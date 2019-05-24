الشرطة تقتحم معاقل تجار السلاح والمخدرات في العياط

تحرير:محمد الشاملي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

حملة أمنية

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة بمركز العياط جنوب المحافظة في إطار توجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون، وتحقيقاً لمبدأ الردع العام وبنفس النهج بتعليمات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بشن حملات استهدفت تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية خاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.

أسفرت الحملة التي قادها العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب عن ضبط 4 متهمين يحوزون طبنجة عيار 9 مم و3 فرد خرطوش عيار 12 مم، وقطعتي سلاح أبيض، وفي مجال قضايا المواد المخدرة تم ضبط 8 قضايا اتجار بمضبوطات 210 جرامات من مخدر الحشيش. في مجال تنفيذ الأحكام تمكنت مأموريات بقيادة