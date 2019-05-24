رياضة

الزمالك يُعلن نفاد تذاكر موقعة نهائي الكونفدرالية

تحرير:علي الزيني ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك نفاد جميع التذاكر المخصصة لموقعة إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على ملعب استاد برج العرب في الإسكندرية، ووجه رئيس القلعة البيضاء الشكر لجماهير الفارس الأبيض التي حرصت على شراء كل تذاكر المباراة لمؤازرة الفريق في النهائي الإفريقي، حيث شهدت عملية بيع التذاكر توافد عدد كبير من جماهير الزمالك، على مقر النادى، بميت عقبة عقب صلاة الجمعة، للحصول على تذكرة.
وأعلن كريستيان جروس مدرب الفريق القائمة المشاركة في النهائي، وجاءت  كالتالي: محمود عبد الرحيم جنش، عمر صلاح، محمود عبد المنصف، محمد عبد السلام، محمد عبد الغنى، محمود علاء، حازم إمام، بهاء مجدى، عبد الله جمعه، محمود حمدي الونش، طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمد حسن، محمود عبد المنعم كهربا، يوسف
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5 قرارات نارية من الأهلي في أزمة الدوري

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب بيانا ناريًا بشأن موقف النادي الأخير من تعديلات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد أن عقدت الجبلاية اجتماعًا، عصر الجمعة، برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الجبلاية مع عدد من أندية الدوري الممتاز لحل أزمة مؤجلات مباريات الدوري والذي حضره سيد عبد الحفيظ ممثلا عن النادي الأهلي، وأسفرت نتائجه عن توجيه الدعوة لـ4 أندية أطراف الأزمة، وهم: الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وتكليف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري.
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مران الأهلي.. إصابة الشيخ ومشاركة «رمضان ومعلول»

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المُقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الـ33 من عمر المسابقة المحلية. وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الخميس، عقب مباراة الإسماعيلي وخاض لاعبو الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الجماعي، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع لهم.
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الخطيب يجتمع مع مجلس إدارته بسبب الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة لتحديد موقف النادي من جدول مباريات الدوري المعلن مؤخرًا من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. وأعلن الأهلي خلال بيانه أمس الخميس، أنه سيعقد اجتماع مجلس إدارة لتحديد موقف النادي الرسمي من الجدول الذي وضعته لجنة المسابقات باتحاد الكرة. وبدأ الاجتماع لتحديد موقف النادي الرسمي بعد الجلسة التي عقدها محمود الخطيب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي مساء يوم الخميس لبحث موقف النادي من الجدول المعلن.
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مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادا لنهائي الكونفدرالية

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الجمعة ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب، ويفتقد الفارس الأبيض إلى عمر السعيد وحمدي النقاز بسبب الإيقاف، وفرجاني ساسي وعماد السيد للإصابة، فيما شهدت القائمة عودة محمود عبد الرحيم "جنش" لحماية عرين القلعة البيضاء بعد غيابه عن مباراة الذهاب للإيقاف.
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رئيس الزمالك يعلن عن زيادة تذاكر نهائي الكونفيدرالية

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن وزير الداخلية وافق على زيادة عدد المشجعين المسموح لهم بحضور إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل، إلى 50 ألف مشجع، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح التذاكر للبيع يوم غد بعد صلاة الجمعة، جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "أشكر وزير الداخلية على استجابته لزيادة عدد حضور المشجعين، وكذلك وزير الشباب والرياضة، غدا بعد صلاة الجمعة الجمهور يتفضل هنا في النادي عن طريق بوابة شارع جامعة الدول العربية، سنستكمل بيع التذاكر".
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رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
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تذاكر مجانية لجماهير الزمالك في نهائي الكونفدرالية

أعلن مجلس إدارة نادي نهضة البركان المغربي، عن توفير التذاكر الخاصة بمباراته أمام نظيره الزمالك، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على الملعب البلدي لبركان، لجماهير الفريق المصري، مجانًا بشرط توافر جواز سفرهم المصري، جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للنادي المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، حيث نشر بيانًا مساء اليوم الخميس يُشدد على ترحيب إدارة نهضة بركان بالفارس الأبيض والوفد المرافق له والجماهير الزملكاوية، في المملكة المغربية.
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