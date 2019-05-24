جريمة على السحور.. قتلت زوجها بمشاركة عشيقها فجرا

تحرير:محمد الشاملي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م

جثة

لم ترض بما قسمه الله لها من رزق، أحبها زوجها حبا جما، راح يغدق عليها الأموال واضعا حصيلة ما يكسبه بين يديها بحثا عن سعادتها وتلبية احتياجاتها إلا أنها ارتمت في أحضان شاب يكبرها بعامين، وقعت في شباك كلامه المعسول، باتت أسيرة حبه فسرعان ما توطدت علاقتهما العاطفية إلى غير شرعية، كان العشيق يتردد عليها في غياب الزوج حتى إن حُرمة شهر رمضان لم تمنعهما من التوقف عن فعلتهما، استمرت لقاءات العشيقين حتى اتخذا قرارا بضرورة التخلص من الزوج لضمان العيش معا طوال العمر.

فجر اليوم الجمعة استيقظ أهالي الهرم على صوت صراخ ربة منزل تبلغ من العمر 20 سنة "جوزي اتقتل"، مشيرة إلى أنها فوجئت بمجهولين اقتحموا الشقة وتعدوا بالضرب على زوجها حتى الموت، وفروا هاربين. حضرت قوات الشرطة من قسم شرطة الهرم بقيادة العميد وائل هلال مأمور القسم، وفرضت طوقا أمنيا بمحيط العقار محل الواقعة،