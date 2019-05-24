رياضة

مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادا لنهائي الكونفدرالية

تحرير:علي الزيني ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
الزمالك
الزمالك
أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الجمعة ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب، ويفتقد الفارس الأبيض إلى عمر السعيد وحمدي النقاز بسبب الإيقاف، وفرجاني ساسي وعماد السيد للإصابة، فيما شهدت القائمة عودة محمود عبد الرحيم "جنش" لحماية عرين القلعة البيضاء بعد غيابه عن مباراة الذهاب للإيقاف.
وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش، عمر صلاح، محمود عبد المنصف. خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، حازم إمام، بهاء مجدى، عبد الله جمعه، محمود حمدي الونش. خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمد حسن، محمود عبد المنعم كهربا، يوسف أوباما، ايمن حفنى، ابراهيم
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5 قرارات نارية من الأهلي في أزمة الدوري

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب بيانا ناريًا بشأن موقف النادي الأخير من تعديلات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد أن عقدت الجبلاية اجتماعًا، عصر الجمعة، برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الجبلاية مع عدد من أندية الدوري الممتاز لحل أزمة مؤجلات مباريات الدوري والذي حضره سيد عبد الحفيظ ممثلا عن النادي الأهلي، وأسفرت نتائجه عن توجيه الدعوة لـ4 أندية أطراف الأزمة، وهم: الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وتكليف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري.
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مران الأهلي.. إصابة الشيخ ومشاركة «رمضان ومعلول»

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المُقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الـ33 من عمر المسابقة المحلية. وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الخميس، عقب مباراة الإسماعيلي وخاض لاعبو الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الجماعي، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع لهم.
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الخطيب يجتمع مع مجلس إدارته بسبب الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة لتحديد موقف النادي من جدول مباريات الدوري المعلن مؤخرًا من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. وأعلن الأهلي خلال بيانه أمس الخميس، أنه سيعقد اجتماع مجلس إدارة لتحديد موقف النادي الرسمي من الجدول الذي وضعته لجنة المسابقات باتحاد الكرة. وبدأ الاجتماع لتحديد موقف النادي الرسمي بعد الجلسة التي عقدها محمود الخطيب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي مساء يوم الخميس لبحث موقف النادي من الجدول المعلن.
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مقر نادي الزمالك

الزمالك يُعلن نفاد تذاكر موقعة نهائي الكونفدرالية

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك نفاد جميع التذاكر المخصصة لموقعة إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، ووجه رئيس القلعة البيضاء الشكر لجماهير الفارس الأبيض التي حرصت على شراء كل تذاكر المباراة لمؤازرة الفريق في النهائي الإفريقي، حيث شهدت عملية بيع التذاكر توافد عدد كبير من جماهير الزمالك، على مقر النادى، بميت عقبة عقب صلاة الجمعة، للحصول على تذكرة.
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رئيس الزمالك يعلن عن زيادة تذاكر نهائي الكونفيدرالية

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن وزير الداخلية وافق على زيادة عدد المشجعين المسموح لهم بحضور إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل، إلى 50 ألف مشجع، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح التذاكر للبيع يوم غد بعد صلاة الجمعة، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "أشكر وزير الداخلية على استجابته لزيادة عدد حضور المشجعين، وكذلك وزير الشباب والرياضة، غدا بعد صلاة الجمعة الجمهور يتفضل هنا في النادي عن طريق بوابة شارع جامعة الدول العربية، سنستكمل بيع التذاكر".
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نهضة بركان يخوض أول مران له على بتروسبورت

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربى مرانه الأول على ملعب بتروسبورت استعدادا لمواجهة الزمالك فى اللقاء المقرر له الأحد المقبل فى تمام العاشرة مساء على ملعب برج العرب فى حضور 40 ألف مشجع. ويستقبل استاد بتروسبورت مران الفريق المغربى الأول مساء اليوم الأربعاء، بعدما وصلت بعثة الفريق المغربى صباح اليوم الأربعاء، وكان فى استقبالهم رئيس الزمالك، حيث حرص على التواجد في مطار القاهرة، لاستقبال بعثة نهضة بركان التي حطت الرحال بمصر، تأهبا لإياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
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جنش على رأس قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان

أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب، لخوض مباراة نهضة بركان، في ذهاب الدور النهائى للكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، في العاشرة مساءً بتوقيت المغرب، والثانية عشر صباحًا بتوقيت مصر، على الملعب البلدي لبركان، وشهدت القائمة وجود جنش الذي يغيب عن المواجهة للإيقاف بسبب طرده في لقاء النجم الساحلي، في إياب دور نصف نهائي المسابقة، فيما عاد أحمد مدبولي وحازم إمام للظهور في قائمة الفارس الأبيض.
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