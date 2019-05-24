«العادلي» وزكريا عزمي خارج قوائم الكسب غير المشروع

تحرير:يونس محمد ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م

زكريا عزمي

أصدر جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل، قرارًا برفع أسماء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأولاده وزوجته من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، وذلك بعد إصدار حكم بات ببراءة "العادلي" من تهمة الكسب غير المشروع. وأصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا في 19 مارس 2015 (حكم أول درجة)، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، المتهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه، وإلغاء قرار التحفظ على أمواله وأولاده وزوجته، ولم يطعن على الحكم أمام محكمة النقض ليصبح باتاً ونهائيا.

كما تم رفع أسماء زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة، وزوجته، من قائمة الممنوعين من التصرف في أموالهم، وذلك بعد إصدار حكم بات من محكمة النقض في 5 يناير الماضي، بتأييد براءة "عزمي" وشقيق زوجته من تهمة الكسب غير المشروع. وفى ذات السياق، قضت محكمة النقض آنذاك،