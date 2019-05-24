دوريات أكتوبر تنهي رحلة هاربين من 43 سنة سجنا

تحرير:محمد الشاملي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

دورية أمنية

توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة في شتى صورها ضمن مجال المنع والكشف، وعمدت مديرية أمن الجيزة إلى تنفيذ تلك التوجيهات برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع من خلال خطة العمل الميداني الموضوعة التي ترتكز في أحد محاورها على دور الأكمنة الثابتة والمتحركة في ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمسجلين جنائياً خاصة المحكوم عليهم الهاربين من الأحكام القضائية وفرض السيطرة الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية.

تمكن ملازم أول أشرف حامد الضابط بإدارة تأمين أكتوبر بالحي الثامن بالشيخ زايد دائرة قسم شرطة ثاني الشيخ زايد من ضبط "محمد.ر.م"، 27 سنة، سائق توك توك مقيم بالفيوم، المحكوم عليه الهارب في القضيتين جنايات مركز سنورس لسنة 2018 (استعمال قسوة) بالسجن المؤبد خمسة وعشرين سنة، وجنايات مركز سنورس لسنة 2018 (مخدرات)