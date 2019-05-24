رياضة

شباب الجزيرة يستضيف احتفالية «الرياضة» بيوم إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م
أشرف صبحي، وزير الرياضة
أشرف صبحي، وزير الرياضة
تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غدا السبت، احتفالية كبرى بمركز شباب الجزيرة، بمناسبة ذكرى يوم إفريقيا الـ 56 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًّا). تأتي الاحتفالية في إطار رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي، وفي إطار أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، لتسليط الضوء على التنوع الذي تزخر به القارة في القطاعات كافة، والتركيز على مواهب الشباب من أبناء إفريقيا.
تشمل فعاليات الاحتفالية، فقرة فنية بمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو كريم زين، تابلوه فنون تراثية إفريقية (طلاب جامعة عين شمس، شباب جنوب السودان، كينيا، الكونغو، السودان، مالي)، عروض أزياء تراثية لعدد من الدول الإفريقية، استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالمسابقة الفنية لتنفيذ بورتريه
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5 قرارات نارية من الأهلي في أزمة الدوري

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب بيانا ناريًا بشأن موقف النادي الأخير من تعديلات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد أن عقدت الجبلاية اجتماعًا، عصر الجمعة، برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الجبلاية مع عدد من أندية الدوري الممتاز لحل أزمة مؤجلات مباريات الدوري والذي حضره سيد عبد الحفيظ ممثلا عن النادي الأهلي، وأسفرت نتائجه عن توجيه الدعوة لـ4 أندية أطراف الأزمة، وهم: الأهلي والزمالك وبتروجت وحرس الحدود، وتكليف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري.
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مران الأهلي.. إصابة الشيخ ومشاركة «رمضان ومعلول»

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المُقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الـ33 من عمر المسابقة المحلية. وكان الجهاز الفني للفريق، بقيادة مارتن لاسارتي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الخميس، عقب مباراة الإسماعيلي وخاض لاعبو الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الجماعي، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة في إطار البرنامج الاستشفائي الموضوع لهم.
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الخطيب يجتمع مع مجلس إدارته بسبب الدوري

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة لتحديد موقف النادي من جدول مباريات الدوري المعلن مؤخرًا من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم. وأعلن الأهلي خلال بيانه أمس الخميس، أنه سيعقد اجتماع مجلس إدارة لتحديد موقف النادي الرسمي من الجدول الذي وضعته لجنة المسابقات باتحاد الكرة. وبدأ الاجتماع لتحديد موقف النادي الرسمي بعد الجلسة التي عقدها محمود الخطيب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي مساء يوم الخميس لبحث موقف النادي من الجدول المعلن.
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إحالة مدير مركز شباب للتحقيق بسبب الإهمال

أشاد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمدير مركز شباب العاشر من رمضان والعاملين به، وذلك لالتزامهم بخطة العمل داخل المركز وحرصهم على الوجود المستمر، وتقديم كل الخدمات للأعضاء والمترددين على المركز لممارسة كل الأنشطة المختلفة. ووجه صبحي بسرعة تشكيل لجنة إدارية من مدير المركز والمشرف المالي والمشرف الرياضي، لإدارة شئون المركز لأقرب جمعية عمومية للمركز لانتخاب مجلس إدارة، كما وجه سيادته بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة للإشراف على المركز لبدء العمل على تطويره وطرح جميع الفرص الاستثمارية بحق الانتفاع حتى يتم تطويره على وجه السرعة.
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اهتمام إعلامي إفريقي بنموذج محاكاة بطولة «كان 2019»

شهد وفد الصحفيين الأفارقة بعض مباريات "نموذج محاكاة بطولة إفريقيا "، خلال زيارتهم، اليوم الأربعاء، لمركز شباب الجزيرة، ضمن مجموعة الزيارات الخارجية للمشاركين بدورة الصحفيين الأفارقة رقم 53 التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ويضم الوفد صحفيين من دول (جنوب السودان، تشاد، تونس، توجو، أوغندا، كينيا، المغرب، الجزائر، الكاميرون، كوت ديفوار، اثيوبيا، غانا، مالاوي، مالي، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، السودان، رواندا، جنوب افريقيا) بالإضافة لبعض الصحفيين المصريين.
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تفاصيل اجتماع صبحي مع اللجنة المنظمة لـ«أمم إفريقيا»

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا، مساء الثلاثاء، مع اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بأسعار تذاكر مباريات البطولة، وعلى وجه الخصوص تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات المنتخب الوطني، باعتبارها تحوز الاهتمام الأكبر لشرائح جماهير الكرة المصرية. وانتهى الاجتماع بضم المقترحات الجديدة إلى التوجه العام بشأن هذا الموضوع، على أن تستكمل اللجان النوعية للبطولة الدراسات التفصيلية قبل الانتهاء إلى قرار يخدم جماهير الكرة.
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برلماني يفتح النار على وزير الرياضة بسبب تذاكر كان

تقدم طارق متولي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 14 يوليو المقبل؛ حيث أكد متولي أن الزيادة المبالغة في أسعار التذكرة لا تتناسب مع جماهير كرة القدم خاصة الشباب الذين يذهبون إلى الملعب ليس فقط للترفيه، ولكن للوقوف إلى جانب منتخب بلادهم في بطولة مهمة، منوهًا إلى أن ارتفاع أسعار التذاكر يمكن أن يؤدي إلى العزوف عن الذهاب للتشجيع، وهو مظهر لا نتمناه خاصة أن البطولة مقامة على أرضنا.
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