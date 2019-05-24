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من جديد.. توحيد العيد بين البابا تواضروس والمتشددين

خلال زيارة البابا لألمانيا سأله مصريون عن توحيد الأعياد.. البابا: الموضوع قيد دراسة ومرتبط بالتقويم ولا يوجد خلاف عقائدي.. المعارضون يتخوفون من تذويب الفروق بين الكنائس
تحرير:بيتر مجدي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
خلال رحلته الرعوية الحالية لألمانيا رد البابا تواضروس على سؤال خاص بموعد الأعياد المختلفة بين الكنائس الشرقية والغربية، بأنه جار دراسة الأمر، بعدما وجه له سؤالا حول الاحتفال بعيد الميلاد يوم 7 يناير ويكون يوم دراسة وعمل في الدول الغربية، إلا أن رد البابا هذا فتح عليه النار من معارضي هذه الفكرة من أساقفة داخل الكنيسة والمعبرين عنهم من صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ردوا بنشر فيديو للبابا الراحل الأنبا شنودة الثالث يوضح لماذا يرفض هذه الخطوة.
ما أعاد الموضوع للتداول مرة أخرى هو الرحلة الرعوية الحالية للبابا تواضروس الثاني في ألمانيا وسويسرا وإنجلترا، وخلال زيارته لألمانيا سأله بعض المواطنين المصريين المسيحيين المهاجرين لألمانيا: هل هناك فرصة لتوحيد الأعياد خاصة عيد الميلاد لأن 7 يناير يكون يوم عمل ودراسة عادي؟ ورد البابا بأن «مسألة
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابي بمسجد في كابول

أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة بمسجد في العاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم خطيب الجامع، وإصابة عدد من المصلين. وأكد الأزهر في بيان، أن استهداف المصلين داخل دور العبادة أعمال إرهابية ترفضها كافة الشرائع السماوية، التي جرمت الاعتداء على دور العبادة ودعت إلى احترامها وحمايتها. كما يتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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هل يجوز إلزام الأطفال بالصيام؟الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، الدكتور محمد عبد السميع، ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «متى ينبغي أن نعلم أطفالنا الصيام؟». أنه يمكن أن نقيس على مسألة الصلاة، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عَشْر، وفرقوا بينهم في المضاجع»، فيمكن أن ندربهم على الصيام بنفس الشكل، و أنه ربما إن لم يتعود على الصيام في هذه السن وقبل البلوغ، قد يكبر عمره ويمتنع عن الصيام.
جمارك-مطار -القاهرة(1)

8 سيارات شاتل باص جديدة بمطار القاهرة لنقل الركاب

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي إدخال سيارات الشاتل باص الجديدة على خطوط التشغيل الداخلي بمطار القاهرة لتخفيف الضغط واستيعاب حركة نقل الركاب المسافرين بين مباني صالات السفر والوصول بالمطار. وأوضحت الشركة أن عدد سيارات الشاتل باص الجديد التي وصلت إلى المطار بلغ 8 سيارات تم شراؤها لخدمة الركاب والمترددين على المطار بتكلفة تصل إلى 29 مليون جنيه شاملة قطع الغيار. وتتميز السيارات بوجود أماكن لوضع الحقائب وأماكن لذوي الاحتياجات الخاصة.
ضياء-رشوان (2)

ضياء رشوان: زيادة دعم «الصحفيين العرب» لمليوني جنيه

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، موافقة الحكومة على زيادة الدعم المالي السنوى لاتحاد الصحفيين العرب من 250 ألف جنيه إلى مليوني جنيه. وأكد رشوان خلال كلمته أمام مؤتمر الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب المنعقد اليوم بمقر الاتحاد بالقاهرة، أن الدعم سيتم تسليمه خلال أسبوع. وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الحكومة وعدت بتوفير مقر جديد لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة فى أقرب وقت، مضيفا أنه تم التشاور مع رئيس الوزراء بشأن تخصيص مقر دائم وجديد، وأنه سيكون هناك مقر يليق باتحاد الصحفيين العرب والمهنة.
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البابا-تواضروس

البابا تواضروس: السيسي رجل صادق ومصر لم تشهد مثله

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل صادق، وإن مصر على مدى تاريخها لم تشهد رئيسا مثله. وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع مجموعة من الأقباط بكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة آلتنا الألمانية، أن مصر بها 27 محافظة وأن كنائسنا بخير، لافتًا إلى أن محافظة المنيا يوجد بها أمر خطأ، وعلينا أن نسأل لماذا المنيا تحديدًا؟ وأضاف البابا تواضروس أنه على الإنسان أن يأخذ ما هو مفيد من المجتمع وأن يأخذ ما يناسبه وإلا إذا أخذ كل شيء سيتحول الإنسان إلى "بيلياتشو".
تواضروس-الثانى-بابا-الاسكندرية

تواضروس يروج لمصر في تدشين كنيسة العذراء مريم بألمانيا

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد، صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة دوسلدروف الألمانية في بداية رحلته الرعوية إلى ألمانيا، وصلى البابا القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها، عقب صلوات التدشين بمشاركة الأنبا بطرس الأسقف العام، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، والأنبا بافلوس أسقف اليونان، والأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس، كريف لباخ، والكنائس التي حوله بألمانيا، والكهنة، والشعب القبطي بمدينة دوسلدروف الألمانية.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (2)

البابا يدعو الألمان لزيارة مصر: تعرفوا على تاريخنا

دعا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الشعب الألماني إلى قراءة التاريخ المصري الغني بالحضارة الإنسانية "الفرعونية والقبطية والإسلامية". جاء ذلك خلال زيارته، السبت، لكنيسة السيدة العذراء مريم بدوسلدورف في بداية رحلته الرعوية إلى ألمانيا. وطاب البابا تواضروس، الشعب الألماني، بزيارة مصر والتعرف على تاريخها الطويل الممتد عبر العصور ومشاهدة الأديرة والكنائس القديمة إلى جانب المعالم الأثرية الممتدة في جميع المحافظات المصرية عبر العصور.
سفاح-المكسيك

«رامبو الإنعاش».. السفاح الأكثر دموية في التاريخ

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على قضية نيلز هوجيل (43 عاما)، الذي وصف بالسفاح الأكثر دموية في تاريخ ألمانيا، مشيرة إلى أن القضية تثير الكثير من الأسئلة المخيفة التي تتجاوز جرائم القاتل إلى مواقف وسلوك زملاء له، بحسب "سكاي نيوز عربية"، حيث يُعرف الألمان أن الممرض هوجيل، قاتل منذ سنوات لكن الذي عرفوه عنه أخيرا كان بمثابة مفاجأة صاعقة روعت البلاد، تمثلت في تورطه بقتل نحو 300 مريض. وتساءلت الصحيفة: كيف أغمض زملاء الممرض السفاح، طوال سنوات، أعينهم عن جرائمه، وكيف لم يضع أحدهم نهاية لجرائمه القاتلة.
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