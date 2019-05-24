ليلى غفران: محمد رمضان حقق نجوميته على حساب بنتي

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

محمد رمضان

قالت المطربة المغربية ليلى غفران، مساء اليوم الجمعة، إنها انتقدت مسلسل "ابن حلال" للفنان محمد رمضان في شهر رمضان 2014، لتطرقه إلى قصة مقتل ابنتها هبة العقاد بشكل مغلوط، مضيفة خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس": "ماكنتش عايزاهم يسردوا القصة غلط، ويطلعوا القاتل الحقيقي بريء"، مشيرة إلى تأكيد صناع العمل عدم ارتباط المسلسل بالواقع، مؤكدة أنها لا تعارض استعراض قصة ابنتها في عمل فني شرط سردها كما حدثت بالفعل.

وقالت ليلى غفران إن بطل "ابن حلال" الفنان محمد رمضان، بنى نجوميته من خلال المسلسل، على حساب ابنتها هبة العقاد، لافتةً إلى أنها ترفض العمل معه، ولا تحب شخصيته. وأوضحت أنها قدّمت أغنية "الجرح من نصيبي" بعد مقتل ابنتها في عام 2009، لتعبر من خلالها عن حزنها، مضيفة: "بعد موت ابنتي ماعرفتش أعيط، عملت الأغنية