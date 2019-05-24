من جديد.. توحيد العيد بين البابا تواضروس والمتشددين

خلال زيارة البابا لألمانيا سأله مصريون عن توحيد الأعياد.. البابا: الموضوع قيد دراسة ومرتبط بالتقويم ولا يوجد خلاف عقائدي.. المعارضون يتخوفون من تذويب الفروق بين الكنائس

تحرير:بيتر مجدي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

خلال رحلته الرعوية الحالية لألمانيا رد البابا تواضروس على سؤال خاص بموعد الأعياد المختلفة بين الكنائس الشرقية والغربية، بأنه جار دراسة الأمر، بعدما وجه له سؤالا حول الاحتفال بعيد الميلاد يوم 7 يناير ويكون يوم دراسة وعمل في الدول الغربية، إلا أن رد البابا هذا فتح عليه النار من معارضي هذه الفكرة من أساقفة داخل الكنيسة والمعبرين عنهم من صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ردوا بنشر فيديو للبابا الراحل الأنبا شنودة الثالث يوضح لماذا يرفض هذه الخطوة.

ما أعاد الموضوع للتداول مرة أخرى هو الرحلة الرعوية الحالية للبابا تواضروس الثاني في ألمانيا وسويسرا وإنجلترا، وخلال زيارته لألمانيا سأله بعض المواطنين المصريين المسيحيين المهاجرين لألمانيا: هل هناك فرصة لتوحيد الأعياد خاصة عيد الميلاد لأن 7 يناير يكون يوم عمل ودراسة عادي؟ ورد البابا بأن «مسألة

ما أعاد الموضوع للتداول مرة أخرى هو الرحلة الرعوية الحالية للبابا تواضروس الثاني في ألمانيا وسويسرا وإنجلترا، وخلال زيارته لألمانيا سأله بعض المواطنين المصريين المسيحيين المهاجرين لألمانيا: هل هناك فرصة لتوحيد الأعياد خاصة عيد الميلاد لأن 7 يناير يكون يوم عمل ودراسة عادي؟

ورد البابا بأن «مسألة الأعياد هي مسألة مرتبطة بالتقويم، فالتقويم القبطي غير التقويم الغربي، فهي مسألة غير مرتبطة بالعقيدة أو اللاهوت، وهي مرتبطة بتحديد التاريخ، ففي مصر نحتفل يوم 7 يناير وهو إجازة رسمية من الدولة لكن عندما هاجر أولادنا وهذه عملية لم تكن في الحسبان فأصبحوا أقلية في المجتمعات وهذا سبب القلق للجيل الثاني والثالث، وهو أمر نريد دراسته في المجمع المقدس لنرى ما يمكن فعله لنساعد أولادنا على التأقلم في حياتهم». (اقرأ أيضا: عيد الميلاد.. دعوات لتوحيد موعد الاحتفال بلا إجابة)

وأوضح البابا أن مسألة توقيت الاحتفال بالعيد مرتبطة أولًا وأخيرًا بالتقويم الذي نستخدمه، مثال قياس درجات الحرارة يكون نظامين فهرنهيت وسيلسيوس، فالحرارة الـ37 يمكن أن تقابل 99 فهرنهيت، كالكيلومتر والميل والاثنين صح.

معارضو توحيد الأعياد

صفحة «رابطة حماة الإيمان» التي تهاجم البابا تواضروس دائما مع صفحات أخرى وتعبر عن التيار المتشدد داخل الكنيسة من الأساقفة، نشرت فيديو سابقا للبابا شنودة يرد فيه عن سؤال توحيد العيد ليوم 25 ديسمبر، وكانت إجابته: «أنا شخصيا غير مرتاح لهذه الخطوة، بينا وبين الطوائف غير الأرثوذكسية خلافات كثيرة، وفي ناس من العوام ميعرفوش إيه هي الخلافات دي، فلو لاقوا بنغير عيد الميلاد يقولوا شايفين طلعنا غلطانين ويقولوا ابتدينا نصحح أو جايز هما يحطوا فيهم الكلام ده». وأضاف أنه «لن نغير تاريخنا فنحن نعيد يوم 29 كيهك». (اقرأ أيضا: اختلاف الاحتفال بعيد الميلاد.. متى انقسمت الكنائس؟)

ونشرت نفس الصفحة فيديو للأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، في أثناء زيارة سابقة لكندا، لم يفرق كثيرا في كلامه عن كلام البابا شنودة، موضحا أن الاقتراح أمام المجمع يدرسه، لكنه يرفض ذلك، ورأيه أنه يريد تسليم ما تسلمه، وانتقد طريقة احتفال المسيحيين الغربيين بالعيد وأن السيد المسيح لا يوجد في الاحتفال وأن المعنى الروحي في الكنيسة القبطية، وأوضح ان مواعيد الكنيسة القبطية دقيقة.

ولفت إلى تخوفه من رد فعل المواطنين المسيحيين في ريف مصر وأنهم سيعتبرون أنه تم بيع الكنيسة القبطية للغرب، وأن الكنيسة الأرثوذكسية على خطأ.

بين البابا تواضروس والرافضين

إجابة البابا تواضروس على السؤال حول موعد العيد وأنه قيد الدراسة لإراحة أبناء الكنيسة المهاجرين، يوضح أنه مطلب شعبي من المهاجرين وليس تحركا من البابا، أي أن هناك مواطنين مسيحيين أرثوذكس لديهم مصلحة في هذا الأمر المرتبط بالمجتمعات الجديدة والمختلفة عن مصر التي يريدون الاندماج فيها، على عكس إجابة البابا شنودة والأنبا رافائيل التي قررت التمسك بالموعد الحالي، ليس لسبب إلا ما ذكروه خلال كلامهم وهو التخوف من خطوة توحيد العيد بأن يعتقد البعض أن الكنيسة القبطية على خطأ وتذوب الفروق بين الكنائس المختلفة.

قصة عيد الميلاد

لم يكن هناك موعد محدد للاحتفال بعيد الميلاد وتم إقراره في مجمع نيقيا 325م، أن يكون يوم 25 ديسمبر الموافق 29 كيهك بالتقويم المصري القديم، والذي كان موعدا سابقا للاحتفال بـ«ميثراس» أو «الشمس» عند الرومان.

اكتشف البابا جريجوري عام 1582م وجود خطأ في التقويم، حيث إن 25 ديسمبر لا يقع في موقعه فلكيا، كأقصر نهار وأطول ليل، وأجرى تعديلا على التقويم «اليولياني» (الميلادي)، وسمي باسمه فيما بعد «الجريجوري»، وتم حذف 10 أيام، ولم تعمل كل دول العالم بهذا التعديل.

ظلت الكنيسة القبطية تحتفل يوم 29 كيهك، والموافق 25 ديسمبر إلى أن جاء الاحتلال البريطاني لمصر 1882، وأجرى تعديلا على التقويم الميلادي، بعد 3 قرون من تعديل البابا جريجوري ولم يعد الفارق 10 أيام بل 13 يوما، ولم يجر نفس التعديل على التقويم المصري القديم، فأصبح 29 كيهك يوافق 7 يناير. (للمزيد: عيد الميلاد.. من موعد موحد إلى 25 ديسمبر و7 يناير)

ضريبة التشدد

يمثل البابا شنودة وبعض الأساقفة ممن رسموا على يده، الاتجاه المتشدد داخل الكنيسة في مواقف عديدة منها رفض أي خطوة لإصلاح الخلافات مع الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة الروم الأرثوذكس ومعارضة ذلك بشكل واضح، وكذلك في الموقف الجامد من «الطلاق»، ورغم نداءات مصريين مسيحيين مهاجرين بتوحيد الأعياد لشعورهم بالاغتراب وعدم وجود إجازات في وقت احتفالات الكنيسة القبطية بالعيد فإن هذا التيار يرفض تماما، أي تجاوب مع مطالبهم.

ونفس الأمر لهذا التيار بالنسبة للموقف «الجامد»، من «الطلاق»، وحدوث مشكلات كبيرة للأسر المسيحية، آخرها مقتل سيدة في أستراليا على يد زوجها المدمن، رغم مطالبتها بالطلاق وتدخل الكنيسة لإجبارها على العودة إليه، وهذه المواقف الجامدة ضد ما أعلنه السيد المسيح صراحة أن «السبت من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل السبت»، أي أن الشريعة جاءت لخدمة الإنسان وليس الإنسان لخدمة الشريعة وكذلك ضد قوله: «جئت لكي يكون لكم حياة ويكون لكم أفضل». (اقرأ أيضا: انتقادات لـ«الأحوال الشخصية» للمسيحيين بعد مقتل سيدة)

هذه القضايا الجدلية هي محل نقاش ومحل صراع داخل الكنيسة القبطية بين تيار غير متشدد ومنفتح وبين تيار متشدد يرفض تحريك أي شيء داخل الكنيسة ولا التعامل مع تطورات الزمن، وخلال ظهور هذا الصراع على السطح قتل الأنبا إبيفانيوس أحد رموز التيار المستنير والمنفتح في الكنيسة العام الماضي.