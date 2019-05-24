ميسي يتحدث عن عار الأنفيلد واستمرار فالفيردي
تحرير:أحمد سعيد
٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م
ميسي
أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، أن خسارة فريقه من ليفربول كانت أصعب من فقدان لقب كأس العالم 2014 أمام المنتخب الألماني والتي استضافتها البرازيل، وأضاف قائد برشلونة في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فالنسيا في إطار نهائي كأس الملك :"الخسارة في آنفيلد كانت أصعب بالنسبة لي من خسارة لقب كأس العالم في 2014، الهزيمة من ليفربول كانت بالنسبة لي ضربة قاسية، وكان من الصعب تخطي هذه الهزيمة وهذا ما ظهر في المباريات التالية بالدوري إلا أننا الآن في نهائي الكأس".
وواصل :"الإقصاء من مسابقة دوري أبطال أوروبا لا يعني أنني فقدت الرغبة في البقاء مع برشلونة، سأبقى هنا".
وأردف :"عامي الأول كقائد لبرشلونة كان رائعًا بعدما توجنا بلقب الدوري ويمكننا الفوز بالكأس غدًا، وإذا تمكنا بالإطاحة بليفربول كان سيصبح عامًا أجمل".
وتحدث ميسي عن مدربه إرنستو فالفيردي، قائلاً :"أتمنى
وواصل :"الإقصاء من مسابقة دوري أبطال أوروبا لا يعني أنني فقدت الرغبة في البقاء مع برشلونة
، سأبقى هنا".
وأردف :"عامي الأول كقائد لبرشلونة كان رائعًا بعدما توجنا بلقب الدوري ويمكننا الفوز بالكأس غدًا، وإذا تمكنا بالإطاحة بليفربول كان سيصبح عامًا أجمل".
وتحدث ميسي عن مدربه إرنستو فالفيردي
، قائلاً :"أتمنى أن يستمر فالفيردي، العام الماضي توجنا بلقب الدوري والكأس قبل أن نودع من أوروبا، فالفيردي قام بعمل رائع طوال فترة تدريبه الفريق، ولا يتحمل على الإطلاق إقصاء الفريق أمام ليفربول".
وكان برشلونة ودع نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد خسارة قاسية على يد ليفربول بأربعة أهداف دون رد بعدما كان الفريق الكتالوني متقدمًا بنتيجة الذهاب بثلاثية نظيفة ليودع البطولة إيابا بعد الخسترة برباعية نظيفة.