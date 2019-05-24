جواد ظريف: إيران ستشهد نهاية ترامب الإرهابي

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

ظريف

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "إرهابي". وأضاف ظريف في تصريح للمراسلين عقب لقائه المسؤولين الباكستانيين في إسلام آباد التي وصل إليها أمس الخميس في زيارة تستغرق يومين، أن إيران ستشهد نهاية ترامب ولكنه لن يشهد أبدا نهاية إيران. وتابع ظريف أنه أجرى مباحثات في إسلام آباد بشأن الإجراءات الأمريكية ضد إيران والحرب الاقتصادية والمساعي الأمريكية لممارسة الضغط الاقتصادي على إيران والذي يعد "إرهابا اقتصاديا، وسبل تصدي البلدين للاطماع التوسعية والغطرسة الإمريكية"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وذكر أنه بحث أيضا ضرورة تعاون البلدان الإسلامية في مواجهة المخططات الأمريكية و"الصهيونية للمنطقة وقضية فلسطين ولاسيما صفقة القرن التي تعد محاولة للقضاء على مبادئ فلسطين حيث كانت لدينا مواقف متطابقة"، بحسب وكالة "د ب أ".وعن موقف المسؤولين الباكستانيين حول التطورات الاقليمية، قال ظريف "باكستان بلد صديق