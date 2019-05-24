مصرع مواطن وإصابة 7 آخرين صدمهم ميكروباص في حلوان

تحرير:يونس محمد ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

ارشيفية

لقى مواطن مصرعه وأصيب 7 آخرون، مساء اليوم الجمعة، بعدما صدمتهم سيارة ميكروباص في أثناء تواجدهم أعلى الرصيف أمام أحد المستشفيات في مدينة حلوان، ما أدى إلى توقف حركة المرور، من جهتها انتقلت أوناش تابعة لإدارة المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المُتوفى والسبعة المصابين إلى المستشفى، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة للطريق في حلوان بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل عدد من رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وفى السياق ذاته، فارق شاب الحياة غرقا في نهر النيل بالحوامدية، مساء اليوم، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات بالواقعة. تعود الواقعة، بتلقى غرفة النجدة بالجيزة قبل الإفطار، بلاغًا يفيد بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالحوامدية، فتم إبلاغ شرطة المسطحات المائية، وتم الاستعانة بأحد الغطاسين وعقب