جريمة

«العادلي» وزكريا عزمي خارج قوائم الكسب غير المشروع

تحرير:يونس محمد ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م
زكريا عزمي
زكريا عزمي
أصدر جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل، قرارًا برفع أسماء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأولاده وزوجته من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، وذلك بعد إصدار حكم بات ببراءة "العادلي" من تهمة الكسب غير المشروع. وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا في 19 مارس 2015 (حكم أول درجة)، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، المتهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه، وإلغاء قرار التحفظ على أمواله وأولاده وزوجته، ولم يطعن على الحكم أمام محكمة النقض ليصبح باتاً ونهائيا.
كما تم رفع أسماء زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، وزوجته، من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، وذلك بعد إصدار حكم بات من محكمة النقض في 5 يناير الماضي، بتأييد براءة "عزمي" وشقيق زوجته من تهمة الكسب غير المشروع. وفى ذات السياق، قضت محكمة النقض آنذاك،
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مصرع مواطن وإصابة 7 آخرين صدمهم ميكروباص في حلوان

لقى مواطن مصرعه وأصيب 7 آخرون، مساء اليوم الجمعة، بعدما صدمتهم سيارة ميكروباص في أثناء تواجدهم أعلى الرصيف أمام أحد المستشفيات في مدينة حلوان، ما أدى إلى توقف حركة المرور، من جهتها انتقلت أوناش تابعة لإدارة المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المُتوفى والسبعة المصابين إلى المستشفى، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة للطريق في حلوان بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل عدد من رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
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الخطر في كيس موزاريلا.. ضبط 5 أطنان جبن فاسدة

معلومات وردت إلى إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة تفيد بأن "سعيد.ا.ع" 35 سنة، صاحب ثلاجة لمنتجات ألبان بدون ترخيص بشارع الإخلاص أبراج الأندلس دائرة قسم الطالبية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من منتجات الألبان (جبنة موزاريلا) مجهولة المصدر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتقطيعها وتعبئتها في عبوات وإعادة طرح تلك الكميات بالأسواق والمطاعم، مستغلا زيادة إقبال المواطنين على تلك الأصناف مدخلاً الغش والخداع على جمهور المستهلكين، محدثاً أضرارا جسيمة بصحة المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
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جريمة على السحور.. قتلت زوجها بمشاركة عشيقها فجرا

لم ترض بما قسمه الله لها من رزق، أحبها زوجها حبا جما، راح يغدق عليها الأموال واضعا حصيلة ما يكسبه بين يديها بحثا عن سعادتها وتلبية احتياجاتها إلا أنها ارتمت في أحضان شاب يكبرها بعامين، وقعت في شباك كلامه المعسول، باتت أسيرة حبه فسرعان ما توطدت علاقتهما العاطفية إلى غير شرعية، كان العشيق يتردد عليها في غياب الزوج حتى إن حُرمة شهر رمضان لم تمنعهما من التوقف عن فعلتهما، استمرت لقاءات العشيقين حتى اتخذا قرارا بضرورة التخلص من الزوج لضمان العيش معا طوال العمر.
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مصرع 3 أشخاص في حادث مروع بالطريق الإقليمي بالجيزة

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى حادث تصادم سيارة نقل "ربع نقل" ومقطورة أعلى الطريق الإقليمى فى الجيزة، مساء اليوم السبت، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الإقليمى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. يذكر أن معظم شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، شهدت قبل ساعات من الإفطار، حالة من الانتظام في الحركة المرورية.
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دفاع اقتحام السجون: بيت المقدس وراء تفجير خط الغاز

قال المحامي علاء علم الدين دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، اليوم السبت، إن تنظيم أنصار بيت المقدس هو المسئول عن تفجير خط الغاز الطبيعي الواصل بين مصر وفلسطين في أثناء أحداث 25 يناير. وأوضح دفاع المتهمين في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، خلال إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، أن تنظيم بيت المقدس هو أيضا المسؤول عن كل التعديات التي شهدتها رفح والعريش والشيخ زويد في تلك الفترة. كما أشار إلى أن تنظيم بيت المقدس سبق أن أصدر بيانًا وقت أحداث يناير 2011 أعلن فيه مسؤوليته عن تفجير خطوط الغاز 13 مرة على التوالي.
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السيطرة على حريق مخزن بويات كرداسة وشقة الهرم

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، على حريقين داخل مخزن بويات بكرداسة والأخر بشقة سكنية بمنطقة الهرم، ولم ينتج عنهم إصابات أو وفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات. تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق هائل داخل مخزن بويات في منطقة كرداسة دون إصابات، وتم تبريد المكان لمنع تجدد اشتعال النيران، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة معرفة اسباب الحريق.
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