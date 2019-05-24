Watch iT تحصل على حقوق بث تراث ماسبيرو

تحرير:التحرير ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

تامر مرسي

وقعت اليوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة «إعلام المصريين» ومجموعة «دي ميديا» الإعلامية برئاسة تامر مرسي، بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وذلك في إطار الحفاظ على المحتوى الإعلامي المصري المنتج قديمًا وحديثًا من التليفزيون المصري، ويمتلك حقوقه الرقمية، ويتيح هذا البروتوكول تقديم المحتوي كاملًا على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT التابعة لمجموعة إعلام المصريين، والتي تم إطلاقها مع بداية شهر رمضان الحالي.

ومن جانبه أكد المنتج تامر مرسي، أن شركات إنتاج المحتوى العالمية أو القنوات المتخصصة في مختلف المجالات اتجهت عالميًا إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى من خلال منصات رقمية مثل منصة Watch iT. وفي نفس السياق أشار حسين زين، إلى أن "هذا التعاون هو جزء من مسئوليتنا نحو حماية حقوق المحتوى الإعلامى المصري،