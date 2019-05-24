ليلى غفران: محمد رمضان حقق نجوميته على حساب بنتي

قالت المطربة المغربية ليلى غفران، مساء اليوم الجمعة، إنها انتقدت مسلسل "ابن حلال" للفنان محمد رمضان في شهر رمضان 2014، لتطرقه إلى قصة مقتل ابنتها هبة العقاد بشكل مغلوط، مضيفة خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس": "ماكنتش عايزاهم يسردوا القصة غلط، ويطلعوا القاتل الحقيقي بريء"، مشيرة إلى تأكيد صناع العمل عدم ارتباط المسلسل بالواقع، مؤكدة أنها لا تعارض استعراض قصة ابنتها في عمل فني شرط سردها كما حدثت بالفعل.
وقالت ليلى غفران إن بطل "ابن حلال" الفنان محمد رمضان، بنى نجوميته من خلال المسلسل، على حساب ابنتها هبة العقاد، لافتةً إلى أنها ترفض العمل معه، ولا تحب شخصيته.
وأوضحت أنها قدّمت أغنية "الجرح من نصيبي" بعد مقتل ابنتها في عام 2009، لتعبر من خلالها عن حزنها، مضيفة: "بعد موت ابنتي ماعرفتش أعيط، عملت الأغنية
وقالت ليلى غفران إن بطل "ابن حلال" الفنان محمد رمضان، بنى نجوميته من خلال المسلسل، على حساب ابنتها هبة العقاد، لافتةً إلى أنها ترفض العمل معه، ولا تحب شخصيته.
وأوضحت أنها قدّمت أغنية "الجرح من نصيبي" بعد مقتل ابنتها في عام 2009، لتعبر من خلالها عن حزنها، مضيفة: "بعد موت ابنتي ماعرفتش أعيط، عملت الأغنية عشان أطلع فيها وجعي"، مشيرة إلى أن الملحن هاني فاروق عرض عليها فكرة الأغنية من كلمات أحمد شتا، فقررت تقديمها بعد أن نالت إعجابها، مؤكدة أنها لم تطرحها لاستعادة الأضواء.
تابعت: "قدّمت تلك الأغنية في عز نجوميتي، ودائرة الضوء انحسرت عني بعد هذا الموضوع بفترة عشان مبقاليش نفس أغني"، مستطردة أنها فشلت في تخطى حزنها حتى اليوم، وأصبحت لا تخشى الموت وإنما تعتبره فرصة للقاء ابنتها.