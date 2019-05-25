يساعد على فقدان الوزن.. تعرف على فوائد المانجو

تعمل فاكهة المانجو مثل الأدوية في علاج اضطرابات عملية التمثيل الغذائي، كما أنها تمنع زيادة تكوّن الدهون، إضافة إلى التقليل من مستويات الكوليسترول الضارة في الجسم

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

فوائد المانجو

على الرغم من أن فصل الصيف غير مُحبب على الإطلاق لكثير من الأشخاص بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، فإنه يتميز بأنواع كثيرة من الفاكهة التي تتمتع بمذاق رائع، فعلى سبيل المثال البطيخ يعد من أكثر الفواكه التي يُقبل عليها الكثيرون نظرًا لأنه غني بكميات كبيرة من المياه والألياف الغذائية، والفراولة والموز والتفاح، وعندما نتحدث عن المانجو تجد الكثيرين يتحدثون عن روعة مذاقه، ولكن هل سألت نفسك عن الفوائد الأخرى التي يقدمها المانجو؟ فهو يقوم بتعزيز صحة الإنسان من خلال طرق متنوعة ومختلفة بدايةً من عملية الهضم حتى تعزيز المناعة.

توجد فوائد كثيرة للمانجو من المؤكد أنها ستكون المرة الأولى التي تسمع عنها، لذا عليك أن تضع المانجو ضمن نظامك الغذائي لتحصل على الكثير من الفوائد المهمة، وذلك نقلا عن "dailyhealthpost": 1- حماية العين يحتوي المانجو على الكثير من الفيتامينات؛ مثل فيتامين "أ" الذي له شهرة كبيرة في منع تكوين المياه البيضاء