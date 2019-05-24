الشرطة تقتحم معاقل تجار السلاح والمخدرات في العياط
تحرير:محمد الشاملي
٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
حملة أمنية
وجهت مديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة بمركز العياط جنوب المحافظة في إطار توجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون، وتحقيقاً لمبدأ الردع العام وبنفس النهج بتعليمات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بشن حملات استهدفت تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية خاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
أسفرت الحملة التي قادها العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب عن ضبط 4 متهمين يحوزون طبنجة عيار 9 مم و3 فرد خرطوش عيار 12 مم، وقطعتي سلاح أبيض، وفي مجال قضايا المواد المخدرة تم ضبط 8 قضايا اتجار بمضبوطات 210 جرامات من مخدر الحشيش.
في مجال تنفيذ الأحكام تمكنت مأموريات بقيادة
أسفرت الحملة التي قادها العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب عن ضبط 4 متهمين يحوزون طبنجة عيار 9 مم و3 فرد خرطوش عيار 12 مم، وقطعتي سلاح أبيض، وفي مجال قضايا المواد المخدرة تم ضبط 8 قضايا اتجار بمضبوطات 210 جرامات من مخدر الحشيش.
في مجال تنفيذ الأحكام تمكنت مأموريات بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين من تنفيذ 190 حكما قضائيا: (5 جنايات منها مؤبد - 27 مستأنف - 115 جزئي - 35 غرامات - 8 مخالفات - 560 مبالغ مالية).
كما تم ضبط 5 متهمين صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار جنائي ومتهمين هاربين من المراقبة، إذ لاقت الحملة استحسان وارتياح كل الفئات من المواطنين وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.
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