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ليلى غفران ترد: من هو قاتل ابنتها الحقيقي؟ (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
ليلى غفران
ليلى غفران
حلت الفنانة المغربية ليلى غفران، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة، وقالت غفران، إن قاتل ابنتها هبة العقاد في عام 2009، هو محمود العيسوي، مؤكدة أن القضاء المصري قد حكم عليه بالإعدام 3 مرات، وهذا دليل على إدانته، مضيفة: "قلبي قالي محمود العيسوي هو القاتل، ودي قضية رأي عام والناس كلها كان لازم تشك وتتكلم". وردًا على سؤال مقدمة البرنامج الإعلامية بسمة وهبة، حول منحها شركة للإنتاج الفني مقابل السكوت عن قاتل ابنتها الحقيقي، قالت ليلى غفران: "ورحمة بنتي مفيش الكلام ده".
وأضافت ليلى غفران: "أنا دورت في الموضوع كتير أوي وماكنش يفرق معايا مين، المهم ياخد عقابه، أنا حضرت كل جلسات المحاكمة، وكنت بلاقي الولد بيتخن ولبسه غالي، وباباه بعد ما كان عنده عربة ليمون بقى عنده بيت، الفلوس بانت عليهم فجأة، اسألوهم هما جابوا الفلوس من فين متسألونيش أنا، مين اللي بيدعمهم ومين اللي كانوا
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