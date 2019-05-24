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مايلي سايروس بطلة الموسم الخامس من Black Mirror

تحرير:حليمة الشرباصي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
مايلي سايروس في مسلسل Black Mirror
مايلي سايروس في مسلسل Black Mirror
فاجأت شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني، جمهورها بالإعلان عن موعد طرح مسلسل الرعب المنتظر بشدة Black Mirror 5 يونيو المقبل، وهو ما أثار حماسة الجمهور لمتابعة مسلسل الرعب المفضل، خاصة أن الموسم الخامس سيشهد مشاركة مجموعة من كبار نجوم هوليوود من بينهم مايلي سايروس، وتوفر جريس، وكلاهما مقل في أعماله الفنية في الفترة الأخيرة، إذ تركز الأولى على ألبومها القادم الذي يصدر هذا العام إلا أن "سايروس" لم تفصح عن اسمه بعد، في حين يعود الثاني للتليفزيون بعد غياب طال، منذ مسلسل That '70s Show الذي كان سبب شهرته.
ومن المقرر أن يمتد الموسم الخامس من مسلسل الرعب، لـ3 حلقات فقط، الأولى بعنوان Smithereens، التي يشارك فيها توفر جريس وأندرو سكوت، والثانية بعنوان Rachel, Jack and Ashley, Too والتي تشارك فيها مايلي سايروس بدور مراهقة شغوفة بموسيقى البوب. أما الحلقة الأخيرة فستكون بعنوان Striking Vipers للممثل أنتوني
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