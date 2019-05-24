جريمة

الخطر في كيس موزاريلا.. ضبط 5 أطنان جبن فاسدة

تحرير:محمد الشاملي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م
جبن فاسد
جبن فاسد
معلومات وردت إلى إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة تفيد بأن "سعيد.ا.ع" 35 سنة، صاحب ثلاجة لمنتجات ألبان بدون ترخيص بشارع الإخلاص أبراج الأندلس دائرة قسم الطالبية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان (جبنة موزاريلا) مجهولة المصدر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتقطيعها وتعبئتها في عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاعم، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف مدخلاً الغش والخداع على جمهور المستهلكين، محدثاً أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بمداهمة الثلاجة، وقاد العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة مأمورية بالاشتراك مع مفتشى التموين والأغذية وأمكن ضبط المتحرى عنه. بتفتيش الثلاجة ضُبط 190 كيسا معبأة (جبنة موزاريلا) زنة الواحدة 20 كيلوجراما، 70 كيسا معبأة
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سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
جثة (3)

جريمة على السحور.. قتلت زوجها بمشاركة عشيقها فجرا

لم ترض بما قسمه الله لها من رزق، أحبها زوجها حبا جما، راح يغدق عليها الأموال واضعا حصيلة ما يكسبه بين يديها بحثا عن سعادتها وتلبية احتياجاتها إلا أنها ارتمت في أحضان شاب يكبرها بعامين، وقعت في شباك كلامه المعسول، باتت أسيرة حبه فسرعان ما توطدت علاقتهما العاطفية إلى غير شرعية، كان العشيق يتردد عليها في غياب الزوج حتى إن حُرمة شهر رمضان لم تمنعهما من التوقف عن فعلتهما، استمرت لقاءات العشيقين حتى اتخذا قرارا بضرورة التخلص من الزوج لضمان العيش معا طوال العمر.
القبض-على-متهم

ضبط رجل أعمال كون ثروة طائلة من المخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، يمتلك شركة استيراد وتصدير من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، يتربح من التجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة، حتى بلغت ثروته أكثر من 70 مليون جنيه، وعمد المتهم استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.
سيارات-شرطة

دوريات أكتوبر تنهي رحلة هاربين من 43 سنة سجنا

توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة في شتى صورها ضمن مجال المنع والكشف، وعمدت مديرية أمن الجيزة إلى تنفيذ تلك التوجيهات برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع من خلال خطة العمل الميداني الموضوعة التي ترتكز في أحد محاورها على دور الأكمنة الثابتة والمتحركة في ضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمسجلين جنائياً خاصة المحكوم عليهم الهاربين من الأحكام القضائية وفرض السيطرة الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية.
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الزبدة والسمنة (2)

ضبط 5 أطنان زبدة فاسدة قبل بيعها بموسم كحك العيد

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بالتعاون مع قوات الشرطة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لمتابعة ومراقبة الأسواق، وضبط المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين والقائمين بارتكاب جرائم غش تجاري، سواء برفع الأسعار أو بيع منتجات فاسدة منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، ضبطت القوات 109 قضايا تموينية، تنوعت بين إدارة مصانع منتجات غذائية دون ترخيص وعدم حمل شهادات صحية، وبيع منتجات وسلع غذائية مجهولة المصدر، مغلفة بعبوات مقلدة لماركات شهيرة لإدخال الغش والتدليس على المواطنين.
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60 دقيقة نيران.. 4 حرائق تضرب مناطق متفرقة بالجيزة

شهدت محافظة الجيزة 4 حرائق في أماكن متفرقة، اليوم الاثنين، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، البداية بتلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منطقة عشش السكة الحديد بشارع السودان بالقرب من كوبري الخشب، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي، في الوقت الذي فرضت فيه قوات الشرطة كردونا أمنيا للسيطرة على الحريق وتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.
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مباحث التموين تتصدى لمهربي الدقيق المدعم في الجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لفرض سيطرتها على الأسواق، إذ شنت إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة حملات مكبرة على مدى الـ24 ساعة بمشاركة لجان تضم مفتشي الصحة والأغذية والتموين استهدفت ضبط الأسعار ومحاربة الغلاء وملاحقة السلع مجهولة المصدر، وخصوصًا خلال شهر رمضان المبارك، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بشأن اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق، ومكافحة الغش الغذائي.
تموين 1

«الملكة- شهد» زيوت بمذيبات كيميائية فى أبو النمرس

نجحت قوات مباحث التموين بالجيزة، في مداهمة مصنع غير مرخص، لإنتاج زيوت الطعام، كائن بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وبداخله 17 طنا و413 كيلو زيت، غير صالحة للاستخدام الآدمي، جزء منها معبأ ومجهز للطرح فى الأسواق للمواطنين. وألقت القوات القبض على صاحب المصنع غير المرخص، وتبين قيامه بتجميع كميات هائلة من زيت الطعام سابق استخدامه بمصانع الشيبسي، ولا يصلح للاستهلاك الآدمي، ثم يعيد تنقيته والتدخل فى تعديلات كيميائية به، لإعادة تعبئته وبيعه للمواطنين مرة أخرى.
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