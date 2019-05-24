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الجيش الأمريكي: إيران مسئولة عن هجمات خليج عمان

٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
الحرس الثوري الإيراني - صورة أرشيفية
الحرس الثوري الإيراني - صورة أرشيفية
أعلن الجيش الأمريكي، أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات التي تعرضت لها سفن لنقل النفط في خليج عمان قبالة دولة الإمارات، ما دفع أمريكا لنشر مزيد من القوات في المنطقة. وقال الجيش الأمريكي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المعلومات الاستخباراتية تُرجِح أن حملة إيرانية تربط بين التهديدات في المنطقة. وأوردت وكالة "رويترز" عن الأميرال مايكل جيلداي مدير الأركان المشتركة قوله: "نحن ننسب الهجوم إلى الحرس الثوري الإيراني"، مضيفا أن وزارة الدفاع الأمريكية خلصت إلى أن ألغاما لاصقة استُخدمت في الهجوم، تعود للحرس الثوري.
وبحسب وزارة الخارجية الإماراتية، فإن أربع سفن تجارية تابعة للسعودية والإمارات والنرويج تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، في الـ 12 من الشهر الجاري. وذكرت الخارجية الإماراتية أن الأضرار التي لحقت بالسفن ليست جسيمة، ولم تقع أي إصابات
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مظاهرات السودان

«الحرية والتغيير» بالسودان تعلن موعد الإضراب العام

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، إضرابا في المؤسسات والشركات العامة والخاصة، في ظل تعثر الوصول إلى حل توافقي مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن المجلس السيادي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، اليوم، إنها أعلنت بداية إضراب بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية، يوم الثلاثاء المقبل. وتشدد "الحرية والتغيير" على أن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي يبقى على نقطة خلاف وحيدة، وهي تشكيل المجلس السيادي، وأنها تطالب بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
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استمرار أزمة السودان.. عصيان مدني وانتخابات مبكرة

مفاوضات متعثرة واعتصامات ومظاهرات مستمرة، هذا هو حال السودان اليوم، بعد أسابيع على استقالة الرئيس السابق عمر البشير من منصبه، بعد ضغط من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي، وتولى إدارة البلاد خلفا له مجلس عسكري انتقالي أعلن عن فترة انتقالية لمدة سنتين، على أن تسلم بعدها إدارة السودان لمدنيين، إلا أن هذا لم يرض قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود المظاهرات المعارضة، وطالبوا بتسليم إدارة السودان لحكومة مدنية في أقرب وقت.
نتنياهو ويوسف بن علوي

وزير خارجية عمان: إسرائيل يجب أن تكون دولة صديقة للفلسطينيين

علق وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، على الخطة الأمريكية الجديدة للسلام والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، المنتظر إعلان تفاصيلها، خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" نقلت وزارة الخارجية العمانية عدد من النقاط الهامة الواردة به عبر صفحتها على تويتر، أن بلاده تعلم جيدا أن الأمر ليس سهلا، وأن الخطة الأمريكية ستواجه مصاعب كثيرة، وترتيبات وتحضيرات ومناقشات، متابعا: "لكن كثيراً من هذه التعقيدات لها حلول.. إسرائيل وفلسطين يقعان في منطقة جغرافية واحدة.. بالتالي لا بد من أن يكون بينهما شراكات مفيدة للطرفين”
مجلس الأمن

زي انهاردة.. قرار بوقف إطلاق النار بين العرب واليهود

في مثل هذا اليوم 22 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: مجلس الأمن يصدر قراره رقم 49 الخاص بوقف إطلاق النار أثناء الحرب بين العرب واليهود. وفي عام 1176: طائفة الحشاشين تحاول اغتيال صلاح الدين الأيوبي قرب حلب. وفي عام 1945: الرئيس الأمريكي هاري ترومان يعلن عن سياسته الخاصة بمحاربة الشيوعية.
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قوات-امريكية-في-العراق

فرنسا: سنواصل عمليات التدريب العسكري في العراق

أكد مصدر مقرب من وزارة الدفاع الفرنسية، أن الجيش الفرنسي ليست لديه أي خطط في الوقت الراهن لتعليق أنشطة التدريب العسكري بالعراق، بحسب وكالة "رويترز". وقال مصدر، طلب عدم نشر اسمه: "لا تغيير فيما يتعلق بالأنشطة الفرنسية في هذا الوقت"، علما بأن لفرنسا حاليا 300 من مسؤولي التدريب العسكري في العراق. وكانت ألمانيا وهولندا قررتا الأربعاء، تعليق التدريب العسكري في العراق بعد أن حذرت الولايات المتحدة من تزايد التهديدات من قوات تدعمها إيران وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
العراق

هولندا تعلق مهام بعثتها في العراق لأسباب أمنية

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الأربعاء، عن تعليق مهام بعثتها في العراق لاعتبارات أمنية، وهي البعثة المختصة بتقديم المساعدة للسلطات المحلية لمواجهة التهديدات الأمنية، ويدور الحديث عن العسكريين الهولنديين الذين يدربون القوات العراقية في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق شمالي البلاد، إلى جانب قوات أجنبية أخرى، وبينها ألمانية، ولم يوضح الجانب الهولندي طبيعة "الأسباب الأمنية" التي دفعته إلى تعليق عمل مدربيها، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن وكالة الأنباء الهولندية.
القوات-الامريكية-في-العراق

أمريكا تُجلي موظفيها «غير الضروريين» من العراق

في تطور مثير للقلق، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، موظفي حكومة الولايات المتحدة من غير العاملين في حالات الطوارئ بمغادرة العراق على الفور، سواء كانوا في السفارة الأمريكية في بغداد أو في القنصلية الأمريكية في إربيل، وقالت السفارة الأمريكية في العراق، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها ستعلق بشكل مؤقت خدمات منح التأشيرات العادية في كل من السفارة والقنصلية، وتأتي هذه الأنباء وسط حشد عسكري أمريكي في المنطقة، لمواجهة ما سمته "تصاعد التهديدات الإيرانية".
استهداف النفط

إيران تقود حربًا نفطية عالمية عبر الخليج

يبدو أن إيران وأذرعها فقدت كل أوراقها الرابحة وهو ما جعلها تتجه إلى البحث عن مخرج من خلال اللجوء إلى "حرب النفط" من خلال استهداف هذا القطاع في الخليج العربي، فعلى مدار اليومين الماضيين صعدت إيران عبر ميليشياتها في منطقة الخليج، واستهدفت منشآت نفطية، وخاصة السعودية والإمارات، في تصعيد واضح للأوضاع في المنطقة. جاء أحدث هجوم بعد استهداف طائرات "درون" مفخخة محطتين لضخ النفط في خط أنابيب رئيسي في السعودية، أمس الثلاثاء، وسرعان ما خرجت ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني لتتبنى هذا الهجوم بطائرات بدون طيار.
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