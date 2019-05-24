ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م

سلاح ومخدرات

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.

أسفرت جهود الحملات بمشاركة الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن ضبط 33 متهما بالاتجار في المخدرات عُثر بحوزتهم على 1165 جرام حشيش، و24 جرام هيروين، و1214 قرصا مخدرا و400 جرام من نبات البانجو المخدر. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على 9 متهمين في قضية دفاع عن النفس، بحيازتهم 6 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم