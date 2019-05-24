رياضة

كأس العالم للشباب.. نيجيريا تكتسح قطر وفوز نيوزيلندا

تحرير:علي الزيني ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م
نيجيريا وقطر
نيجيريا وقطر
اكتسح المنتخب النيجيري نظيره القطري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاديون مييسكي فتيشاش، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات، بالمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحصد النسور الخضراء، أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة، فيما لم ينجح المنتخب القطري في تحقيق أي نقطة، في انتظار مباراة أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي ستقام على ملعب مييسكي بيلسكو بيالا، في وقت لاحق من اليوم.
المنتخب النيجيري سجل هدف التقدم في الدقيقة 11 عن طريق ماكسويل إيفوييم، وفي الدقيقة 23 أضاف أوكوشينكو أوفيا الهدف الثاني، وفي الدقيقة 68 عزز توم ديلي بشيرو، تقدم النسور بهدف ثالث، واختتم عليو صلاح الدين رباعية منتخب بلاده في الدقيقة 74. وعلى ملعب أرينا لوبلين، حقق منتخب نيوزيلندا فوزًا كبيرًا على نظيره
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الترجي يخطف تعادلا مثيرا من الوداد في ذهاب نهائي إفريقيا

تعادل فريق الوداد المغربي مع منافسه الترجي التونسي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في ذهاب المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أدارها الحكم المصري جهاد جريشة. وافتتح التسجيل لفريق الترجي فوسيني كوليبالي في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، بينما نجح كومارا تعديل النتيجة لفريق الوداد في الدقيقة 79. وتلقى الوداد ضربة موجعة بعد أن تعرض قائده إبراهيم النقاش للطرد، إثر حصوله على الإنذار الثاني من قبل الحكم المصري، بعد تدخل عنيف على لاعب الترجي خلال أحداث الشوط الثاني.
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5 قرارات نارية من الأهلي في أزمة الدوري

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب بيانا ناريًا بشأن موقف النادي الأخير من تعديلات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد أن عقدت الجبلاية اجتماعًا، عصر الجمعة، برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الجبلاية مع عدد من أندية الدوري الممتاز لحل أزمة مؤجلات مباريات الدوري والذي حضره سيد عبد الحفيظ ممثلا عن النادي الأهلي، وأسفرت نتائجه عن توجيه الدعوة لـ4 أندية أطراف الأزمة، وهم: الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وتكليف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري.
أحمد-الشيخ-مران-الأهلي copy

مران الأهلي.. إصابة الشيخ ومشاركة «رمضان ومعلول»

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المُقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الـ33 من عمر المسابقة المحلية. وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الخميس، عقب مباراة الإسماعيلي وخاض لاعبو الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الجماعي، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع لهم.
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.كأس-العالم-للشباب- 2019 (1)

قطر تتحدى خبرة نيجيريا بمونديال الشباب

تتواصل اليوم الجمعة مباريات دور المجموعات لكأس العالم للشباب، التي تستضيفها بولندا، وستكون ضربة البداية من المجموعة الثالثة عندما يواجه منتخب هندوراس نظيره نيوزيلندا في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب لوبلين، وتشارك نيوزيلندا في البطولة للمرة السادسة في تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى دور الـ16 في آخر نسختين على أرضها في عام 2015 وفي النسخة الماضية التي استضافتها كوريا الجنوبية في عام 2017، أما هندوراس فتشارك في البطولة للمرة الثامنة في تاريخها، ولم تتمكن في أي مشاركة من تجاوز دور المجموعات وآخرها في النسخة الماضية بكوريا الجنوبية.
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إيطاليا تعبر المكسيك والسنغال تقسو على تاهيتي

حقق منتخب إيطاليا فوزًا ثمينًا على نظيره المكسيكي، بهدفين لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاديون جوسير، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدور المجموعات، بالمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحصد منتخب الأتزوري، أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمجموعة التي تضم منتخبي اليابان والإكوادور، ويلتقيان في الجولة ذاتها في وقت لاحق من اليوم على ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك.
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الاتحاد الدولي يحسم مصير كأس العالم 2022

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" شكل بطولة كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر فيما يتعلق بعدد الفرق المشاركة بالبطولة، بعد التوصية التي تم رفعها من المكتب التنفيذي خلال شهر مارس الماضي، بزيادة عدد المنتخبات إلى 48 منتخبًا وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان له اليوم الأربعاء، أن نهائيات بطولة كأس العالم 2022 ستقام في قطر بمشاركة 32 منتخبًا كما كان مقررًا لها منذ البداية، وبذلك يكون قد تم التراجع عن التوصية التي أقرها الفيفا في مارس الماضي برفع عدد المنتخبات إلى 48 منتخبا.
جهاد-جريشة

حكمان مصريان يشاركان في مونديال الشباب 2019

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الاثنين، الحكم الدولي جهاد جريشة، والمساعد الدولي محمود أبو الرجال، للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، وتقام البطولة في بولندا خلال الفترة من 23 مايو الجاري، وحتى 15 يونيو المقبل، بمشاركة 24 فريقًا، وكان الحكم الدولي جهاد جريشة، واحدًا من الحكام الذين ظهروا في كأس العالم 2018، والذي أُقيم على أرض روسيا، وأدار مباراة إنجلترا وبنما، والتي احتسب فيها ركلتي جزاء خلال فوز منتخب الأسود بنتيجة (6-1).
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