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استمرار أزمة السودان.. عصيان مدني وانتخابات مبكرة

يوما بعد الآخر تتعقد الأزمة في السودان، الذي يشهد استمرار الاعتصامات، وسط تعثر مفاوضات إدارة الفترة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير
تحرير:أحمد سليمان ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م
السودان
السودان
مفاوضات متعثرة واعتصامات ومظاهرات مستمرة، هذا هو حال السودان اليوم، بعد أسابيع على استقالة الرئيس السابق عمر البشير من منصبه، بعد ضغط من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي، وتولى إدارة البلاد خلفا له مجلس عسكري انتقالي أعلن عن فترة انتقالية لمدة سنتين، على أن تسلم بعدها إدارة السودان لمدنيين، إلا أن هذا لم يرض قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود المظاهرات المعارضة، وطالبوا بتسليم إدارة السودان لحكومة مدنية في أقرب وقت.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد تقدمت بمقترح للمجلس العسكري، يتضمن وثيقة دستورية تُفصّل شكل المرحلة الانتقالية ومستويات الحكم بها. الوثيقة اقترحت وضع إدارة البلاد تحت قيادة مجلس سيادي انتقالي بأغلبية مدنية، بالإضافة إلى حكومة مدنية، ومجلس تشريعي يكون أغلبه من قوى الحرية والتغيير. وتم التوافق على معظم بنود
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تصدعات بالمجلس العسكري السوداني مع توالي الاستقالات

أصبح المشهد في السودان أكثر ضبابية بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي رفضه "الأغلبية المدنية" في مجلس السيادة، كما رفض بشكل قاطع "الرئاسة المدنية" أيضاً، في الوقت الذي جددت فيه قوى الحرية والتغيير تمسكها بموقفها بشأن رئاسة المجلس السيادي والأغلبية المدنية. ووسط جمود المفاوضات وتعثرها بين المجلس وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي، أعلن الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى مدير الاستخبارات العسكرية السابق عضو المجلس العسكري السوداني رئيس لجنة الأمن والدفاع، استقالته من منصبه، دون الكشف عن تفاصيل وأسباب الاستقالة.
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مظاهرات-السودان

تصدعات بالمجلس العسكري السوداني مع توالي الاستقالات

أصبح المشهد في السودان أكثر ضبابية بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي رفضه "الأغلبية المدنية" في مجلس السيادة، كما رفض بشكل قاطع "الرئاسة المدنية" أيضاً، في الوقت الذي جددت فيه قوى الحرية والتغيير تمسكها بموقفها بشأن رئاسة المجلس السيادي والأغلبية المدنية. ووسط جمود المفاوضات وتعثرها بين المجلس وقوى الحرية والتغيير حول تشكيل المجلس السيادي، أعلن الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى مدير الاستخبارات العسكرية السابق عضو المجلس العسكري السوداني رئيس لجنة الأمن والدفاع، استقالته من منصبه، دون الكشف عن تفاصيل وأسباب الاستقالة.
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«الإضراب العام».. فصل جديد من التصعيد في السودان

اتسعت فجوة الخلاف بين قوى الحراك في السودان والمجلس العسكري الحاكم ، وهو ما تسبب في حالة من الإحباط أصابت الشارع السوداني بعد فشل المفاوضات بين الجانبين في الخروج بنتائج إيجابية لقيادة المرحلة المقبلة من الفترة الانتقالية وعادت الأمور مرة أخرى إلى نقطة الصفر. تجمع المهنيين السودانين حمل المجلس العسكري، مسؤولية إخفاق المحادثات، وقال "انتهت جولة جديدة من التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ونستطيع أنّ نقول بكل وضوح إنّ المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة".
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المجلس السيادي حجر عثرة أمام المفاوضات السودانية

عقد السودانيون الكثير من الآمال على استئناف المفاوضات بين الحراك السوداني والمجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ عزل الرئيس عمر البشير، إلا أن نتائج الجلسة الأولى من تلك المفاوضات جاءت مخيبة للآمال بعد أن خرج الطرفان دون الاتفاق النهائي على الخطوط التي ستسير عليها الفترة المقبلة من الحكم الانتقالي في البلاد. وعادت المفاوضات مرة أخرى إلى نقطة الصفر بعد أن توقفت خلال الأسبوع الماضي نتيجة رفض المجلس العسكري الحاكم نصب المتظاهرين للمتاريس وغلق الطرق وتعطيلها، واستجاب الحراك وقام بإزالة المتاريس ومن ثم تم استئناف المفاوضات مرة أخرى.
مظاهرات السودان

السودان: إعلان موعد استئناف المفاوضات مع المعارضة

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم السبت، استئناف تفاوضه مع "قوى الحرية والتغيير"، غدا الأحد، بالقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم. وفي وقت سابق، كان قد قرر المجلس الانتقالي (الذي يتولى إدارة شؤون الدولة بعد الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل الماضي، بعد احتجاجات استمرت لـ4 أشهر)، تعليق المفاوضات لـ72 ساعة لتحدد قوى الحرية والتغيير خريطة الاعتصام ولإزالة المتاريس في محيط الاعتصام المستمر أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.
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