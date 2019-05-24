8 سيارات شاتل باص جديدة بمطار القاهرة لنقل الركاب

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

مطار القاهرة

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي إدخال سيارات الشاتل باص الجديدة على خطوط التشغيل الداخلي بمطار القاهرة لتخفيف الضغط واستيعاب حركة نقل الركاب المسافرين بين مباني صالات السفر والوصول بالمطار. وأوضحت الشركة أن عدد سيارات الشاتل باص الجديد التي وصلت إلى المطار بلغ 8 سيارات تم شراؤها لخدمة الركاب والمترددين على المطار بتكلفة تصل إلى 29 مليون جنيه شاملة قطع الغيار. وتتميز السيارات بوجود أماكن لوضع الحقائب وأماكن لذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن عدد السيارات التي كانت تقدم هذه الخدمة بين صالات المطار الداخلية تصل إلى 12 سيارة وبدخول السيارات الجديدة ارتفع العدد إلى 20 سيارة.وكان رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، قد تمكنوا من إحباط محاولة تهريب كمية من الطلقات النارية الحية المحرمة دوليا بالمخالفة