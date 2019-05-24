من هو الداعشي «أنجم تشودري» الذي أفرجت عنه بريطانيا؟

تشودري كان قائدا لجماعة المهاجرون الإرهابية المحظورة الذي أسسها هو وعمر بكري في عام 2003 ودعت الجماعة لتوحيد المسلمين في جميع أنحاء العالم وفرض الشريعة الإسلامية عالميًا
بريطاني من أصل باكستاني، يبلغ من العمر 52 عامًا، في صغره لم يكن له أيّ نشاط سياسي، ليتحول من شارب للخمور لمؤسس جماعة إرهابية، هو "أنجم تشودري" الذي أفرجت عنه بريطانيا بتدابير احترازية، بعد قضائه نصف مدة الحكم عليه، ثم تأهيله في أحد مراكز التدريب في لندن لمدة ستة أشهر، حيث بدأ دراسته الجامعية في الثمنينات بدراسة الطب، لكن بسبب نمط حياته رسب في الدراسة، ثم ألتحق بكلية أخرى ودرس القانون وعمل محاميا.
في أواخر العشرينات من عمر تشودري، ظهر اهتمامه بالدين، وكان منتظماً على ذهابه للمسجد.
نقطة تحولقابل عمر بكري السوري الذي كان نقطة تحول في حياة تشودري، وهو أحد المتطرفين والمنتمين للعديد من الجماعات الإرهابية في لندن منها المهاجرون والغرباء وجماعة المحاكم الشرعية في أوروبا، وكانت له تصريحات تحريضية لتوجيه ضربات ضد أمريكا وأوروبا.جماعة المهاجرونكان تشودري قائدًا لجماعة المهاجرون الإرهابية
نقطة تحول
قابل عمر بكري السوري الذي كان نقطة تحول في حياة تشودري، وهو أحد المتطرفين والمنتمين للعديد من الجماعات الإرهابية في لندن منها المهاجرون والغرباء وجماعة المحاكم الشرعية في أوروبا، وكانت له تصريحات تحريضية لتوجيه ضربات ضد أمريكا وأوروبا.
جماعة المهاجرون
كان تشودري قائدًا لجماعة المهاجرون الإرهابية المحظورة الذي أسسها هو وعمر بكري في عام 2003، ودعت الجماعة لتوحيد المسلمين في جميع أنحاء العالم، وفرض الشريعة الإسلامية عالميًا، وكان تشودري الذراع الأيمن لبكري، ليصبح المتحدث الرسمي باسم الجماعة في 2005 بعد هروب بكري من بريطانيا.
وبدأ نشاط الجماعة دون أن يلاحظها أحد ولكنها بدأت تتصدر عناوين الصحف بعد هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، لتُحظر الجماعة في عام 2010.
وكان من بين أتباع تشودري خورام بوت، وهو أحد مهاجمي حادث جسر لندن الإرهابي، الذي قتل ثمانية من المارة في يونيو 2017.
دعمه لتنظيم الدولة
كان تشودري بكونه محاميا، بارعا في عدم مخالفة القوانين البريطانية، حتى ظهور تنظيم الدولة في سوريا والعراق، ليبدأ بعدها دعمه لأعمال تنظيم الدولة في عام 2014، وظهور العديد من أتباعه في ساحة القتال بسوريا، حيث جذبت خطب تشودري الإسلامية، والخطاب المعادي للغرب، وإعلانه دعمه للحركات الإسلامية مثل داعش انتباه السلطات البريطانية، التي ربطت تشودري بعدها بعمليات متعددة متعلقة بالإرهاب في المملكة المتحدة وأوروبا.
ودعا تشودري في خطابه للإسلاميين والجهاديين المحتملين للعيش بعيدا عن الرفاهية البريطانية، كما فعل تشودري مع زوجته وأطفاله الأربعة في شرق لندن، وقال، إنه سيهاجر مع أسرته إلى سوريا إذا سمحت له الحكومة البريطانية بالاحتفاظ بجواز سفره وفقاً لموقع مكافحة التطرف الدولي.
كما دعم تشودري الهجمات الإرهابية خلال ظهوره على برنامج بفوكس نيوز ودافع عن الهجمات الإرهابية على مكاتب تشارلي إيبدو في باريس.
كما أطلق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي في 2015 لحث المسلمين من عدم المشاركة في العملية السياسية ببيرطنيا، وحذر المسلمين من أن التصويت في الانتخابات من صنع الإنسان هو خطيئة بموجب الشريعة الإسلامية.
وفي الوقت الذي سجن فيه في عام 2016، وقبل إدانته، صرح تشودري أنه إذا سُجن، سيواصل أنشطته انطلاقاً من السجن، ومنذ إدانته وسجنه، لم يصدر أي تصريحات يستنكر فيها ولاءه ودعمه لتنظيم الدولة الإسلامية.
وأُكتشف من خلال معلومات استخباراتية أن تشودري مرتبطًا بـ15 مؤامرة إرهابية يعود تاريخها إلى ما يقرب من 20 عامًا وتتصل بمئات الجهاديين البريطانيين الذين فروا إلى سوريا للقتال، حيث يبلغ عدد الأجانب الملتحقين بتنظيم الدولة من المملكة المتحدة حوالي850 شخصاً، منهم 145 إمرأة وخمسين طفلاً، وفقاً للمركز الدولي لدراسات التطرف في لندن.
ووفقاً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قبل أيام من إطلاق صراحه من قبل بريطانيا، أدرج اسم أنجم تشودري في 15 أكتوبر 2018 عملاً بالفقرتين 2 و 4 من القرار 2368 (2017) باعتباره شخصاً مرتبطاً بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو تنظيم القاعدة، بسبب "التجنيد" لصالح تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.
وفي يونيو 2017، نُقل أنجم تشودري من سجن بيلمارش إلى مركز عزل السجناء في سجن فرانكلند في المملكة المتحدة، ليذهب بعدها لأحد مراكز التأهيل ويفرج عنه مؤخراً تحت مراقبة الشرطة على مدار 24 ساعة وارتداء جهاز تعقب، وعدم استخدام الإنترنت، وغير مصرح له الذهاب لبعض المساجد، وظهر تشودري في الأيام الماضية وهو يتجول في شوارع لندن ويشتري أغراضه من المحلات.