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ليلى غفران: محمد رمضان حقق نجوميته على حساب بنتي

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
محمد رمضان
محمد رمضان
قالت المطربة المغربية ليلى غفران، مساء اليوم الجمعة، إنها انتقدت مسلسل "ابن حلال" للفنان محمد رمضان في شهر رمضان 2014، لتطرقه إلى قصة مقتل ابنتها هبة العقاد بشكل مغلوط، مضيفة خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس": "ماكنتش عايزاهم يسردوا القصة غلط، ويطلعوا القاتل الحقيقي بريء"، مشيرة إلى تأكيد صناع العمل عدم ارتباط المسلسل بالواقع، مؤكدة أنها لا تعارض استعراض قصة ابنتها في عمل فني شرط سردها كما حدثت بالفعل.
وقالت ليلى غفران إن بطل "ابن حلال" الفنان محمد رمضان، بنى نجوميته من خلال المسلسل، على حساب ابنتها هبة العقاد، لافتةً إلى أنها ترفض العمل معه، ولا تحب شخصيته. وأوضحت أنها قدّمت أغنية "الجرح من نصيبي" بعد مقتل ابنتها في عام 2009، لتعبر من خلالها عن حزنها، مضيفة: "بعد موت ابنتي ماعرفتش أعيط، عملت الأغنية
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جورج-وسوف (4)

تصريحات جورج وسوف.. استبدلت صديقي غير الوفي بـ«حمار»

حل النجم الغنائي الكبير جورج وسوف، ضيفا على برنامج "عايشة شو" الذى تقدمه الإعلامية عائشة عثمان، على جزءين من البرنامج، وأثناء البرنامج تحدث «أبو وديع» بكل جرأة وأدلى بالعديد من التصريحات الهامة، وبينها: 1- أفضل فترات حياتي ما بعد الخمسين، وهي الفترة التي جعلتني قريبا أكثر من الله بسبب معاناتي المرضية. 2- لم أحلم أو أتخيل أن أكون «نجم كبير» ولم أكن أنتظر كل هذه النجاحات التي حققتها، لأني لم أقدم فنا هابطا. 3- أغنية كلام الناس أخذتها من الملحن صلاح الشرنوبي «فوق البيعة» ولم أتوقع نجاحها. 4-لا يوجد خلاف بينى وبين أولادى، وأرفض أن يسلكوا طريق الفن.
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قابيل حلقة 21.. زواج محمد فراج وأمينة خليل

تبدأ الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "قابيل"، بمقابلة "سما" التي تجسدها أمينة خليل، و"آدم" الذي يجسده محمد فراج، لـ"عمر" الذي يجسده علي قاسم، والذي سيخرج لهم جوازي سفرهم للخارج، وتعجب "سما" به للغاية، وهنا يغار "آدم" ويطلب منها الزواج بحجة أنه لا يقبل أحد إعطاؤهما سكنًا لأنهما غير متزوجين، ويضغط "آدم" على "سما" حتى توافق في النهاية، ثم يقوم "عمر" بدوره، بإحضار شاهدين لإتمام زواج "سما وآدم"، وهو ما يحدث، حيث يكتبان كتابهما، ويلتقطان صورة لقسيمة الزواج.
السيناريست-مصطفى-محرم-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (2)

مصطفى محرم: أنا عاوز أشتغل.. ومفيش «نمبر وان»(حوار)

مصطفى محرم، واحد من ألمع الكتاب فى مصر، والذى صنع اسمه نجومية الكثير من الفنانين، نور الشريف، محمود عبد العزيز، غادة عبد الرازق، وغيرهم الكثير والكثير سواء فى السينما أو الدراما التليفزيونية، فإن ذكر اسمه على الفور يتذكر الجمهور أروع الأعمال الدرامية التى قدمها «لن أعيش فى جلباب أبى»، عائلة الحاج متولى، ريا وسكينة، الباطنية، زهرة وأزواجها الخمسة.. وغيرها»، فهو أحد أبرز الأقلام فى الموسم الرمضانى منذ بداية التسعينيات وحتى السنوات الأخيرة، والذى بمجرد أن ترى اسمه تعلم أنك أمام عمل يحترم عقلك، ولكن رغم النجاح الذى حققه؛ فإنه اختفى بشكل مفاجئ.
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أحمد خالد صالح (1)

أحمد خالد صالح بشكل مختلف في «أبو جبل»

انتهى الفنان أحمد خالد صالح من تصوير 70% من مشاهده فى مسلسله الجديد "أبو جبل" مع الفنان مصطفى شعبان، المقرر عرضه رمضان المقبل. "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، نجلاء بدر، محمد دياب، مريم حسن، أحمد خالد صالح، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح. يجسد أحمد دور "فادى" يعمل محاميا، ونسيب مصطفى شعبان ويعمل تاجرا وتحدث صراعات بين العائلتين بسبب التجارة، وبعد وفاة النجم حسن حسنى تبدأ الصراعات على الميراث.
محمد-رمضان

تعرف على سر الصورة التى تجمع محمد رمضان بـ«فاندام»

نشر الفنان محمد رمضان صورة له مع النجم العالمي جان كلود فاندام، عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام»، وكتب «هل أنت جاهز؟». تلك الصورة أكدت الأخبار المتداولة خلال الفترة الماضية عن تحضير رمضان إعلانًا لإحدى شركات الاتصالات فى رمضان 2019، يجمعه بـ«فاندام»، الذي حضر إلى مصر لتصوير مشاهده في فيلم «حملة فرعون»، الذي يقوم ببطولته أحمد سعد، محمد لطفي، روبي، حمدي الميرغني، أحمد التهامي، والإيطالية مايا، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف كريم حسن بشير، إضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف.
محمد رمضان

تخطت 100 مليون مشاهدة..محمد رمضان يحتفل بـ«نمبر وان»

احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول أغنية «نمبر وان»، التى تم طرحها فى منتصف العام الماضى، إلى 100 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، والتى تعد ثانى أغنية تصل إلى ذلك الرقم بعد أغنية «مافيا». وكتب محمد رمضان منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «الحمدلله نمبر وان تانى أغنية لى تعدى الـ100 مليون مشاهدة بعد مافيا». وحقق محمد رمضان أرقاما قياسية خلال الآونة الأخيرة من حيث عدد المشاهدات على موقع «يوتيوب». واحتفل رمضان فى أبريل الماضى بوصول قناته الرسمية على يوتيوب إلى مليار و400 مليون مشاهدة.
مسلسلات-

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2019 والقنوات العارضة

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، الذى يُعد أهم مواسم العام الفنية، إذ يُقدم فيه صُناع الدراما التليفزيونية عددًا كبيرًا من المسلسلات كل عام، وقد تم طرح العديد من الأفيشات والبروموهات الدعائية لجذب انتباه الجمهور للأعمال التى ستُعرض فى رمضان المقبل لعام 2019. وبمطالعة القائمة الكاملة لمسلسلات شهر رمضان لعام 2019، نجد هذا الموسم الأكثر اختلافًا عن التى عاصرناها فى السنوات الماضية، إذ يشهد غياب نجوم عدة حققوا نجاحات كبيرة من خلاله، ومنهم: عادل إمام، يحيى الفخرانى، يسرا، ولكن هناك آخرين يخوضون السباق ونجحوا فى أن يحافظوا على وجودهم.
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