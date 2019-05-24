إرهاب

من هو زهران هاشم العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا؟

كان عمره 12 عاما فقط عندما بدأ دراساته الدينية وأمضى ثلاث سنوات في حفظ القرآن وبعد فترة بدأ تطرفه في سن المراهقة حين أخبر أساتذته أن تفسيراتهم للقرآن كانت أكثر تحررا
تحرير:منة عبد الرازق ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
هشام زهران الذي يظهر بوجه مكشوف
هشام زهران الذي يظهر بوجه مكشوف
رجل أسمر في أول الأربعينيات، ذو لحية طويلة، ورداء أبيض يرتديه في خُطبه النارية المتشددة، التي كان يطل من خلالها "زهران هاشم" العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا، على متابعيه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب"، كما كان حساب باسم "الغربة ميديا" التابع لتنظيم داعش ينشر خطبه المحرضة، ويعتبر من أشهر المحاضرين في جماعة التوحيد الوطنية المتورطة في سلسلة التفجيرات الأخيرة التي ضربت سريلانكا في 21 أبريل الماضي، صباح عيد الفصح، وخلفت نحو 321 قتيلا، وأكثر من 520 مصابا.
مراهقة متطرفة ينتمي زهران لعائلة متطرفة، حيث تورط أبوه واثنان من إخوته على الأقل أيضا في نفس مركب الإرهاب، ودبروا لتفجيرات سريلانكا، وهو الأخ الأكبر لخمسة إخوة، ودرس في معهد إسلامي في كاتانكودي المدينة ذات الغالبية المسلمة في شرقي سريلانكا. كان عمره 12 عامًا فقط عندما بدأ دراساته الدينية وأمضى ثلاث
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داعش

هل ينتقل داعش إلى الجزائر والسودان؟

جدد ظهور أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش في الفيديو الأخير، التساؤلات حول الخطط القادمة للتنظيم، في ظل انحسار نفوذه داخل العراق وسوريا، وانتقال أعداد كبيرة منه خارج هذه الدول، وسط معلومات مُسربة عن استعدادات جديدة من جانب التنظيم للانتقال إليها، والتمركز داخلها.. وهذه الدول هي الجزائر والسودان اللتان أشار لهما تقرير حديث منشور في صحيفة الجارديان البريطانية، وربط بين ما فعلته داعش في الأيام الأولى لانتفاضة العراقيين ضد صدام حسين، ساعين لاستغلال الأوضاع الأمنية لتعزيز وجودهم في تلك الدول، وإحدث ثغرات كُبرى داخلها.
تنظيم القاعدة

«بعث القاعدة».. التنظيم يستعيد قوته بـ24 فرعًا

خفت نجم تنظيم القاعدة في السنوات الماضية، في ظل سطُوع ضوء تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وبرغم اختفائه عن الأنظار، فإنه كان يستعيد قواه من جديد ويحكم قبضته للضربات الإرهابية القادمة، تحت قيادة أيمن الظواهري وحمزة بن لادن نجل أسامة بن لادن مؤسس النتظيم، الذي أسقطت عنه السعودية الجنسية، ورصدت أمريكا مليون دولار للإدلاء عن أيّ معلومات للقبض عليه في مارس الماضي. وفي الوقت الذي انشغل العالم به بتنظيم داعش كان تنظيم القاعدة يعيد بناء نفسه في هدوء تام ويسعى لحماية كبار قياداته، ويعزز قوته وانتشاره في سوريا.
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حملة وخطة.. لماذا ينتظر الإرهابيون شهر رمضان؟

لم تستحِ الجماعات الإرهابية من انتهاك حرمة شهر رمضان الكريم، إذ استهدفت عملية إرهابية قبل الإفطار بساعات قليلة أتوبيسا سياحيا يستقله 25 سائحًا من جنوب إفريقيا، قرب ميدان الرماية (نزلة الطريق الدائري) بحي الهرم، ما أدى إلى تهشم زجاج الأتوبيس وإصابة عدد من الركاب، بينما أعلنت وزارة الداخلية بتونس منذ يومين عن إحباط عملية إرهابية مزمع تنفيذها في رمضان واكتشاف مخزن للمتفجرات تابع لكتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب، لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية بالقصرين.
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اللوفر وباردو.. متاحف في مرمى نيران الإرهاب

تحولت المتاحف في السنوات الأخيرة، إلى أهداف للتنظيمات الإرهابية التي تُحرض أعضاءها على استهدافها بشكل مُباشر أو اتخاذها طريقة غير مُباشرة لتنفيذ عمليات تجاه السياح الزائرين لهذه المقاصد الأثرية، أو حافلاتهم التي تتمركز أمامها. كان آخر هذه الحوادث، ما شهدته الجيزة، اليوم، من وقوع انفجار استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير، قرب منطقة الأهرامات، بواسطة عبوة ناسفة، أدت إلى وقوع عدد من المصابين، قدرتها وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، بأنها "خدوش" نتيجة تهشم الزجاج الخاص بالسيارات، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم.
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ابو بكر-البغدادى

لماذا عاود أبو بكر البغدادي الظهور بعد 5 سنوات؟

طرح المقطع المصور الذي ظهر فيه زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي، العديد من الأسئلة حول الدوافع الأساسية التي جعلته يعاود الظهور مرة أخرى في فيديو لمدة 18 دقيقة، بهيئته الكاملة، دون غطاء على وجهه، وما هي الخلفيات التي رافقت ظهوره هذه المرة، والفوارق الأساسية بين دوافهه للظهور مؤخرا عن آخر مرة قبل 5 سنوات، وتباين تفسير ظهوره لأسباب متنوعة بين محاولته لجذب الانتباه، وتجنيد أنصار جدد، بعدما خفت نجم تنظيم داعش عقب الهزائم الأخيرة، وبين أسباب أخرى نحاول استعراضها في هذا التقرير.
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بعد عامين على الحادث.. داعش يتبنى تفجيرا في بنجلاديش

تبنى تنظيم "داعش" تفجيرا في بنجلاديش، رغم غياب اسم هذا البلد عن ملفات البلدان التي نفذ فيها التنظيم أعمالا إرهابية، وأعلنها زعيمه أبو بكر البغدادي، أمس الإثنين، فيما قتل إرهابيان بعملية للشرطة البنغالية. ولأول مرة منذ أكثر من سنتين، تبنى التنظيم، اليوم الإثنين، حادث تفجير قنبلة أسفر عن إصابة 3 من رجال الشرطة في شارع مؤد إلى سوق غولستان في العاصمة دكا، حسب موقع "سايت" الأمريكي لرصد المواقع الجهادية. وهذا أول اعتداء يتبناه التنظيم في بنغلاديش منذ مارس 2017، حين نفذ اعتداءات بالقنابل في سيلهيت شمال شرق البلاد.
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أبو بكر البغدادي يكشف سر تفجيرات سريلانكا الدامية

نشرت مؤسسة الفرقان الإعلامية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، يوم الإثنين، ما وصفتها بأنها رسالة مصورة من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، قال فيها إن تفجيرات عيد القيامة في سريلانكا، هي رد التنظيم المتطرف على خسائره في الباغوز آخر معاقلها في سوريا، متواعدا بثأر التنظيم لقتلاه وأسراه، حيث ظهر رأس التنظيم الإرهابي، في التسجيل المتلفز، بلحية بيضاء واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض، مخاطبا أعضاء التنظيم على مدى 18 دقيقة. ويجلس إلى جواره بعض المساعدين يستمعون إليه ووجوههم مغطاة.
ابو بكر-البغدادى

إعلان الهزيمة.. أول ظهور للبغدادي منذ 5 سنوات

بعد اختفاء دام 5 سنوات، عاود أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، الظهور مجددا من خلال فيديو دعائي، نشره التنظيم المتطرف عبر قنواته على"تلجرام"، إذ ظهر بلحية بيضاء واضعا منديلا أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم، وعلى الرغم من أنه لم يتضح تاريخ تصوير الفيديو، إلا أن البغدادي أقر علنيا بهزيمة "داعش" في بلدة الباغوز بريف دير الزور في سوريا، عندما قال في بداية التسجيل المتلفز إن "معركة الباغوز انتهت". محرضا مسلحو التنظيم المتطرف الذي ضربته هزائهم عسكرية متتالية على مدى السنتين الماضيتين على "الثأر"، بحسب سكاي نيو.
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