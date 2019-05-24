ضبط رجل أعمال كون ثروة طائلة من المخدرات بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

حبس - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، يمتلك شركة استيراد وتصدير من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، يتربح من التجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة، حتى بلغت ثروته أكثر من 70 مليون جنيه، وعمد المتهم استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات عن قيام "محمد. ج. ع"، 34 عامًا، صاحب شركة استيراد وتصدير بالتربح غير المشروع، ومقيم بدائرة مركز طلخا. وبإجراء التحريات السرية، تبين أن الشخص المشار إليه سبق اتهامه في العديد من القضايا آخرها