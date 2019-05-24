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الطيب: لا يحق للرجل التصرف في مال زوجته إلا برضاها

تحرير:أ.ش.أ ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ م
د. أحمد الطيب شيخ الأزهر
د. أحمد الطيب شيخ الأزهر
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام منع الزوج من الاقتراب من مال زوجته إلا برضاها، في حين نجد أن ذمة الزوج المالية مشمولة بحقوق للزوجة لا يمكن أن يتبرأ منها، مشيرًا إلى أن الإسلام احترم المرأة وأعطى لها ذمة مالية مستقلة. وأضاف الطيب، في برنامجه الرمضاني اليوم الجمعة: "ومن ثم فإن القوامة لا تعني سيادة الزوج وتسلطه كما يدعي البعض"، مشيرا إلى أن المرأة في الغرب بعد زواجها تحمل اسم زوجها وهذا يرفضه الإسلام احترامًا لشخصية الزوجة، لأنه يلغي اسمها وعائلتها.
وأوضح أن كثيرا ممن يهاجمون الإسلام في المجتمعات الغربية أساءوا تفسير القوامة وربطوها بسيادة الرجل على المرأة، والحقيقة أن الإسلام لا يعرف السيادة أو التسلط، وبالرجوع إلى الأسس التي قامت عليها بعض الحضارات الغربية الحديثة أو الحضارات التي لا تقوم على الأديان، نرى أنها فقدت كثيرا من الجانب الأخلاقي، فالأخلاق
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سامح-شكرى (1)

مصر تدين انفجار ليون الفرنسية: أعمال وحشية

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 24 مايو الجاري، الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية، ما أسفر عن إصابة عدد المواطنين. وأعربت مصر عن تمنياتها بسرعة شفاء المصابين في هذا الهجوم الخسيس، مؤكدةً وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب فرنسا الصديقة في مواجهة تلك الأعمال الوحشية التي تستهدف الأبرياء. وأعلنت النيابة الفرنسية، الجمعة، أنها تحقق في الانفجار الذي وقع في مدينة ليون على أنه "هجوم إرهابي". وقالت متحدثة باسم النيابة الفرنسية، في تصريح لـCNN، إن القنبلة كانت طرد مفخخ وممتلئة بالمسامير.
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مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم السبت 25 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
آلاف المصلين يرتقبون ليلة القدر بصلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص -13

حكم الاعتكاف في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن الاعتكاف سنَّةٌ باتفاق، ولا يلزم إلا بالنذر، أو بالشروع فيه عند المالكية، وقال الحنفية: إنه سنَّة مؤكَّدة في العشر الأواخر من رمضان، ومستحبٌّ فيما عدا ذلك؛ بناءً على التفريق بين معنى السُّنَّة والمستحب عندهم. وأضافت الإفتاء، أنهم اختلفوا في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه، فذهب المالكية والشافعية إلى جواز الاعتكاف في أيِّ مسجدٍ من المساجد؛ لقوله تعالى: ?وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ? ؛ فقد عَمَّ اللهُ المساجدَ كلها، ولم يخص منها شيئًا، فلا دليل على تخصيص بعضها بالجواز،
إفطار-قرية-بلجاي-في-الدقهلية‎ (3)

«بلجاي».. قرية بالدقهلية على مائدة إفطار واحدة (صور)

"البلد هتفطر مع بعض".. نظّمت قرية بلجاي التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مائدة إفطار جماعية كبيرة وممتدة بطول الشارع الرئيسي، عامرة بخيرات الشهر الكريم، في أجواء سادتها المودة والمحبة. ضم الإفطار أكثر من 1700 شخص، في مشهد يحدث لأول مرة، وحرص أبناء القرية من رجال وأطفال على تجهيز وتنظيم المطبخ والمائدة الرمضانية، فيما عزفت النساء عن المشاركة والتزمن المنازل مكتفين بالمشاركة في دعم المائدة بما لذّ وطاب من أصناف شهية وحلوى وعصائر.
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: الغرب يتشدق بـ«حقوق الإنسان» ليسيطر على العرب

قال الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن المساواة بين الرجل والمرأة في القرآن مفهوم إنساني، بخلاف مفهوم المساواة في الغرب فهو مادي بحت، مشيرًا إلى أن الصيحات الموجودة حاليًّا بوجوب مساواة الرجل بالمرأة، ليس المقصود بها المساواة إطلاقًا، وإنما المقصود بها ضرب الثقافة الشرقية والدين الإسلامي. وأضاف شيخ الأزهر، في برنامجه الرمضاني، على الفضائية المصرية اليوم، أن مسألة حقوق الإنسان التي يتشدق بها الغرب كثيرًا ما يراد بها إلا باطل، وكثيرا ما تكون لافتة مزيفة لتسهيل وتمكين قبضة الحضارة الغربية على الشعوب العربية والإسلامية.
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شيخ الأزهر يستنكر مطالب المساواة بين الرجل والمرأة

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال الحلقة الخامسة عشر من برنامجه الرمضاني على التليفزيون المصري، إن هناك اختلاف بين مفهوم المساواة في الثقافة الغربية المعاصرة والإسلام، مبينا أن الثقافة الغربية قبل المعاصرة كانت متفقة إلى حد كبير مع مبادئ الإسلام، وأن المفاهيم الإسلامية للأسرة مفاهيم خالدة لم تتغير بتغير الزمان والمكان، شأنها في ذلك شأن الثوابت في الإسلام، وليس من العدل أن تساوي بين مختلفين، فإذا حكمت على شخصين بأنهما مختلفان فالمساواة المطلقة بينهما تعد تناقضا.
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الطيب: طاعة المرأة لزوجها تشعرها بالسعادة والراحة

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن طاعة الزوجة لزوجها تأتي من قبيل إرضاء إنسان محبوب، لأن هذا يشعرها بنوع من السعادة والراحة النفسية والحب المتبادل وأن هذه الطاعة إذا أخذت في إطار العشرة الحسنة والمودة المتبادلة التي أمرنا القرآن بها فسوف تكون سببا في استمرار الأسرة. وأضاف شيخ الأزهر، في تصريحات اليوم، أن نصوص القرآن وأحكام الشريعة حين تحدثت عن الطاعة تحدثت عنها باعتبارها ضرورة لعدم التشقق والفرقة والتنازع الذي يؤدي إلى هلاك الأسر، مشيرًا إلى "أن طاعة الزوجة لزوجها ليست من قبيل القهر أو التسلط أو معاملة المرؤوس لرئيسه".
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الطيب: الشرع أباح للمرأة الاستمتاع بزوجها متى أرادت

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن العادات والتقاليد الخاطئة أصبحت تقصر حق الاستمتاع على الزوج متى ما أراد، وتحرم الزوجة من هذا الحق، لكن الشرع كما أعطى هذا الحق للرجل وكلف المرأة بتلبيته، أعطاه أيضًا للزوجة وعلى الزوج تلبيته، ويكون ذلك في دائرة الاستطاعة أو القدرة البشرية، وهذا معنى قوله تعالى: "هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ". وأضاف شيخ الأزهر، في برنامجه اليومي، أن كتب الفقه بعد أن ناقشت الزواج والخطبة والطلاق في الأبواب المخصصة للأسرة، بحثت الآثار المترتبة على عقد الزواج الصحيح.
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