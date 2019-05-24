ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع أزمة جدول الدوري

أزمة جديدة تفجرت عقب إعلان لجنة المسابقات عن موعد مباريات الجولة الأخيرة واللقاءات المؤجلة، ما ترتب عليه اعتراض أكثر من ناد، ليتحرك اتحاد الكرة ويشكل لجنة لحل الأزمة

تحرير:علي الزيني ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م

أحمد شوبير

بعد إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018 - 2019، وبعض المباريات المؤجلة، تم الاعتراض من قبل بعض الأندية، فقرر أبو ريدة رئيس الجبلاية تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، من أجل الاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات والأندية، للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة الجميع.

قبل بدء الاجتماع ترددت أنباء عن وجود مقترحين سيتم مناقشتهما في الاجتماع، أولهما طلب تأخير معسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا لعدة أيام لتتاح الفرصة للعب أكبر عدد ممكن من مباريات الدوري. وتمثل المقترح الثاني في حصول الأهلي والزمالك على موافقة من جهاز المنتخب الوطني بتأجيل انضمام لاعبيهما