سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابي بمسجد في كابول

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة بمسجد في العاصمة الأفغانية كابول، خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم خطيب الجامع، وإصابة عدد من المصلين. وأكد الأزهر في بيان، أن استهداف المصلين داخل دور العبادة أعمال إرهابية ترفضها كافة الشرائع السماوية، التي جرمت الاعتداء على دور العبادة ودعت إلى احترامها وحمايتها. كما يتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وقال مسؤولون إن الانفجار أسفر عن قتلى من بينهم رجل دين وهو سميع الله ريحان، حيث كان مؤيدا للحكومة الأفغانية التى يدعمها الغرب والتى يحاول مقاتلو حركة طالبان إسقاطها، كما أنه عضو في مجلس علماء أفغانستان وهو أعلى هيئة دينية في البلاد.وفي الانفجار الثاني، ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذى وقع اليوم الجمعة
اقرأ المزيد
مشروع-افطار-صائم-أطفال-شباب-قرية-زاوية جروان-فى-المنوفية-يتسابقون-لافطار-الصائمين-على-الطريق-الاقليمي (9)

هل يجوز إلزام الأطفال بالصيام؟الأزهر والإفتاء يجيبان

أكد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، الدكتور محمد عبد السميع، ردا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «متى ينبغي أن نعلم أطفالنا الصيام؟». أنه يمكن أن نقيس على مسألة الصلاة، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عَشْر، وفرقوا بينهم في المضاجع»، فيمكن أن ندربهم على الصيام بنفس الشكل، و أنه ربما إن لم يتعود على الصيام في هذه السن وقبل البلوغ، قد يكبر عمره ويمتنع عن الصيام.
البابا-تواضروس

من جديد.. توحيد العيد بين البابا تواضروس والمتشددين

خلال رحلته الرعوية الحالية لألمانيا رد البابا تواضروس على سؤال خاص بموعد الأعياد المختلفة بين الكنائس الشرقية والغربية، بأنه جار دراسة الأمر، بعدما وجه له سؤالا حول الاحتفال بعيد الميلاد يوم 7 يناير ويكون يوم دراسة وعمل في الدول الغربية، إلا أن رد البابا هذا فتح عليه النار من معارضي هذه الفكرة من أساقفة داخل الكنيسة والمعبرين عنهم من صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين ردوا بنشر فيديو للبابا الراحل الأنبا شنودة الثالث يوضح لماذا يرفض هذه الخطوة.
جمارك-مطار -القاهرة(1)

8 سيارات شاتل باص جديدة بمطار القاهرة لنقل الركاب

بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي إدخال سيارات الشاتل باص الجديدة على خطوط التشغيل الداخلي بمطار القاهرة لتخفيف الضغط واستيعاب حركة نقل الركاب المسافرين بين مباني صالات السفر والوصول بالمطار. وأوضحت الشركة أن عدد سيارات الشاتل باص الجديد التي وصلت إلى المطار بلغ 8 سيارات تم شراؤها لخدمة الركاب والمترددين على المطار بتكلفة تصل إلى 29 مليون جنيه شاملة قطع الغيار. وتتميز السيارات بوجود أماكن لوضع الحقائب وأماكن لذوي الاحتياجات الخاصة.
ضياء-رشوان (2)

ضياء رشوان: زيادة دعم «الصحفيين العرب» لمليوني جنيه

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، موافقة الحكومة على زيادة الدعم المالي السنوى لاتحاد الصحفيين العرب من 250 ألف جنيه إلى مليوني جنيه. وأكد رشوان خلال كلمته أمام مؤتمر الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب المنعقد اليوم بمقر الاتحاد بالقاهرة، أن الدعم سيتم تسليمه خلال أسبوع. وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الحكومة وعدت بتوفير مقر جديد لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة فى أقرب وقت، مضيفا أنه تم التشاور مع رئيس الوزراء بشأن تخصيص مقر دائم وجديد، وأنه سيكون هناك مقر يليق باتحاد الصحفيين العرب والمهنة.
اقرأ المزيد من الأخبار
ارهابى

موسكو:3500 روسي «إرهابيون» بالعراق وسوريا وأفغانستان

أعلن نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، ايجور موروزوف، أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم قرابة 700 امرأة، يتواجدون في مخيمات المسلحين في سوريا والعراق وافغانستان. وقال نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، في تصريح صحفي اليوم الخميس حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "لدينا معلومات تؤكد أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم 700 امرأة، يتواجدون حاليا في الأراضي السورية والعراقية والافغانية"، لافتا إلى أن النساء ذهبن إلى هناك مع أزواجهن.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.
مجلس-النواب

البرلمان يوصي بزيادة ميزانية الأزهر: لمواصلة رسالته

أوصت اللجنة الدينية بالبرلمان بزيادة الاعتمادات المالية للأزهر الشريف، ليتمكن من تلبية الاحتياجات وممارسة رسالته، كما طلب ممثلو الأزهر زيادة الاعتمادات المخصصة في مشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة، خاصة في ظل زيادة الأسعار خلال السنوات الأخيرة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020، فيما يخص الأزهر الشريف. قال أحمد السيد، ممثل وزارة المالية، إن الباب السادس شهد زيادة في الموازنة الجديدة بنسبة 13% بقيمة 485 مليون، بزيادة 55 مليون جنيه عن العام السابق.
حرب-أفغانستان

مقتل مستشارة برلمانية في هجوم لمسلحين بكابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم السبت، مقتل مستشارة برلمانية من قبل مسلحين لم يتم التعرف على هويتهم في العاصمة الأفغانية "كابول". وقال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي في بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن مستشارة اللجنة الثقافية في البرلمان الأفغاني مينا مانجال قُتلت إثر إطلاق نار لمجهولين صباح اليوم في حي الشرطة الـ8 بكابول. وأضاف رحيمي أنه يجري التحقيق في الحادث. ولم تعلن الجماعات المسلحة أو أي من أفرادها المسؤولية عن الحادث حتى الاَن.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org