مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادا لنهائي الكونفدرالية

تحرير:علي الزيني ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

الزمالك

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الجمعة ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب، ويفتقد الفارس الأبيض إلى عمر السعيد وحمدي النقاز بسبب الإيقاف، وفرجاني ساسي وعماد السيد للإصابة، فيما شهدت القائمة عودة محمود عبد الرحيم "جنش" لحماية عرين القلعة البيضاء بعد غيابه عن مباراة الذهاب للإيقاف.

وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش، عمر صلاح، محمود عبد المنصف. خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، حازم إمام، بهاء مجدى، عبد الله جمعه، محمود حمدي الونش. خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمد حسن، محمود عبد المنعم كهربا، يوسف أوباما، ايمن حفنى، ابراهيم