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سفرة اليوم الـ20 من رمضان.. كفتة داوود باشا مميزة

الخضراوات من أكثر الأصناف المفيدة لصحتنا، والتي يجب الاهتمام بها في رمضان لتعويض نقص المياه من الجسم طوال فترة الصيام، جربي تقديمها لأطفالك بأنواع مختلفة حتى لا يملوا
تحرير:آية أشرف ٢٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
كفتة داوود باشا
كفتة داوود باشا
في اليوم الـ20 من رمضان، تمل ربة المنزل من وقفة المطبخ وتقديم أكلات تقليدية اعتادت على تحضيرها لعائلتها وللضيوف في الأيام السابقة من الشهر الكريم، يمكنك التفكير في أصناف جديدة لا تحتاج إلى وقت طويل في وقفة المطبخ، وتساعدك في العزومات أيضًا لتقدميها لضيوفك بسهولة. جربي اليوم شربة الفراخ المفيدة بالبروكلي والخضراوات اللذيذة، فهي مفيدة للكبار والصغار وتساعدك على الشعور بالشبع، مع سلطة الخضار بدبس الرمان اللذيذة، وجربي الكبسة باللحم على الطريقة السعودية مع كفتة داوود باشا المميزة. اعرفي طريقة عمل هذه الأصناف في التقرير التالي.
  شربة فراخ بالبروكلي والخضار   المكونات بروكلي مقطع جزر مقشر كوسة شرائح كيلو فاصوليا خضراء بصلة مفرومة فراخ ملح وفلفل أسود حبهان وورق لورا ثوم بودرة بهارات طريقة التحضير: - في وعاء به ماء على النار ضعي الفراخ بعد غسلها جيدًا وأضيفي البصل المقطع. - ضعي الملح والفلفل الأسود والحبهان وورق اللورا
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