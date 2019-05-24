دوريات أكتوبر تنهي رحلة هاربين من 43 سنة سجنا
تحرير:محمد الشاملي
٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
دورية أمنية
توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة في شتى صورها ضمن مجال المنع والكشف، وعمدت مديرية أمن الجيزة إلى تنفيذ تلك التوجيهات برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع من خلال خطة العمل الميداني الموضوعة التي ترتكز في أحد محاورها على دور الأكمنة الثابتة والمتحركة في ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمسجلين جنائياً خاصة المحكوم عليهم الهاربين من الأحكام القضائية وفرض السيطرة الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية.
تمكن ملازم أول أشرف حامد الضابط بإدارة تأمين أكتوبر بالحي الثامن بالشيخ زايد دائرة قسم شرطة ثاني الشيخ زايد من ضبط "محمد.ر.م"، 27 سنة، سائق توك توك مقيم بالفيوم، المحكوم عليه الهارب في القضيتين جنايات مركز سنورس لسنة 2018 (استعمال قسوة) بالسجن المؤبد خمسة وعشرين سنة، وجنايات مركز سنورس لسنة 2018 (مخدرات)
تمكن ملازم أول أشرف حامد الضابط بإدارة تأمين أكتوبر بالحي الثامن بالشيخ زايد دائرة قسم شرطة ثاني الشيخ زايد من ضبط "محمد.ر.م"، 27 سنة، سائق توك توك مقيم بالفيوم، المحكوم عليه الهارب في القضيتين جنايات مركز سنورس لسنة 2018 (استعمال قسوة) بالسجن المؤبد خمسة وعشرين سنة، وجنايات مركز سنورس لسنة 2018 (مخدرات) بالسجن ثلاث سنوات.
القول الأمني 601 لا سلكي برئاسة النقيب عمرو أبو العلا الضابط بوحدة مباحث إدارة تأمين أكتوبر في أثناء مروره لتفقد الحالة الأمنية بميدان رامو دائرة قسم شرطة أول أكتوبر، تمكن من ضبط "وحيد.ي.م"، 49 سنة، تاجر وصاحب كافيه مقيم بالسيدة زينب بالقاهرة، المحكوم عليه الهارب في قضية جنايات الأزبكية لسنة 2016 (ترويج عملة) بالسجن 15 سنة.
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