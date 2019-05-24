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جواد ظريف: إيران ستشهد نهاية ترامب الإرهابي

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
ظريف
ظريف
وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "إرهابي". وأضاف ظريف في تصريح للمراسلين عقب لقائه المسؤولين الباكستانيين في إسلام آباد التي وصل إليها أمس الخميس في زيارة تستغرق يومين، أن إيران ستشهد نهاية ترامب ولكنه لن يشهد أبدا نهاية إيران. وتابع ظريف أنه أجرى مباحثات في إسلام آباد بشأن الإجراءات الأمريكية ضد إيران والحرب الاقتصادية والمساعي الأمريكية لممارسة الضغط الاقتصادي على إيران والذي يعد "إرهابا اقتصاديا، وسبل تصدي البلدين للاطماع التوسعية والغطرسة الإمريكية"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وذكر أنه بحث أيضا ضرورة تعاون البلدان الإسلامية في مواجهة المخططات الأمريكية و"الصهيونية للمنطقة وقضية فلسطين ولاسيما صفقة القرن التي تعد محاولة للقضاء على مبادئ فلسطين حيث كانت لدينا مواقف متطابقة"، بحسب وكالة "د ب أ".وعن موقف المسؤولين الباكستانيين حول التطورات الاقليمية، قال ظريف "باكستان بلد صديق
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ماكرون (5)

مشروعات ماكرون الأوروبية تواجه شبح الزوال

يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون في نهاية هذا الأسبوع اختبارًا مهمًا لطموحاته لإصلاح فرنسا والدفاع عن قارة ليبرالية في انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث قد يعاني حزبه خسائر فادحة لصالح اليمين المتطرف في الاستحقاق. الرئيس الفرنسي الذي بالكاد استطاع الخروج من أزمات داخلية ضخمة تمثلت في تظاهرات السترات الصفراء، بات مشروعه السياسي مُهددًا بشكل رئيسي في المستقبل القريب، بما يمثل تهديدًا له على المستوى الداخلي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتحديدًا بعد الانتخابات البرلمانية.
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مزيد من الفوضى.. ماذا بعد استقالة تيريزا ماي؟

"لقد فعلت كل ما بوسعي" كلمات قالتها تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، بكل أسى في خطابها الذي ألقته، اليوم الجمعة، من أمام مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت بالعاصمة لندن، وأعلنت فيه استقالتها من منصبها بشكل رسمي في السابع من شهر يونيو المقبل، بعد فشلها في إدارة ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، لتنهي 3 سنوات من الهزائم المستمرة في المنصب الذي تولته في الثالث عشر من شهر يوليو عام 2016، بعد أن صوّت البريطانيون لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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لماذا استقالت تيريزا ماي من منصبها؟

لم يكن إعلان رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي استقالتها من منصبها بالأمر المفاجئ لمتابعي الأوساط السياسية في المملكة المتحدة أو العالم، لا سيما أن مستويات الضغوط التي تعرضت لها ماي كانت تنذر بإمكانية اتخاذ مثل هذا القرار. القرار الذي كانت قد طرحته تيريزا ماي منذ عدة أشهر، كان له العديد من الشواهد التي مهدت المشهد السياسي لإمكانية استقالة تيريزا ماي عن منصبها، بعدما وصل ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي "البريكست" إلى طريق مسدود لكل الأطراف المعنية به.
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رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها رسميا: فشلت

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها تنوي استقالتها من منصب رئيس حزب المحافظين بحلول يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، وأضافت أن عملية اختيار زعيم جديد للحزب ستبدأ في الأسبوع التالي، وتأتي الاستقالة على خلفية أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، إذ فشلت ماي في الوفاء بتعهداتها، والحصول على موافقة مجلس العموم على اتفاق "البريكست" الذي توصلت إليه مع الكتلة الأوروبية، وسط اعتراضات كبيرة من المعارضة، بالإضافة إلى الأحزاب.
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ترامب

ترامب يكشف حقيقة سعي أمريكا للتفاوض مع إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن واشنطن "لم تسع لبدء حوار مع طهران". وأضاف، في تغريدة على "تويتر"، مساء الإثنين: "تم تداول أخبار مزيفة أن واشنطن تسعى لإجراء مفاوضات مع طهران، إلا أنها كاذبة". وأوضح ترامب أنه "يشعر بالحزن تجاه الشعب الإيراني"، الذي يعاني من تبعات تدهور اقتصاد البلاد. وحذر، أمس، إيران بتدميرها في حال "أرادت الحرب"، كما حذرها من "تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى". وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن إيران رفعت اعتبارًا من، اليوم، معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لـ4 أضعاف.
العراق

هولندا تعلق مهام بعثتها في العراق لأسباب أمنية

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الأربعاء، عن تعليق مهام بعثتها في العراق لاعتبارات أمنية، وهي البعثة المختصة بتقديم المساعدة للسلطات المحلية لمواجهة التهديدات الأمنية، ويدور الحديث عن العسكريين الهولنديين الذين يدربون القوات العراقية في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، إلى جانب قوات أجنبية أخرى، وبينها ألمانية، ولم يوضح الجانب الهولندي طبيعة "الأسباب الأمنية" التي دفعته إلى تعليق عمل مدربيها، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن وكالة الأنباء الهولندية.
القوات-الامريكية-في-العراق

أمريكا تُجلي موظفيها «غير الضروريين» من العراق

في تطور مثير للقلق، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، موظفي حكومة الولايات المتحدة من غير العاملين في حالات الطوارئ بمغادرة العراق على الفور، سواء كانوا في السفارة الأمريكية في بغداد أو في القنصلية الأمريكية في إربيل، وقالت السفارة الأمريكية في العراق، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها ستعلق بشكل مؤقت خدمات منح التأشيرات العادية في كل من السفارة والقنصلية، وتأتي هذه الأنباء وسط حشد عسكري أمريكي في المنطقة، لمواجهة ما سمته "تصاعد التهديدات الإيرانية".
حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن

جنرال بريطاني يكذّب أمريكا: لا يوجد خطر من إيران

إرسال 4 قاذفات نووية استراتيجية إلى المنطقة، بالإضافة إلى حاملة طائرات، وخطط بنشر 120 ألف جندي، هكذا حشدت الولايات المتحدة قواتها في الشرق الأوسط مؤخرا، ردا على ما سمته تصاعد الخطر الإيراني، إلا أن جنرالا بريطانيا بارزا في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" أكد أنه لا يوجد أي زيادة في تهديدات القوات المدعومة من إيران في سوريا والعراق، وهو ما يتعارض بشكل كامل مع التأكيدات الأمريكية التي اتخذتها حجة لتبرير الحشد العسكري في المنطقة، وفي خطوة غير مسبوقة، نفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات قائد بارز في جيش حليف لها.
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