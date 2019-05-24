جريمة

دوريات أكتوبر تنهي رحلة هاربين من 43 سنة سجنا

تحرير:محمد الشاملي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
دورية أمنية
دورية أمنية
توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة في شتى صورها ضمن مجال المنع والكشف، وعمدت مديرية أمن الجيزة إلى تنفيذ تلك التوجيهات برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع من خلال خطة العمل الميداني الموضوعة التي ترتكز في أحد محاورها على دور الأكمنة الثابتة والمتحركة في ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمسجلين جنائياً خاصة المحكوم عليهم الهاربين من الأحكام القضائية وفرض السيطرة الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية.
تمكن ملازم أول أشرف حامد الضابط بإدارة تأمين أكتوبر بالحي الثامن بالشيخ زايد دائرة قسم شرطة ثاني الشيخ زايد من ضبط "محمد.ر.م"، 27 سنة، سائق توك توك مقيم بالفيوم، المحكوم عليه الهارب في القضيتين جنايات مركز سنورس لسنة 2018 (استعمال قسوة) بالسجن المؤبد خمسة وعشرين سنة، وجنايات مركز سنورس لسنة 2018 (مخدرات)
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سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
صفائح-جبن

الخطر في كيس موزاريلا.. ضبط 5 أطنان جبن فاسدة

معلومات وردت إلى إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة تفيد بأن "سعيد.ا.ع" 35 سنة، صاحب ثلاجة لمنتجات ألبان بدون ترخيص بشارع الإخلاص أبراج الأندلس دائرة قسم الطالبية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان (جبنة موزاريلا) مجهولة المصدر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتقطيعها وتعبئتها في عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاعم، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف مدخلاً الغش والخداع على جمهور المستهلكين، محدثاً أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
جثة (3)

جريمة على السحور.. قتلت زوجها بمشاركة عشيقها فجرا

لم ترض بما قسمه الله لها من رزق، أحبها زوجها حبا جما، راح يغدق عليها الأموال واضعا حصيلة ما يكسبه بين يديها بحثا عن سعادتها وتلبية احتياجاتها إلا أنها ارتمت في أحضان شاب يكبرها بعامين، وقعت في شباك كلامه المعسول، باتت أسيرة حبه فسرعان ما توطدت علاقتهما العاطفية إلى غير شرعية، كان العشيق يتردد عليها في غياب الزوج حتى إن حُرمة شهر رمضان لم تمنعهما من التوقف عن فعلتهما، استمرت لقاءات العشيقين حتى اتخذا قرارا بضرورة التخلص من الزوج لضمان العيش معا طوال العمر.
القبض-على-متهم

ضبط رجل أعمال كون ثروة طائلة من المخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، يمتلك شركة استيراد وتصدير من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، يتربح من التجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة، حتى بلغت ثروته أكثر من 70 مليون جنيه، وعمد المتهم استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الشرطة تقتحم معاقل تجار السلاح والمخدرات في العياط

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة بمركز العياط جنوب المحافظة في إطار توجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وسياسة الوزارة الهادفة إلى إعادة فرض الشرعية وإنفاذ القانون، وتحقيقاً لمبدأ الردع العام وبنفس النهج بتعليمات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بشن حملات استهدفت تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية خاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.
سلاح-ومخدرات (6)

ضبط 220 قطعة سلاح وتنفيذ 75 ألف حكم قضائي في24 ساعة

قطاع الأمن العام، واصل حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون وحائزى السلاح والمخدرات بكافة المحافظات، ونجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط "220 قطعة سلاح ناري بينها 66 بندقية، 268 قضية مخدرات، 199 دراجة نارية مخالفة ، 24766 مخالفة مرورية ، 419 مخالفة مرافق ، 37 قضية مصنفات، وتنفيذ 75793 حكما قضائيا متنوعة"، خلال الـ24 ساعة الماضية، جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية.
حمله-ازاله (6)

أمن الجيزة يشن حملة لاستعادة المظهر الحضاري بأكتوبر

توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه بالعمل على تحقيق مبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال، الأمر الذي ترجمته مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة بتكثيف الحملات التفتيشية بحثا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع من خلال جهود إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.
قبض-متهم

سقوط عنصرين إجراميين في العجوزة والشيخ زايد

واصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة جهودهم برئاسة اللواء رضا العمدة لفرض السيطرة الأمنية والتصدي لمروجي المواد المخدرة لاسيما التخليقية "الإستروكس - الفودو - الشادو" لما تمثل من خطورة على الشباب، وذلك من خلال مداهمة البؤر الإجرامية والأوكار التي يتخذها متزعمو تلك العصابات نقطة انطلاق لنشاطهم غير المشروع بالتنسيق مع الإدارات النوعية وفي مقدمتهم قوات الأمن المركزي "مجموعات قتالية" وإدارة مكافحة المخدرات بقيادة العميد سامح الحميلي تنفيذا لتويجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
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