رياضة

فالفيردي يعلق على حديث ميسي ومستقبله مع برشلونة

تحرير:أحمد سعيد ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م
فالفيريدي
فالفيريدي
أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على أهمية تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا غدًا السبت، الذي سيجمع فريقه بفريق فالنسيا في المباراة النهائية للبطولة والتي ستقام على ملعب بينتو فيامارين. وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه يعطي أهمية كبيرة لمباراة فالنسيا والفوز بهذه المباراة سيعطي الدافع للفريق وسيتوج ببطولة جديدة، مؤكدًا على أن الفريق قدم موسما رائعا، حتى مباراة ليفربول، لكن في المجمل ما فعله الفريق جيد للغاية، ويستهدف استكماله بالتتويج بالكأس غدًا.
وتطرق مدرب برشلونة خلال حديثه عن مباراة ليفربول والخسارة برياعية نظيفة وتأثيرها على مواجهة فالنسيا، قال: "عندما تتعرض لمثل هذه الهزيمة تتأثر نفسيًا بشكل كبير، لكن عليك أن تستفيق سريعًا من أجل العودة، ونحن الآن مقبلون على مباراة ستمنحنا لقبًا مهمًا". وعن مستقبله بمباراة الغد وإمكانية إقالته حال الخسارة،
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الاهلي-وسموحة (5)

5 قرارات نارية من الأهلي في أزمة الدوري

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب بيانا ناريًا بشأن موقف النادي الأخير من تعديلات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد أن عقدت الجبلاية اجتماعًا، عصر الجمعة، برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الجبلاية مع عدد من أندية الدوري الممتاز لحل أزمة مؤجلات مباريات الدوري والذي حضره سيد عبد الحفيظ ممثلا عن النادي الأهلي، وأسفرت نتائجه عن توجيه الدعوة لـ4 أندية أطراف الأزمة، وهم: الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وتكليف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري.
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مران الأهلي.. إصابة الشيخ ومشاركة «رمضان ومعلول»

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المُقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الـ33 من عمر المسابقة المحلية. وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الخميس، عقب مباراة الإسماعيلي وخاض لاعبو الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الجماعي، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع لهم.
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الخطيب يجتمع مع مجلس إدارته بسبب الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة لتحديد موقف النادي من جدول مباريات الدوري المعلن مؤخرًا من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. وأعلن الأهلي خلال بيانه أمس الخميس، أنه سيعقد اجتماع مجلس إدارة لتحديد موقف النادي الرسمي من الجدول الذي وضعته لجنة المسابقات باتحاد الكرة. وبدأ الاجتماع لتحديد موقف النادي الرسمي بعد الجلسة التي عقدها محمود الخطيب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي مساء يوم الخميس لبحث موقف النادي من الجدول المعلن.
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ميسي

ميسي يتحدث عن عار الأنفيلد واستمرار فالفيردي

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، أن خسارة فريقه من ليفربول كانت أصعب من فقدان لقب كأس العالم 2014 أمام المنتخب الألماني والتي استضافتها البرازيل، وأضاف قائد برشلونة في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فالنسيا في إطار نهائي كأس الملك :"الخسارة في آنفيلد كانت أصعب بالنسبة لي من خسارة لقب كأس العالم في 2014، الهزيمة من ليفربول كانت بالنسبة لي ضربة قاسية، وكان من الصعب تخطي هذه الهزيمة وهذا ما ظهر في المباريات التالية بالدوري إلا أننا الآن في نهائي الكأس".
يورجن كلوب‎

هل يتولى يورجن كلوب قيادة بازل السويسري؟

في شهر أكتوبر عام 2015، تعهد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أثناء تقديمه أمام الإعلام، لتولي قيادة الريدز، على نفسه بأن يفوز ببطولة على الأقل خلال 4 سنوات من بداية تولية القيادة، قائلًا: "من فضلكم امنحونا الوقت للقيام بالعمل المناسب، لكن عندما أستقر هنا لمدة 4 سنوات أعتقد أننا من الممكن أن نفوز بلقب.. إن لم يحدث ذلك، ربما يمكن أن أحقق البطولة التالية لي في سويسرا".. لكن المدرب الألماني خسر ثلاث بطولات عندما لعب في المباراة النهائية، ولم يستطع تحقيق أي لقب حتى الآن.
ليفربول-برشلونة (1)

برشلونة وليفربول.. تعرف على موعد مواجهة الإياب

يستضيف ملعب «أنفيلد»، في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 7 مايو، مواجهة قوية تجمع بين برشلونة الإسباني، بقيادة مديره الفني إرنستو فالفيردي، ونظيره ليفربول الإنجليزي، بقيادة الألماني يورجن كلوب، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا (2018- 2019). ونجح البلاوجرانا في تحقيق الفوز على الريدز، في ذهاب نصف نهائي البطولة التي أقيمت على ملعب «كامب نو»، معقل النادي الكتالوني، ليضع رفاق الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل هدفين من ثلاثية فريقه، قدمًا في نهائي «التشامبيونزليج».
ميسى-سواريز

أهداف برشلونة ضد ليفربول تثير جنون الجماهير

حقق فريق برشلونة الإسباني، بقيادة مديره الفني إرنستو فالفيردي، فوزًا كبيرًا، على نظيره ليفربول الإنجليزي، بثلاثة أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليضع برشلونة قدمًا في النهائي، وقاد ميسي الفريق الكتالوني إلى فوز غال على الريدز، مسجلا الهدفين الثاني والثالث، بينما سجل المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز الهدف الأول، وأثارت أهداف البرغوث الأرجنتيني، جنون جماهير الفريق الكتالوني، بعد تألق الساحر الأرجنتيني.
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