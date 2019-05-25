سفرة اليوم الـ20 من رمضان.. كفتة داوود باشا مميزة

الخضراوات من أكثر الأصناف المفيدة لصحتنا، والتي يجب الاهتمام بها في رمضان لتعويض نقص المياه من الجسم طوال فترة الصيام، جربي تقديمها لأطفالك بأنواع مختلفة حتى لا يملوا
في اليوم الـ20 من رمضان، تمل ربة المنزل من وقفة المطبخ وتقديم أكلات تقليدية اعتادت على تحضيرها لعائلتها وللضيوف في الأيام السابقة من الشهر الكريم، يمكنك التفكير في أصناف جديدة لا تحتاج إلى وقت طويل في وقفة المطبخ، وتساعدك في العزومات أيضًا لتقدميها لضيوفك بسهولة. جربي اليوم شربة الفراخ المفيدة بالبروكلي والخضراوات اللذيذة، فهي مفيدة للكبار والصغار وتساعدك على الشعور بالشبع، مع سلطة الخضار بدبس الرمان اللذيذة، وجربي الكبسة باللحم على الطريقة السعودية مع كفتة داوود باشا المميزة. اعرفي طريقة عمل هذه الأصناف في التقرير التالي.
شربة فراخ بالبروكلي والخضار
المكونات
بروكلي مقطع
جزر مقشر
كوسة شرائح
كيلو فاصوليا خضراء
بصلة مفرومة
فراخ
ملح وفلفل أسود
حبهان وورق لورا
ثوم بودرة
بهارات
طريقة التحضير:
- في وعاء به ماء على النار ضعي الفراخ بعد غسلها جيدًا وأضيفي البصل المقطع.
- ضعي الملح والفلفل الأسود والحبهان وورق اللورا
شربة فراخ بالبروكلي والخضار
المكونات
بروكلي مقطع
جزر مقشر
كوسة شرائح
كيلو فاصوليا خضراء
بصلة مفرومة
فراخ
ملح وفلفل أسود
حبهان وورق لورا
ثوم بودرة
بهارات
طريقة التحضير:
- في وعاء به ماء على النار ضعي الفراخ بعد غسلها جيدًا وأضيفي البصل المقطع.
- ضعي الملح والفلفل الأسود والحبهان وورق اللورا والثوم البودرة والبهارات، ثم اتركي الفراخ على النار حتى التأكد من تسويتها.
- صفي الفراخ من الشربة وضعيها في وعاء على النار وضعي الجزر والفاصوليا الخضراء والبصل، وقلبي المكونات جيدًا. اعرفي طريقة جديدة لشربة الشعرية بالبقدونس في ربع ساعة، هنا
- أضيفي الكوسة الشرائح والبروكلي المقطع، واتركي المكونات على النار قليلا ثم قدميها لعائلتك.
سلطة خضار بدبس الرمان
المكونات
خس
طماطم
جزر
خيار
فلفل رومي
زيت زيتون
دبس رمان
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:
- اغسلي الخضار جيدًا وقطعيه أجزاء، وضعيه في وعاء واخلطيه جيدًا. اكسري الروتين في رمضان، وجربي هذه الأنواع من السلطات على سفرتك
- أضيفي دبس الرمان وزيت الزيتون والملح والفلفل، وقلبي المكونات جيدًا وقدميها لعائلتك بجانب المشويات، ستكون رائعة وخفيفة.
كبسة اللحم
المكونات
أرز بسمتي
لحم (قطع)
كوسة وبسلة وجزر
ثوم وبصل
قرفة وحبهان
كزبرة ناعمة
ملح وفلفل أسود
ليمون
صلصة طماطم
كركم
زيت
طريقة التحضير:
- في وعاء على النار ضعي الزيت وشوحي اللحم والبصل.
- أضيفي الملح والفلفل الأسود وزودي نصف كوب ماء حتى ينضج اللحم.
- شوحي الفلفل والجزر والبسلة والبطاطس في الزيت، وأضيفي الثوم المفروم.
- اتركي خليط الخضار حتى ينضج. جربي الكبدة بالردة مع الكبسة، الطريقة هنا
- في طاسة شوحي الحبهان والقرفة والكمون الناعم والكركم والكزبرة والليمون الأسود، واحرصي على أن يكون الزيت قليلا.
- أضيفي الأرز بعد غسله جيدًا وشوحيه مع التوابل.
- زودي الماء واتركي الأرز حتى التأكد من تسويته.
- ضعي خليط اللحم والبصل على الأرز وقدميه، ويمكنك وضع خليط الخضار في المنتصف للتزيين.
كفتة داوود باشا
المكونات
نصف كيلو لحم مفروم
بصل مبشور
ملح وفلفل أسود
كمون وكزبرة جافة
زيت
دقيق
شربة فراخ
بهارات
طريقة التحضير:
- في وعاء اخلطي اللحم المفروم مع البصل المبشور والملح والفلفل الأسود والكزبرة والكمون.
- ضعي اللحم في الثلاجة ساعة، ثم أخرجيه وشكليه على هيئة كرات متوسطة الحجم.
- في صينية مدهونة بالزيت رصي الكفتة وضعيها في الفرن حتى تنضج، ويمكنك قليها في الزيت حتى يصبح لونها ذهبيا.
- في وعاء ضعي الزيت وأضيفي البصل المقطع شرائح، وقلبيه حتى يتحول لونه للذهبي لعمل الصلصة.
- أضيفي الدقيق وقلبي البصل والدقيق بشكل مستمر، ثم أضيفي صلصة الطماطم.
- قلبي المكونات جيدًا وأضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا.
- أضيفي الشربة واتركي الخليط على النار، ثم أضيفي الكفتة، واتركيها 10 دقائق ثم أطفئي النار عليها وقدميها لعائلتك مع الأرز الأبيض أو الكبسة.