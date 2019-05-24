ميدو يعلن عودته لمصر لمساندة الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م

ميدو

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، على نيته حضور إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ومنافسه نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المُقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية،وكتب مدرب الفارس الأبيض السابق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "راجع مصر بكرة مخصوص إن شاء الله.. هروح ماتش الزمالك مع أولادي الثلاثة.. نفسي أشوف الملعب مليان بجمهور الزمالك زي زمان.. إن شاء الله هنكسب".

راجع مصر بكره مخصوص ان شاء الله هروح ماتش الزمالك مع اولادي التلاته..نفسي اشوف الملعب مليان جمهور زمالك زي زمان..ان شاء الله هنكسب .... — Mido (@midoahm) May 24, 2019 وتعرض الزمالك للخسارة أمام نهضة بركان، في مباراة الذهاب بالمغرب، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الرابعة