فعلت كل ما بوسعي" كلمات قالتها تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، بكل أسى في خطابها الذي ألقته، اليوم الجمعة، من أمام مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت بالعاصمة لندن، وأعلنت فيه استقالتها من منصبها بشكل رسمي في السابع من شهر يونيو المقبل، بعد فشلها في إدارة ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، لتنهي 3 سنوات من الهزائم المستمرة في المنصب الذي تولته في الثالث عشر من شهر يوليو عام 2016، بعد أن صوّت البريطانيون لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

دموع ماي وصرحت رئيسة الوزراء في كلمتها: "أنا فخورة بالتقدم الذي أحرزناه خلال السنوات القليلة الماضية"، مشيرة إلى قدرة حزبها على تحقيق "البريكست". وقالت ماي إنها تشعر بـ"الأسف العميق" لأنها لم تتمكن من الوفاء بوعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتابعت أن رئيس الوزراء الجديد سيعمل "في مصلحة البلد". وفي

دموع ماي

وصرحت رئيسة الوزراء في كلمتها: "أنا فخورة بالتقدم الذي أحرزناه خلال السنوات القليلة الماضية"، مشيرة إلى قدرة حزبها على تحقيق "البريكست".

وقالت ماي إنها تشعر بـ"الأسف العميق" لأنها لم تتمكن من الوفاء بوعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتابعت أن رئيس الوزراء الجديد سيعمل "في مصلحة البلد".

وفي نهاية خطابها قالت وهي تغالب دموعها: "لقد كان شرف حياتي أن أتولى رئاسة الوزراء، وأن أكون ثاني امرأة في هذا المنصب".

وأضافت: "أنا أقوم بذلك الآن بدون سوء نية، لكن بالكثير من الامتنان بفضل الفرصة التي مُنحت لي لأخدم البلاد التي أحبها".

وفي الوقت الذي يقترب فيه عدد من أعضاء حزبها المعارضين لها للحصول على منصبها، تضيف هذه الاستقالة المزيد من الفوضى إلى الساحة السياسية البريطانية، حيث تحاول البلاد إنهاء خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

لن تغادر رئيسة الوزراء منصبها على الفور، بعد تنحيها عن منصب زعيمة حزب المحافظين في السابع من يونيو، وستبقى في منصب رئيس الوزراء حتى يمكن اختيار خليفتها.

ومن المتوقع أن تبدأ الانتخابات الداخلية في حزب المحافظين، لاختيار خليفتها في 10 يونيو، والتي قد تشهد منافسة نحو 20 مرشحا حتى الآن.

وفي غضون ذلك، ستستمر ماي في القيام بمهام منصبها، إذ ستستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة رسمية له في الأسبوع الأول من يونيو.

لماذا استقالت تيريزا ماي من منصبها؟

وعندما يتم الانتهاء من تلك الزيارة، تقول صحيفة "الصن" البريطانية، إن المعركة ستبدأ بشكل رسمي، حيث ستنطلق المنافسات داخل حزب المحافظين لاختيار رئيس جديد للحزب، وقد تستمر لعدة أسابيع.

ويعد بوريس جونسون وزير الخارجية السابق، ودومينيك راب وزير شؤون البريكست السابق، وجيريمي هانت وزير الخارجية الحالي، ومايكل جوف وزير البيئة الحالي، من أبرز المرشحين لخلافتها.

وسوف يدلي أعضاء حزب المحافظين بأصواتهم لصالح المرشح الذي يعترونه الأجدر بأن يكون رئيس الوزراء القادم، في الانتخابات التي من المحتمل أن تستغرق عدة جولات لتخفيض عدد المرشحين.

ففي كل جولة سيتم استبعاد المرشح الحاصل على أقل الأصوات، كما سينسحب البعض الآخر بعد أن يتأكدوا من أنهم لن يحصلوا على الدعم الكافي لهزيمة بقية المرشحين.

سيتم بعد ذلك طرح المرشحين النهائيين في تصويت يشارك فيه 120 ألف عضو، ومن المحتمل أن تستغرق هذه المرحلة عدة أسابيع، وسوف تتضمن عددا من المناقشات في جميع أنحاء البلاد.

وفي الانتخابات الأخيرة للحزب عام 2016، وصلت ماي وأندريا ليدسوم إلى المرحلة النهائية، إلا أن الأخيرة انسحبت بعد أن أعربت عن تأييدها لماي، وهو ما أدى إلى تخطي المرحلة النهائية ولم يحصل أعضاء الحزب على فرصة إبداء رأيهم.

وتقول الصحيفة البريطانية إنه بحلول يوم السابع من يونيو، ستتوجه ماي إلى قصر باكنجهام، حيث ستلتقي الملكة، وتقدم استقالتها رسميا، وتنهي فترة قيادتها للبلاد.

رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها رسميا: فشلت

ومن المقرر أن يذهب من سيفوز بعد ذلك بمنصب رئيس الوزراء، لمقابلة الملكة، وذلك من أجل التصديق على توليه منصبه رسميا، وستبقى ماي في منصبها حتى ذلك الحين على الأقل، والذي قد يمتد حتى نهاية يوليو.

وعلى الرغم من نصائح حلفائها المقربين منها في الحكومة، تأمل رئيسة الوزراء في أن تحظى بفرصة أخيرة لإعادة تشكيل عرضها الجديد الكارثي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي كشف النقاب عنه هذا الأسبوع وأثار حالة من الجدل، وذلك في محاولة لتحقيق أي شيء خلال فترة رئاستها الممتدة على ثلاث سنوات.

وقالت ماي في أكثر من مناسبة إنها ستتنحى بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد يمنحها إعلان اليوم المزيد من الوقت لمحاولة تحقيق أي تقدم، وإلا سينظر إليها على أنها غادرت دون أن تحقق أي شيء.

ماذا يعني هذا بالنسبة للبريكست؟

تقول هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه حتى الآن لم تظهر أي مؤشرات على تأثير قرار ماي بالاستقالة فى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الأمر كله يعتمد على من سيخلف ماي في منصبها، ففي حالة فوز مؤيد قوي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد يصر على مغادرة الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي الحالي المقرر له 31 أكتوبر المقبل، أو حتى المغادرة دون التوصل إلى اتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد الانتخابات الداخلية في حزب المحافظين ترشح أشخاص دعموا بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء البريكست عام 2016، كما يعارض البعض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وآخرون منفتحون على أن تكون المملكة المتحدة أكثر ارتباطا بالاتحاد الأوروبي بعد مغادرته.

وتشير الإذاعة البريطانية إلى أنه بغض النظر عن مَن سيفوز، فإنه سيواجه نفس المشكلة التي واجهتها ماي، وهي أنه لا توجد هناك أغلبية في البرلمان تدعم أي خيار من الخيارات المتاحة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بسبب خطة البريكست.. صراع في حزب المحافظين لخلافة ماي

وذلك لدرجة أن النواب حاولوا السيطرة على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال عقد سلسلة من جولات التصويت غير الملزمة حول ما يجب على الحكومة فعله، ولكن تم التصويت ضد جميع الخيارات، بدءا من إلغاء خروج بريطانيا إلى السماح بالخروج دون اتفاق.

وترى "بي بي سي" أن ما هو واضح أنه ستكون هناك فترة أخرى من عدم اليقين، الأمر الذي يزعج الكثير من زعماء الاتحاد الأوروبي، حيث اتهم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، النواب البريطانيين بأنهم يهتمون بإيجاد رئيس وزراء جديد أكثر من "التوصل إلى اتفاق في ما بينهم".

وقال لشبكة "سي إن إن" يوم الأربعاء الماضي: "لقد سئمت لأن كل ما نفعله هو انتظار موعد تأجيل البريكست التالي".