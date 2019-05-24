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ترامب: إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط بسبب إيران

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م
ترامب
ترامب
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط على خلفية التوتر مع إيران. وأوضح ترامب حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية الإضافية في الشرق الأوسط سيتم نشرها لأغراض وقائية. وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شانهان، قد أكد أمس أن واشنطن تدرس احتمال إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط لتعزيز أمن جنودها المنتشرين أصلاً في هذه المنطقة، مضيفاً: "نعمل على تثبيت وتدعيم نهج قوة الردع بوجه إيران".
ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "إرهابي".وأضاف ظريف في تصريح للمراسلين عقب لقائه المسؤولين الباكستانيين في إسلام آباد التي وصل إليها أمس الخميس في زيارة تستغرق يومين، أن إيران ستشهد نهاية ترامب ولكنه لن يشهد أبدا نهاية إيران.وتابع ظريف أنه أجرى
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دونالد ترامب

ترامب يتخذ قرارًا لـ«مرة واحدة» من أجل السعودية والإمارات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت المضي قدما في مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن في إجراء يتجاوز الكونجرس لأن أي تأخير يمكن أن يزيد المخاطر على شركاء الولايات المتحدة في وقت يشهد اضطرابات سببتها إيران، بحسب "رويترز". وأضاف بومبيو في بيان، الجمعة،”تلك المبيعات ستدعم حلفاءنا وتعزز الاستقرار بالشرق الأوسط وتساعد هذه الدول في ردع إيران والدفاع عن نفسها في مواجهتها“، مؤكدا أن قرار تجاوز الكونجرس هو إجراء ”لمرة واحدة“.
ترامب

«حطها في دماغه».. ترامب: هواوي خطر أمني وعسكري كبير

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، ضمن ملفات المفاوضات التجارية التي تجريها واشنطن مع بكين، قائلا في تصريحات للصحفيين، يوم الخميس، إن "هواوي شيء خطير للغاية، عندما تنظرون إلى ما فعلوه من وجهة نظر أمنية، ومن وجهة نظر عسكرية، تجدون أنه خطير للغاية"، مرجحا أن "يتم تضمين هواوي في اتفاق تجاري. إذا توصّلنا لاتّفاق، فأنا أرى هواوي مدرجة فيه بطريقة أو بأخرى"، من دون أن يدلي بأي تفاصيل إضافية على الرغم من سؤال وجهه له أحد الصحفيين بهذا الشأن، بحسب قناة الحرة.
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

حرب تصريحات بين ترامب وبيلوسي بسبب اتفاقية التجارة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لا تفهم اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مما دعاها إلى إبلاغ الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأنها تريد أسبوعين كى تدرس الاتفاقية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف ترامب: «بيلوسي لا تفهم مشروع القانون، لذلك يجب عليها أن تكون على دراية كافية وأن تدرس المشروع». مؤكدا: «إنها تبدو مضطربة، ويجب عليها أن تقر بأنها لاتفهمه». وردت رئيسة مجلس النواب الأمريكي على ترامب، بتغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر».
فيسبوك

«فيسبوك» تحذف 2.2 مليار حساب مزيف في 3 شهور

أعلنت شركة فيسبوك، الخميس، عن حذف 2.2 مليار حساب مزيف بين شهري يناير ومارس 2019، وهو أعلى رقم من الحسابات الوهمية التي تحذفها الشركة في 3 شهور فقط. ويعد هذا الرقم أقل بقليل من عدد المستخدمين الناشطين شهريا والذي يصل لحوالي 2.38 مليار حساب، ويذكر أن الشركة قامت بإقفال 1.2 مليار حساب في الربع الأخير من عام 2018 وتم إقفال 694 مليون حساب وهمي في المدة نفسها أي الربع الأخير من عام 2017. وكانت فيسبوك قد أعلنت عن هذه الأرقام من خلال تقرير لها تقوم بنشره مع بداية كل ربع سنوي بدءًا من عام 2020، بدل نشره مرتين في السنة مع إضافة حسابات إنستغرام إليه.
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وزير-الخارجية-الإيراني-محمد-جواد-ظريف

ظريف: لا يمكن لأحد مواجهة إيران ولن تكون هناك حرب

تزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية، بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي إيراني، حيث قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إنه يعتقد أن الحرب لن تندلع في المنطقة، لأن طهران "لا تريد الصراع". وأضاف ظريف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية قبل نهاية زيارته إلى بكين: "لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد الحرب، ولا يملك أي شخص فكرة أو وهما بأن بإمكانه مواجهة إيران في المنطقة". وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعض دبلوماسييها من سفارتها في بغداد، بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات نفط في خليج عُمان.
اردوغان-وترامب (1)

أمريكا تلغي نظام التعامل التجاري التفضيلي مع تركيا

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبارا من اليوم الجمعة نظام التعامل التجاري التفضيلي مع تركيا، واستبعدها بذلك من قائمة الدول النامية المستفيدة من هذا البرنامج الخاص بالاستيراد. وقال الرئيس ترامب - في بيان صادر عن البيت الأبيض، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "توصلت إلى استنتاج مفاده أنه من المستحسن، بالنظر إلى مستوى التنمية الاقتصادية في تركيا، إلغاء صفة تركيا باعتبارها دولة نامية مستفيدة من هذا البرنامج، اعتبارا من 17 مايو 2019"، ووفق ذلك توقف واشنطن تعاملها التجاري التفضيلي الخاص مع أنقرة.
القوات-الامريكية-في-العراق

أمريكا تُجلي موظفيها «غير الضروريين» من العراق

في تطور مثير للقلق، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، موظفي حكومة الولايات المتحدة من غير العاملين في حالات الطوارئ بمغادرة العراق على الفور، سواء كانوا في السفارة الأمريكية في بغداد أو في القنصلية الأمريكية في إربيل، وقالت السفارة الأمريكية في العراق، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها ستعلق بشكل مؤقت خدمات منح التأشيرات العادية في كل من السفارة والقنصلية، وتأتي هذه الأنباء وسط حشد عسكري أمريكي في المنطقة، لمواجهة ما سمته "تصاعد التهديدات الإيرانية".
حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن

جنرال بريطاني يكذّب أمريكا: لا يوجد خطر من إيران

إرسال 4 قاذفات نووية استراتيجية إلى المنطقة، بالإضافة إلى حاملة طائرات، وخطط بنشر 120 ألف جندي، هكذا حشدت الولايات المتحدة قواتها في الشرق الأوسط مؤخرا، ردا على ما سمته تصاعد الخطر الإيراني، إلا أن جنرالا بريطانيا بارزا في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" أكد أنه لا يوجد أي زيادة في تهديدات القوات المدعومة من إيران في سوريا والعراق، وهو ما يتعارض بشكل كامل مع التأكيدات الأمريكية التي اتخذتها حجة لتبرير الحشد العسكري في المنطقة، وفي خطوة غير مسبوقة، نفت القيادة المركزية الأمريكية تصريحات قائد بارز في جيش حليف لها.
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