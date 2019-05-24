شباب الجزيرة يستضيف احتفالية «الرياضة» بيوم إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

أشرف صبحي، وزير الرياضة

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غدا السبت، احتفالية كبرى بمركز شباب الجزيرة، بمناسبة ذكرى يوم إفريقيا الـ 56 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًّا). تأتي الاحتفالية في إطار رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي، وفي إطار أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، لتسليط الضوء على التنوع الذي تزخر به القارة في القطاعات كافة، والتركيز على مواهب الشباب من أبناء إفريقيا.

تشمل فعاليات الاحتفالية، فقرة فنية بمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو كريم زين، تابلوه فنون تراثية إفريقية (طلاب جامعة عين شمس، شباب جنوب السودان، كينيا، الكونغو، السودان، مالي)، عروض أزياء تراثية لعدد من الدول الإفريقية، استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالمسابقة الفنية لتنفيذ بورتريه