من هو الداعشي «أنجم تشودري» الذي أفرجت عنه بريطانيا؟

تشودري كان قائدا لجماعة المهاجرون الإرهابية المحظورة الذي أسسها هو وعمر بكري في عام 2003 ودعت الجماعة لتوحيد المسلمين في جميع أنحاء العالم وفرض الشريعة الإسلامية عالميًا

تحرير:منة عبد الرازق ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

أنجم تشودري

بريطاني من أصل باكستاني، يبلغ من العمر 52 عامًا، في صغره لم يكن له أيّ نشاط سياسي، ليتحول من شارب للخمور لمؤسس جماعة إرهابية، هو "أنجم تشودري" الذي أفرجت عنه بريطانيا بتدابير احترازية، بعد قضائه نصف مدة الحكم عليه، ثم تأهيله في أحد مراكز التدريب في لندن لمدة ستة أشهر، حيث بدأ دراسته الجامعية في الثمنينات بدراسة الطب، لكن بسبب نمط حياته رسب في الدراسة، ثم ألتحق بكلية أخرى ودرس القانون وعمل محاميا. في أواخر العشرينات من عمر تشودري، ظهر اهتمامه بالدين، وكان منتظماً على ذهابه للمسجد.

نقطة تحولقابل عمر بكري السوري الذي كان نقطة تحول في حياة تشودري، وهو أحد المتطرفين والمنتمين للعديد من الجماعات الإرهابية في لندن منها المهاجرون والغرباء وجماعة المحاكم الشرعية في أوروبا، وكانت له تصريحات تحريضية لتوجيه ضربات ضد أمريكا وأوروبا.جماعة المهاجرونكان تشودري قائدًا لجماعة المهاجرون الإرهابية