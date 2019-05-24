الخطر في كيس موزاريلا.. ضبط 5 أطنان جبن فاسدة

تحرير:محمد الشاملي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م

جبن فاسد

معلومات وردت إلى إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة تفيد بأن "سعيد.ا.ع" 35 سنة، صاحب ثلاجة لمنتجات ألبان بدون ترخيص بشارع الإخلاص أبراج الأندلس دائرة قسم الطالبية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان (جبنة موزاريلا) مجهولة المصدر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتقطيعها وتعبئتها في عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاعم، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف مدخلاً الغش والخداع على جمهور المستهلكين، محدثاً أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بمداهمة الثلاجة، وقاد العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة مأمورية بالاشتراك مع مفتشى التموين والأغذية وأمكن ضبط المتحرى عنه. بتفتيش الثلاجة ضُبط 190 كيسا معبأة (جبنة موزاريلا) زنة الواحدة 20 كيلوجراما، 70 كيسا معبأة