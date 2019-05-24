جريمة

جريمة على السحور.. قتلت زوجها بمشاركة عشيقها فجرا

تحرير:محمد الشاملي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م
جثة
جثة
لم ترض بما قسمه الله لها من رزق، أحبها زوجها حبا جما، راح يغدق عليها الأموال واضعا حصيلة ما يكسبه بين يديها بحثا عن سعادتها وتلبية احتياجاتها إلا أنها ارتمت في أحضان شاب يكبرها بعامين، وقعت في شباك كلامه المعسول، باتت أسيرة حبه فسرعان ما توطدت علاقتهما العاطفية إلى غير شرعية، كان العشيق يتردد عليها في غياب الزوج حتى إن حُرمة شهر رمضان لم تمنعهما من التوقف عن فعلتهما، استمرت لقاءات العشيقين حتى اتخذا قرارا بضرورة التخلص من الزوج لضمان العيش معا طوال العمر.
فجر اليوم الجمعة استيقظ أهالي الهرم على صوت صراخ ربة منزل تبلغ من العمر 20 سنة "جوزي اتقتل"، مشيرة إلى أنها فوجئت بمجهولين اقتحموا الشقة وتعدوا بالضرب على زوجها حتى الموت، وفروا هاربين. حضرت قوات الشرطة من قسم شرطة الهرم بقيادة العميد وائل هلال مأمور القسم، وفرضت طوقا أمنيا بمحيط العقار محل الواقعة،
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سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
صفائح-جبن

الخطر في كيس موزاريلا.. ضبط 5 أطنان جبن فاسدة

معلومات وردت إلى إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة تفيد بأن "سعيد.ا.ع" 35 سنة، صاحب ثلاجة لمنتجات ألبان بدون ترخيص بشارع الإخلاص أبراج الأندلس دائرة قسم الطالبية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان (جبنة موزاريلا) مجهولة المصدر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتقطيعها وتعبئتها في عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاعم، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف مدخلاً الغش والخداع على جمهور المستهلكين، محدثاً أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
القبض-على-متهم

ضبط رجل أعمال كون ثروة طائلة من المخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، يمتلك شركة استيراد وتصدير من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، يتربح من التجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة، حتى بلغت ثروته أكثر من 70 مليون جنيه، وعمد المتهم استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.
سيارات-شرطة

دوريات أكتوبر تنهي رحلة هاربين من 43 سنة سجنا

توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة في شتى صورها ضمن مجال المنع والكشف، وعمدت مديرية أمن الجيزة إلى تنفيذ تلك التوجيهات برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع من خلال خطة العمل الميداني الموضوعة التي ترتكز في أحد محاورها على دور الأكمنة الثابتة والمتحركة في ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمسجلين جنائياً خاصة المحكوم عليهم الهاربين من الأحكام القضائية وفرض السيطرة الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية.
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قتل

أبناء ولكن شياطين.. جرائم عائلية في حق «ست الحبايب»

تسلسلت الشياطين في الشهر الفضيل عدا شيطانين، قلباهما كالحجارة بل أشد قسوة أحدهما لم تأخده شفقة ولا رحمة بوالدته المسنة التي لم تكن يوما تتخيل أن أقرب الناس إليها سيكتب نهايتها بيده، إذ أمسك بسكين وسفك دمائها في نهار رمضان بطريقة اهتزت لها الوجدان، بينما الآخر لم يرحم وهن وضعف والدته المسنة ولم يخفض لها جناح الذل من الرحمة ودفعها بيديه دفعة أطاحت بجسدها من شرفة بالطابق الثالث لتهوى على الأرض مصابة بكسور في العمود الفقري وكدمات متفرقة في جسدها وسط ذهول جيرانها.
جثه -علي-الطريق (1)

جريمة هزت الهرم..الابن العاق قتل والدته في نص الشارع

لا يزال الغموض يحيط بجريمة مقتل ربة منزل واتهام ابنها بالوقوف وراء ارتكاب الواقعة التي دارت أحداثها في شارع الفادي بمنطقة الهرم، اليوم الأحد، قيد التحقيق من قبل رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحت إشراف اللواء رضا العمدة، الذي وجه ضباط فرقة الهرم بقيادة العقيد محمد راسخ بتكثيف التحريات وسماع أقوال شهود العيان من الجيران؛ للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة كاملة، وفحص القوى العقلية للمتهم وبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، للتوصل إلى الدوافع الكامنة وراء جريمته.
جثة

جريمة في نهار رمضان.. ابن يقتل والدته بسكين في الهرم

استيقظ أهالي الكوم الأخضر بمنطقة الهرم على جريمة قتل بشعة بعدما تجرد شاب من الرحمة ومشاعره الإنسانية على حد سواء، وأنهى حياة والدته بسكين بسبب مشادة كلامية بينهما دارت أحداثها داخل المنزل فانتهت بها جثة هامدة، والقبض على الابن واقتياده إلى قسم شرطة الهرم للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة كاملة من خلال استجوابه وسماع أقوال شهود العيان من الجيران؛ لرصد تفاصيل ما جرى ذلك اليوم وصولا إلى الأسباب الكامنة لارتكاب الجريمة، بينما عاين رجال النيابة العامة مسرح الجريمة.
جريمة-قتل-الحوامدية‎

«مكالمة وسكين وجثة».. كواليس جريمة هزت الحوامدية

لم تفارق السكاكين يده نظرا لعمله في محل الجزارة وتجارة المواشي، لكن شيئا غريبا تغير في سيناريو يومه المتكرر، جعله ينقلب رأسا على عقب، ويمسك سكينا لكن هذه المرة ليغرسها في جسد شقيقته بعد مطاردة ساخنة بالشارع سكنها في مشهد درامي، ليجد نفسه ما بين عشية وضحاها متهما في جريمة قتل، ربما لن تمحو تفاصيلها الأيام من ذاكرته ولو بعد حين، بعدما ارتوت الأرض بالدم لتكون شاهدة على جريمة الجزار في حق شقيقته التي تركت صغيريها، بين مطرقة قتل أمهما وسندان سجن "الخال".
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