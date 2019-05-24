الزمالك يُعلن نفاد تذاكر موقعة نهائي الكونفدرالية

تحرير:علي الزيني ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م

نادي الزمالك

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك نفاد جميع التذاكر المخصصة لموقعة إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، ووجه رئيس القلعة البيضاء الشكر لجماهير الفارس الأبيض التي حرصت على شراء كل تذاكر المباراة لمؤازرة الفريق في النهائي الإفريقي، حيث شهدت عملية بيع التذاكر توافد عدد كبير من جماهير الزمالك، على مقر النادى، بميت عقبة عقب صلاة الجمعة، للحصول على تذكرة.

وأعلن كريستيان جروس مدرب الفريق القائمة المشاركة في النهائي، وجاءت كالتالي: محمود عبد الرحيم جنش، عمر صلاح، محمود عبد المنصف، محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، حازم إمام، بهاء مجدى، عبد الله جمعه، محمود حمدي الونش، طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمد حسن، محمود عبد المنعم كهربا، يوسف

وأعلن كريستيان جروس مدرب الفريق القائمة المشاركة في النهائي، وجاءت كالتالي: محمود عبد الرحيم جنش، عمر صلاح، محمود عبد المنصف، محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، حازم إمام، بهاء مجدى، عبد الله جمعه، محمود حمدي الونش، طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمد حسن، محمود عبد المنعم كهربا، يوسف أوباما، ايمن حفنى، ابراهيم حسن، محمد ابراهيم، احمد سيد زيزو، محمد عنتر، خالد بوطيب، حميد أحداد.



وتعرض الزمالك للخسارة أمام نهضة بركان، في مباراة الذهاب، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.



ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.