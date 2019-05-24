ميسي يتحدث عن عار الأنفيلد واستمرار فالفيردي

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م

ميسي

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، أن خسارة فريقه من ليفربول كانت أصعب من فقدان لقب كأس العالم 2014 أمام المنتخب الألماني والتي استضافتها البرازيل، وأضاف قائد برشلونة في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فالنسيا في إطار نهائي كأس الملك :"الخسارة في آنفيلد كانت أصعب بالنسبة لي من خسارة لقب كأس العالم في 2014، الهزيمة من ليفربول كانت بالنسبة لي ضربة قاسية، وكان من الصعب تخطي هذه الهزيمة وهذا ما ظهر في المباريات التالية بالدوري إلا أننا الآن في نهائي الكأس".

وواصل :"الإقصاء من مسابقة دوري أبطال أوروبا لا يعني أنني فقدت الرغبة في البقاء مع برشلونة، سأبقى هنا". وأردف :"عامي الأول كقائد لبرشلونة كان رائعًا بعدما توجنا بلقب الدوري ويمكننا الفوز بالكأس غدًا، وإذا تمكنا بالإطاحة بليفربول كان سيصبح عامًا أجمل". وتحدث ميسي عن مدربه إرنستو فالفيردي، قائلاً :"أتمنى