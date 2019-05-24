جريمة

الشرطة تقتحم معاقل تجار السلاح والمخدرات في العياط

تحرير:محمد الشاملي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
حملة أمنية
حملة أمنية
وجهت مديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة بمركز العياط جنوب المحافظة في إطار توجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون، وتحقيقاً لمبدأ الردع العام وبنفس النهج بتعليمات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بشن حملات استهدفت تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية خاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
أسفرت الحملة التي قادها العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب عن ضبط 4 متهمين يحوزون طبنجة عيار 9 مم و3 فرد خرطوش عيار 12 مم، وقطعتي سلاح أبيض، وفي مجال قضايا المواد المخدرة تم ضبط 8 قضايا اتجار بمضبوطات 210 جرامات من مخدر الحشيش. في مجال تنفيذ الأحكام تمكنت مأموريات بقيادة
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سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
صفائح-جبن

الخطر في كيس موزاريلا.. ضبط 5 أطنان جبن فاسدة

معلومات وردت إلى إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة تفيد بأن "سعيد.ا.ع" 35 سنة، صاحب ثلاجة لمنتجات ألبان بدون ترخيص بشارع الإخلاص أبراج الأندلس دائرة قسم الطالبية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان (جبنة موزاريلا) مجهولة المصدر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتقطيعها وتعبئتها في عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاعم، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف مدخلاً الغش والخداع على جمهور المستهلكين، محدثاً أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
جثة (3)

جريمة على السحور.. قتلت زوجها بمشاركة عشيقها فجرا

لم ترض بما قسمه الله لها من رزق، أحبها زوجها حبا جما، راح يغدق عليها الأموال واضعا حصيلة ما يكسبه بين يديها بحثا عن سعادتها وتلبية احتياجاتها إلا أنها ارتمت في أحضان شاب يكبرها بعامين، وقعت في شباك كلامه المعسول، باتت أسيرة حبه فسرعان ما توطدت علاقتهما العاطفية إلى غير شرعية، كان العشيق يتردد عليها في غياب الزوج حتى إن حُرمة شهر رمضان لم تمنعهما من التوقف عن فعلتهما، استمرت لقاءات العشيقين حتى اتخذا قرارا بضرورة التخلص من الزوج لضمان العيش معا طوال العمر.
القبض-على-متهم

ضبط رجل أعمال كون ثروة طائلة من المخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، يمتلك شركة استيراد وتصدير من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، يتربح من التجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة، حتى بلغت ثروته أكثر من 70 مليون جنيه، وعمد المتهم استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.
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سلاح-ومخدرات

ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات في حملة بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 217 قطعة سلاح ناري بينها رشاش متعدد و66 بندقية، و231 قضية مخدرات، وحجز 433 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 27705 مخالفات مرورية، وضبط 1853 مخالفة مرافق، وضبط 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 75869 حكما قضائيا متنوعا.
حملات-امنية-على-المنازل (2)

سقوط 41 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة شملت عددًا من البؤر الإجرامية، التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية (الإستروكس- الفودو)، وكرًا لتجارتهم الآثمة؛ وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقًا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (6)

أمن الجيزة يلاحق مروجي المخدرات وحائزي الأسلحة

واصلت قوات الشرطة جهودها في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الداخلية تضبط 203 قطع سلاح و217 قضية مخدرات

وجهت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتويجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخليةبلمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 203 قطعة سلاح ناري بحوزة 178متهما عبارة عن 18 بندقية آلية و41 بندقية خرطوش، 16 طبنجة، 128 فرد خرطوش محلي الصنع و413 طلقة مختلفة الأعيرة و25 خزينة متنوعة بالإضافة إلى ضبط 222 قطعة سلاح أبيض.
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