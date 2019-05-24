إرهاب

من هو الداعشي «أنجم تشودري» الذي أفرجت عنه بريطانيا؟

تشودري كان قائدا لجماعة المهاجرون الإرهابية المحظورة الذي أسسها هو وعمر بكري في عام 2003 ودعت الجماعة لتوحيد المسلمين في جميع أنحاء العالم وفرض الشريعة الإسلامية عالميًا
تحرير:منة عبد الرازق ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م
أنجم تشودري
أنجم تشودري
بريطاني من أصل باكستاني، يبلغ من العمر 52 عامًا، في صغره لم يكن له أيّ نشاط سياسي، ليتحول من شارب للخمور لمؤسس جماعة إرهابية، هو "أنجم تشودري" الذي أفرجت عنه بريطانيا بتدابير احترازية، بعد قضائه نصف مدة الحكم عليه، ثم تأهيله في أحد مراكز التدريب في لندن لمدة ستة أشهر، حيث بدأ دراسته الجامعية في الثمنينات بدراسة الطب، لكن بسبب نمط حياته رسب في الدراسة، ثم ألتحق بكلية أخرى ودرس القانون وعمل محاميا. في أواخر العشرينات من عمر تشودري، ظهر اهتمامه بالدين، وكان منتظماً على ذهابه للمسجد.
نقطة تحولقابل عمر بكري السوري الذي كان نقطة تحول في حياة تشودري، وهو أحد المتطرفين والمنتمين للعديد من الجماعات الإرهابية في لندن منها المهاجرون والغرباء وجماعة المحاكم الشرعية في أوروبا، وكانت له تصريحات تحريضية لتوجيه ضربات ضد أمريكا وأوروبا.جماعة المهاجرونكان تشودري قائدًا لجماعة المهاجرون الإرهابية
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منفذى-تفجيرات-سريلانكا (2)

من هو زهران هاشم العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا؟

رجل أسمر في أول الأربعينيات، ذو لحية طويلة، ورداء أبيض يرتديه في خُطبه النارية المتشددة، التي كان يطل من خلالها "زهران هاشم" العقل المدبر لتفجيرات سريلانكا، على متابعيه من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب"، كما كان حساب باسم "الغربة ميديا" التابع لتنظيم داعش ينشر خطبه المحرضة، ويعتبر من أشهر المحاضرين في جماعة التوحيد الوطنية المتورطة في سلسلة التفجيرات الأخيرة التي ضربت سريلانكا في 21 أبريل الماضي، صباح عيد الفصح، وخلفت نحو 321 قتيلا، وأكثر من 520 مصابا.
داعش

هل ينتقل داعش إلى الجزائر والسودان؟

جدد ظهور أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش في الفيديو الأخير، التساؤلات حول الخطط القادمة للتنظيم، في ظل انحسار نفوذه داخل العراق وسوريا، وانتقال أعداد كبيرة منه خارج هذه الدول، وسط معلومات مُسربة عن استعدادات جديدة من جانب التنظيم للانتقال إليها، والتمركز داخلها.. وهذه الدول هي الجزائر والسودان اللتان أشار لهما تقرير حديث منشور في صحيفة الجارديان البريطانية، وربط بين ما فعلته داعش في الأيام الأولى لانتفاضة العراقيين ضد صدام حسين، ساعين لاستغلال الأوضاع الأمنية لتعزيز وجودهم في تلك الدول، وإحدث ثغرات كُبرى داخلها.
تنظيم القاعدة

«بعث القاعدة».. التنظيم يستعيد قوته بـ24 فرعًا

خفت نجم تنظيم القاعدة في السنوات الماضية، في ظل سطُوع ضوء تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وبرغم اختفائه عن الأنظار، فإنه كان يستعيد قواه من جديد ويحكم قبضته للضربات الإرهابية القادمة، تحت قيادة أيمن الظواهري وحمزة بن لادن نجل أسامة بن لادن مؤسس النتظيم، الذي أسقطت عنه السعودية الجنسية، ورصدت أمريكا مليون دولار للإدلاء عن أيّ معلومات للقبض عليه في مارس الماضي. وفي الوقت الذي انشغل العالم به بتنظيم داعش كان تنظيم القاعدة يعيد بناء نفسه في هدوء تام ويسعى لحماية كبار قياداته، ويعزز قوته وانتشاره في سوريا.
داعش (2)

حملة وخطة.. لماذا ينتظر الإرهابيون شهر رمضان؟

لم تستحِ الجماعات الإرهابية من انتهاك حرمة شهر رمضان الكريم، إذ استهدفت عملية إرهابية قبل الإفطار بساعات قليلة أتوبيسا سياحيا يستقله 25 سائحًا من جنوب إفريقيا، قرب ميدان الرماية (نزلة الطريق الدائري) بحي الهرم، ما أدى إلى تهشم زجاج الأتوبيس وإصابة عدد من الركاب، بينما أعلنت وزارة الداخلية بتونس منذ يومين عن إحباط عملية إرهابية مزمع تنفيذها في رمضان واكتشاف مخزن للمتفجرات تابع لكتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب، لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية بالقصرين.
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جماعات-ارهابية

لمواجهة الإرهاب.. صلاحيات استثنائية لمخابرات 3 دول

على خلفية الاعتداءات التى استهدفت دور عبادة وفنادق فى سريلانكا ونيوزيلندا، ومع تطور أساليب تنفيذ العمليات الإرهابية ومتطلبات التصدي لذلك بوسائل أكثر مرونة وحسما واستباقا وذكاء في آن واحد، بدأت دول كبرى في العالم اتخاذ إجراءات استثنائية منها منح حصانات أكبر للعاملين في أجهزة أمنها واستخباراتها بما يمكنهم بصورة فعالة من كشف شبكات الإرهاب وملاحقة عناصرها، وما يستلزمه ذلك من أنشطة اختراق وأدوار غير تقليدية قد تضطر عناصر أجهزة الاستخبارات للعبها في سبيل الوصول الى أهدافهم.
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