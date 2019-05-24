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Watch iT تحصل على حقوق بث تراث ماسبيرو

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
تامر مرسي
تامر مرسي
وقعت اليوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة «إعلام المصريين» ومجموعة «دي ميديا» الإعلامية برئاسة تامر مرسي، بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وذلك في إطار الحفاظ على المحتوى الإعلامي المصري المنتج قديمًا وحديثًا من التليفزيون المصري، ويمتلك حقوقه الرقمية، ويتيح هذا البروتوكول تقديم المحتوي كاملًا على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT التابعة لمجموعة إعلام المصريين، والتي تم إطلاقها مع بداية شهر رمضان الحالي.
ومن جانبه أكد المنتج تامر مرسي، أن شركات إنتاج المحتوى العالمية أو القنوات المتخصصة في مختلف المجالات اتجهت عالميًا إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى من خلال منصات رقمية مثل منصة Watch iT. وفي نفس السياق أشار حسين زين، إلى أن "هذا التعاون هو جزء من مسئوليتنا نحو حماية حقوق المحتوى الإعلامى المصري،
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جورج-وسوف (4)

تصريحات جورج وسوف.. استبدلت صديقي غير الوفي بـ«حمار»

حل النجم الغنائي الكبير جورج وسوف، ضيفا على برنامج "عايشة شو" الذى تقدمه الإعلامية عائشة عثمان، على جزءين من البرنامج، وأثناء البرنامج تحدث «أبو وديع» بكل جرأة وأدلى بالعديد من التصريحات الهامة، وبينها: 1- أفضل فترات حياتي ما بعد الخمسين، وهي الفترة التي جعلتني قريبا أكثر من الله بسبب معاناتي المرضية. 2- لم أحلم أو أتخيل أن أكون «نجم كبير» ولم أكن أنتظر كل هذه النجاحات التي حققتها، لأني لم أقدم فنا هابطا. 3- أغنية كلام الناس أخذتها من الملحن صلاح الشرنوبي «فوق البيعة» ولم أتوقع نجاحها. 4-لا يوجد خلاف بينى وبين أولادى، وأرفض أن يسلكوا طريق الفن.
مسلسل-قابيل

قابيل حلقة 21.. زواج محمد فراج وأمينة خليل

تبدأ الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل "قابيل"، بمقابلة "سما" التي تجسدها أمينة خليل، و"آدم" الذي يجسده محمد فراج، لـ"عمر" الذي يجسده علي قاسم، والذي سيخرج لهم جوازي سفرهم للخارج، وتعجب "سما" به للغاية، وهنا يغار "آدم" ويطلب منها الزواج بحجة أنه لا يقبل أحد إعطاؤهما سكنًا لأنهما غير متزوجين، ويضغط "آدم" على "سما" حتى توافق في النهاية، ثم يقوم "عمر" بدوره، بإحضار شاهدين لإتمام زواج "سما وآدم"، وهو ما يحدث، حيث يكتبان كتابهما، ويلتقطان صورة لقسيمة الزواج.
السيناريست-مصطفى-محرم-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (2)

مصطفى محرم: أنا عاوز أشتغل.. ومفيش «نمبر وان»(حوار)

مصطفى محرم، واحد من ألمع الكتاب فى مصر، والذى صنع اسمه نجومية الكثير من الفنانين، نور الشريف، محمود عبد العزيز، غادة عبد الرازق، وغيرهم الكثير والكثير سواء فى السينما أو الدراما التليفزيونية، فإن ذكر اسمه على الفور يتذكر الجمهور أروع الأعمال الدرامية التى قدمها «لن أعيش فى جلباب أبى»، عائلة الحاج متولى، ريا وسكينة، الباطنية، زهرة وأزواجها الخمسة.. وغيرها»، فهو أحد أبرز الأقلام فى الموسم الرمضانى منذ بداية التسعينيات وحتى السنوات الأخيرة، والذى بمجرد أن ترى اسمه تعلم أنك أمام عمل يحترم عقلك، ولكن رغم النجاح الذى حققه؛ فإنه اختفى بشكل مفاجئ.
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البرنسيسه-بيسه (1)

البرنسيسة بيسة حلقة 10.. «سكسكة» تعرف حقيقة المدرسة

تبدأ أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مي عز الدين، بموافقة "كاظم" الذي يجسده أمير المصري، على قبول "بولا" ابن أحد معارف "بيسة" التي تجسدها مي عز الدين، في المدرسة التي يتشاركان فيها، ثم رفض مجددًا بسبب فشل الطفل في الرد على الأسئلة في "الإنترفيو"، لذا استعانت "بيسة" بـ"مستر هاني" لتقوية "بولا"، واتفقت معه على إعطائه 50 جنيها مقابل الحصة رغم طلبه 600 جنيه، وبعد قبول "بولا" في المدرسة، ضرب أحد زملائه ثم قام بجرح نفسه، واتهمت "بيسة" الطالب الآخر "بودي" بأنه اعتدى على "بولا"، ولم تكن تعرف أن الطالب الآخر نجل ضابط.
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البرنسيسة بيسة حلقة9.. فشل خطة كاظم لاستعادة المدرسة

تبدأ أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "البرنسيسة بيسة" للنجمة مي عز الدين، بتحد واضح من "كاظم" الذي يُجسده الفنان أمير المصري، ابن شريكتها في المدرسة "شويكار" التي تُجسدها الفنانة بوسي؛ حيث دخل "كاظم" حرم المدرسة في غياب "بيسة" التي تُجسدها مي عز الدين، وحوله حارسان شخصيان له كي يحمياه من جبروت "بيسة" وزوج خالتها "مرعي" الذي يُجسده الفنان حجاج عبدالعظيم. ورغم تأكيد "كاظم" على أن المدرسة ستعود إلى ما كانت عليه في عهدها السابق قبل مجيء "بيسة"، إلا أنه كان هناك استنكار واضح من الطلبة وتحسر على أيام "بيسة".
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البرنسيسة بيسة حلقة 8.. أزمة جديدة تواجه مي عز الدين

تبدأ أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، بوصول مكالمة إلى "بيسة" التي تُجسدها الفنانة مي عز الدين، من زوج خالتها "مرعي" الذي يُجسده الفنان حجاج عبدالعظيم، يبلغها بأن الميكروباص الذي يقوده وبه تلاميذ المدرسة، تعطل في الطريق، وتذهب له مباشرة بتاكسي، وتقرر إيصال جميع التلاميذ، في المقابل كان أهالي التلاميذ بدؤوا اتصالاتهم بمديرة المدرسة "شويكار" التي تُجسدها الفنانة بوسي، لسؤالها عن سر تأخر أبنائهم، لكن ابنها "كاظم" الذي يُجسده الفنان أمير المصري، أخفى عنها الحقيقة، وهي أن الأتوبيسات تعطلت.
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البرنسيسة بيسة حلقة 7.. مأمون ينضم لأساتذة المدرسة

بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، بمزيد من الإجراءات التعسفية من "بيسة" التي تُجسدها الفنانة مي عز الدين، والتي تفرضها على المدرسة التي ورثتها عن عمها وتشاركها إدارته "شويكار" التي تُجسدها الفنانة بوسي، وابنها "كاظم" الذي يُجسده الفنان أمير المصري، ويحاول "مأمون" الذي يُجسده محمد أنور، الدخول إلى المدرسة لزيارة "مرعي" خال "بيسة" الذي يُجسده حجاج عبدالعظيم، ولكن الأمن منعه قبل أن يُنقذه "مرعي"، ويوجه الأمن بأن يسمحوا بدخول "مأمون" باستمرار وقتما يريد الدخول، وبمجرد دخول "مأمون" وجهه "مرعي" لأن يقوم بإفساد أتوبيسات التلاميذ.
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