كأس العالم للشباب.. نيجيريا تكتسح قطر وفوز نيوزيلندا

تحرير:علي الزيني ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م

نيجيريا وقطر

اكتسح المنتخب النيجيري نظيره القطري، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاديون مييسكي فتيشاش، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات، بالمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحصد النسور الخضراء، أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة، فيما لم ينجح المنتخب القطري في تحقيق أي نقطة، في انتظار مباراة أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، التي ستقام على ملعب مييسكي بيلسكو بيالا، في وقت لاحق من اليوم.

المنتخب النيجيري سجل هدف التقدم في الدقيقة 11 عن طريق ماكسويل إيفوييم، وفي الدقيقة 23 أضاف أوكوشينكو أوفيا الهدف الثاني، وفي الدقيقة 68 عزز توم ديلي بشيرو، تقدم النسور بهدف ثالث، واختتم عليو صلاح الدين رباعية منتخب بلاده في الدقيقة 74. وعلى ملعب أرينا لوبلين، حقق منتخب نيوزيلندا فوزًا كبيرًا على نظيره



المنتخب النيجيري سجل هدف التقدم في الدقيقة 11 عن طريق ماكسويل إيفوييم، وفي الدقيقة 23 أضاف أوكوشينكو أوفيا الهدف الثاني، وفي الدقيقة 68 عزز توم ديلي بشيرو، تقدم النسور بهدف ثالث، واختتم عليو صلاح الدين رباعية منتخب بلاده في الدقيقة 74.



وعلى ملعب أرينا لوبلين، حقق منتخب نيوزيلندا فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب هندوراس، بخماسية نظيفة، ضمن مباريات المجموعة الثالثة، تقدم منتخب نيوزيلندا في الدقيقة 8 عن طريق داروين دييجو لاعب هندوراس بالخطأ في مرماه، وبعد مرور 9 دقائق أحرز بنيامين وين الهدف الثاني، وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 27، وعزز ساريرت سينج تقدم فريقه بهدف رابع في الدقيقة 51، واختتم ماتيو كونوري خماسية نيوزيلندا في الدقيقة 90.