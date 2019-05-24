رياضة

ميدو يعلن عودته لمصر لمساندة الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م
ميدو
ميدو
أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، على نيته حضور إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء ومنافسه نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المُقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية،وكتب مدرب الفارس الأبيض السابق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "راجع مصر بكرة مخصوص إن شاء الله.. هروح ماتش الزمالك مع أولادي الثلاثة.. نفسي أشوف الملعب مليان بجمهور الزمالك زي زمان.. إن شاء الله هنكسب".
راجع مصر بكره مخصوص ان شاء الله هروح ماتش الزمالك مع اولادي التلاته..نفسي اشوف الملعب مليان جمهور زمالك زي زمان..ان شاء الله هنكسب .... — Mido (@midoahm) May 24, 2019 وتعرض الزمالك للخسارة أمام نهضة بركان، في مباراة الذهاب بالمغرب، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الدقيقة الرابعة
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الاهلي-وسموحة (5)

5 قرارات نارية من الأهلي في أزمة الدوري

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب بيانا ناريًا بشأن موقف النادي الأخير من تعديلات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد أن عقدت الجبلاية اجتماعًا، عصر الجمعة، برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الجبلاية مع عدد من أندية الدوري الممتاز لحل أزمة مؤجلات مباريات الدوري والذي حضره سيد عبد الحفيظ ممثلا عن النادي الأهلي، وأسفرت نتائجه عن توجيه الدعوة لـ4 أندية أطراف الأزمة، وهم: الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وتكليف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري.
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مران الأهلي.. إصابة الشيخ ومشاركة «رمضان ومعلول»

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المُقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الـ33 من عمر المسابقة المحلية. وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الخميس، عقب مباراة الإسماعيلي وخاض لاعبو الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الجماعي، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع لهم.
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الخطيب يجتمع مع مجلس إدارته بسبب الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة لتحديد موقف النادي من جدول مباريات الدوري المعلن مؤخرًا من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. وأعلن الأهلي خلال بيانه أمس الخميس، أنه سيعقد اجتماع مجلس إدارة لتحديد موقف النادي الرسمي من الجدول الذي وضعته لجنة المسابقات باتحاد الكرة. وبدأ الاجتماع لتحديد موقف النادي الرسمي بعد الجلسة التي عقدها محمود الخطيب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي مساء يوم الخميس لبحث موقف النادي من الجدول المعلن.
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احمد-شوبير

أحمد شوبير يدعم الزمالك قبل موقعة نهضة البركان

دعم الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، فريق نادي الزمالك في اللقاء الذي يخوضه مساء اليوم أمام فريق نهضة البركان المغربي، على ملعب البلدي بالأراضي المغربية، في ذهاب المباراة النهائية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، وجاء دعم شوبير للزمالك من خلال موقع التدوينات القصيرة «تويتر» وقال: «صباح الخير وكل التوفيق لنادي الزمالك النهارده في ذهاب نهائي الكونفدرالية، وإن شاء الله يرجع مصر بنتيجة إيجابية تساهم في التتويج على أرض أم الدنيا، بإذن الله البطولة مصرية».
جنش

ميدو عن طرد جنش: الحكم أراد ذبح الزمالك

علق أحمد حسام (ميدو) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، على طرد حارس مرمى الفريق الأبيض محمود عبد الرحيم (جنش) في مباراة أمس أمام النجم الساحلي في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يرى أن الحكم أراد أن يذبح الفريق بهذا القرار، وكتب «ميدو» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحكم أراد ذبح الزمالك بقرار طرد جنش.. صحيح جنش مستفز لكن الكرة لم تخرج أبدا وحتى إذا خرجت فالمشاهد أقرب للكرة.. مبروك على جمهور الزمالك رجولة لاعبيه».
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تعليق ميدو على تأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية

هنأ أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومديره الفني السابق، القلعة البيضاء بالتأهل إلى المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019 بعد التغلب على فريق النجم الساحلي في مباراة الذهاب 1-0 والتعادل في لقاء الإياب 0-0، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "مبروووووك". وأضاف أحمد حسام "ميدو": "الحكم أراد ذبح الزمالك بقرار طرد جنش.. صحيح جنش مستفز لكن الكرة لم تخرج أبدا وحتى إذا خرجت فالمشاهد أقرب للكرة!! مبروك على جمهور الزمالك رجولة لاعبيه".
الزمالك وسموحة (16)

إسماعيل يوسف رئيسًا لبعثة الزمالك في تونس

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كرستيان جروس، خوض المران الأخير قبل السفر لتونس، غدًا الخميس، على ملعب النادي، في الرابعة والنصف مساء، كما قرر مجلس إدارة الزمالك، إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، المسافرة إلى تونس، إلى إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بمهام أمين الصندوق. وتغادر بعثة الزمالك، بعد غد الجمعة، في تمام الحادية عشرة صباحًا، الى تونس، لمواجهة فريق النجم الساحلي، في مباراة العودة للدور قبل النهائي للكونفدرالية الإفريقية.
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