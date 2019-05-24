جريمة

مصرع مواطن وإصابة 7 آخرين صدمهم ميكروباص في حلوان

تحرير:يونس محمد ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
ارشيفية
ارشيفية
لقى مواطن مصرعه وأصيب 7 آخرون، مساء اليوم الجمعة، بعدما صدمتهم سيارة ميكروباص في أثناء تواجدهم أعلى الرصيف أمام أحد المستشفيات في مدينة حلوان، ما أدى إلى توقف حركة المرور، من جهتها انتقلت أوناش تابعة لإدارة المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المُتوفى والسبعة المصابين إلى المستشفى، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة للطريق في حلوان بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل عدد من رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
وفى السياق ذاته، فارق شاب الحياة غرقا في نهر النيل بالحوامدية، مساء اليوم، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات بالواقعة. تعود الواقعة، بتلقى غرفة النجدة بالجيزة قبل الإفطار، بلاغًا يفيد بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالحوامدية، فتم إبلاغ شرطة المسطحات المائية، وتم الاستعانة بأحد الغطاسين وعقب
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زكريا-عزمى (3)

«العادلي» وزكريا عزمي خارج قوائم الكسب غير المشروع

أصدر جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل، قرارًا برفع أسماء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأولاده وزوجته من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، وذلك بعد إصدار حكم بات ببراءة "العادلي" من تهمة الكسب غير المشروع. وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا في 19 مارس 2015 (حكم أول درجة)، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، المتهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه، وإلغاء قرار التحفظ على أمواله وأولاده وزوجته، ولم يطعن على الحكم أمام محكمة النقض ليصبح باتاً ونهائيا.
سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
صفائح-جبن

الخطر في كيس موزاريلا.. ضبط 5 أطنان جبن فاسدة

معلومات وردت إلى إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة تفيد بأن "سعيد.ا.ع" 35 سنة، صاحب ثلاجة لمنتجات ألبان بدون ترخيص بشارع الإخلاص أبراج الأندلس دائرة قسم الطالبية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان (جبنة موزاريلا) مجهولة المصدر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتقطيعها وتعبئتها في عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاعم، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف مدخلاً الغش والخداع على جمهور المستهلكين، محدثاً أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
جثة (3)

جريمة على السحور.. قتلت زوجها بمشاركة عشيقها فجرا

لم ترض بما قسمه الله لها من رزق، أحبها زوجها حبا جما، راح يغدق عليها الأموال واضعا حصيلة ما يكسبه بين يديها بحثا عن سعادتها وتلبية احتياجاتها إلا أنها ارتمت في أحضان شاب يكبرها بعامين، وقعت في شباك كلامه المعسول، باتت أسيرة حبه فسرعان ما توطدت علاقتهما العاطفية إلى غير شرعية، كان العشيق يتردد عليها في غياب الزوج حتى إن حُرمة شهر رمضان لم تمنعهما من التوقف عن فعلتهما، استمرت لقاءات العشيقين حتى اتخذا قرارا بضرورة التخلص من الزوج لضمان العيش معا طوال العمر.
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حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

مصرع 3 أشخاص في حادث مروع بالطريق الإقليمي بالجيزة

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم سيارة نقل "ربع نقل" ومقطورة أعلى الطريق الإقليمى فى الجيزة، مساء اليوم السبت، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الإقليمى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. يذكر أن معظم شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، شهدت قبل ساعات من الإفطار، حالة من الانتظام في الحركة المرورية.
المتهميون بسرقة سيارة نقل أموال بالشيخ زايد

سقوط المتهمين بسرقة 12 مليونا من سيارة نقل الأموال

مطاردات استمرت لعدة أيام شارك فيها 3 مديريات أمن وفريق كامل من ضباط البحث الجنائي بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، حتى سقط المتهم الرئيسي بقضية سرقة 12 مليون جنيه من داخل سيارة نقل أموال، وتبين أن سائق السيارة وراء الواقعة بالاشتراك مع 7 آخرين.. تعود الواقعة، إلى تلقى الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بسرقة سيارة إحدى شركات نقل الأموال، حال قيام موظفين بالشركة بتغذية إحدى ماكينات ATM بأحد المولات التجارية بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد (بمحافظة الجيزة) تاركين السيارة وبداخل الخزينة الخاصة بها مبلغ 15 مليونا و975 ألف جنيه صحبة قائدها.
اللواء-علاء-الدجوى-مساعد-وزير-الداخلية-للمرور-يتفقد-اللجان-المرورية (2)

ضبط 4 آلاف مخالفة مرورية و33 سائقا مدمنا

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، حملاتها المرورية والانضباطية بكل الطرق والمحاور لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، وأسفرت الحملات عن ضبط 4382 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 33 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حيث تمكن ضباط الإدارة خلال الحملات بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 4382 مخالفة مرورية، من بينها 1863 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، والتى أسفرت عن ضبط 33 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
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