رياضة

الأهلي: متمسكون بموقفنا ولم نطلب أكثر من حقوقنا

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
الأهلي
الأهلي
«متمسكون بإقامة الأسبوع الـ34 لجميع الفرق في موعد واحد، وإزاي هنكمل البطولة بعد أمم إفريقيا والقيد الإفريقي هيبدأ يوم 30، ولو اتفقنا إن الموسم ده استثنائي الموسم المقبل سيكون استثنائيا أيضًا، والأهلي لا يطلب أكثر من حقوقه وتطبيق العدل ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية».. بتلك الكلمات تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، الذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود عبد الحفيظ وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في الحرس.
مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، كان قد وجه الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح،
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ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.
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شوبير: تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للدوري

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن لجنة أزمة جدول الدوري، وجهت الدعوة لأربعة أندية أطراف الأزمة، وهم الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وغاب الزمالك فيما حضر الثلاثي الآخر، وذلك في تصريحاته قالها للإعلاميين عقب انتهاء اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، وأضاف: "تم تكليف عامر حسين بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري، كما تم تكليف إيهاب لهيطة بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بخصوص المرحلة القادمة، علاوة على أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مجلس إدارة للاتحاد يوم الإثنين المقبل في الواحدة ظهرا لمناقشة هذه التصورات".
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ماذا طلب بتروجت في اجتماع الأزمة المنعقد بالجبلاية؟

طلب نادي بتروجت من اتحاد الكرة إقامة مؤجلات الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، قبل الأسبوع الأخير للمسابقة، على أن تقام مباريات الأسبوع الأخير في نفس التوقيت، وذلك خلال اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، والذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في حرس الحدود، في حضور عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني.
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بتروجت

ماذا طلب بتروجت في اجتماع الأزمة المنعقد بالجبلاية؟

طلب نادي بتروجت من اتحاد الكرة إقامة مؤجلات الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، قبل الأسبوع الأخير للمسابقة، على أن تقام مباريات الأسبوع الأخير في نفس التوقيت، وذلك خلال اجتماع بحث أزمة جدول الدوري، والذي حضره أحمد شوبير وسيف زاهر وحازم إمام ومجدي عبد الغني أعضاء اتحاد الكرة، بالإضافة لوجود سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي وأحمد فهيم نائب رئيس بتروجت واللواء محمد حلمي مشهور مدير جهاز الكرة في حرس الحدود، في حضور عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني.
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ماذا سيفعل الأهلي خلال فترة توقف الدوري؟

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، يدرس إقامة معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري؛ بسبب أمم إفريقيا، التي تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو المقبل، وأضاف أن هذا الملف يخضع للدراسة والمناقشة في الوقت الحالي من قبل الجهاز الفني، مؤكدا أنه سيتم الاستقرار بشكل نهائي على كل التفاصيل الخاصة به قريبا، سواء في ما يتعلق بموعده أو مكانه، موضحًا أنه من الوارد جدا الإقدام على إقامة هذا المعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري؛ سعيا لتحقيق أكبر مكاسب فنية للفريق.
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مدرب طلائع الجيش يفتح النار على اتحاد الكرة

شن لوك إيميل المدير الفني لفريق طلائع الجيش، هجومًا عنيفًا على محمود عاشور حكم مباراة فريقه أمام نظيره الأهلي، في المواجهة التي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين لهدف، والتي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد المكس، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر، في المقابل تجمد رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.
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مدرب الأهلي: جيرالدو يعاني من إصابة خطيرة

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مباراة طلائع الجيش التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية اللقاء، قائلا: "طلائع الجيش كان فريقًا ليس بالسهل، دفاعيًا كان جيدًا جدًا، أما على المستوى الهجومي فنجح في التسجيل عبر ركلة جزاء".
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